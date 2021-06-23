УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11073 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 294 43

Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Російські судна стежили за проходом есмінця УРО "Дефендер" ВМС Великої Британії в Чорному морі поблизу Криму і передали його екіпажу інформацію про проведення навчань неподалік.

Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до встановленої практики російські кораблі стежили за його проходом, і його повідомили про проведені навколо міста навчання", - сказав Воллес.

Як заявив міністр оборони, есмінець брав участь у "плановому транзиті" з Одеси до Грузії через Чорне море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права

"Як є звичним на цьому маршруті, він увійшов у визнаний на міжнародному рівні коридор поділу руху. Він безпечно покинув цей коридор о 09:45 за британським часом (11:45 за Києвом)", - уточнив Воллес.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Зі свого боку в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не здійснювалося попереджувальних пострілів з боку РФ.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Автор: 

Велика Британія (5569) корабель (1612) обстріл (28365) росія (65052) Чорне море (1666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Навіть не знаю кому і вирити. Росіяни вже всім розбазікали, що потопили увесь королівський флот.
показати весь коментар
23.06.2021 16:34
+12
Я ж казав, що то було бомбування британського корабля роССійськими військовими прямо в каютах.)))
показати весь коментар
23.06.2021 16:35
+9
так русня своим впарила про геройский обстрел супостата ...а по факту то были учения , ну величие прям аж прёт , коричневое и плохо пахнущее
показати весь коментар
23.06.2021 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть не знаю кому і вирити. Росіяни вже всім розбазікали, що потопили увесь королівський флот.
показати весь коментар
23.06.2021 16:34 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2021 16:35 Відповісти
сподіваюся, британці срисували все, що хотіли і як планували
показати весь коментар
23.06.2021 16:40 Відповісти
Цапы включили заднюю
показати весь коментар
23.06.2021 16:34 Відповісти
РФ своими учениями уже перешла все границы
Она решила и Чёрное море контролировать , как Азов ?

Скоро запретит и в Средиземноморье заходить ?
показати весь коментар
23.06.2021 16:34 Відповісти
_Да. К этому всё идёт. Потому как с одной стороны противостояния деятельный и напористый психопат и маньяк, а с другой - сборище болтунов, которые больше всего озабочены тем чтобы не принимать ответственных решений и не действовать. Сугубо пассивная, реактивная модель реагирования. Разумеется тот кто владеет инициативной ведёт берёт над пассивной стороной верх.
показати весь коментар
23.06.2021 16:54 Відповісти
Предупредить-не обстрелять.
показати весь коментар
23.06.2021 16:34 Відповісти
Рузьке удовлетворены объяснительной
показати весь коментар
23.06.2021 16:35 Відповісти
Я ж казав, що то було бомбування британського корабля роССійськими військовими прямо в каютах.)))
показати весь коментар
23.06.2021 16:35 Відповісти
Как все научились переобуваться на ходу, тлетворное влияние поребрика.
показати весь коментар
23.06.2021 16:35 Відповісти
кто куда переобулся?
показати весь коментар
23.06.2021 16:38 Відповісти
Інакше кажучи, нічого росіянам за це дійство не буде.
показати весь коментар
23.06.2021 16:36 Відповісти
Ви вважаєте доцільно карати того, хто наклав собі в підгузки?))
показати весь коментар
23.06.2021 16:39 Відповісти
То ж знайте, друзі, коли чуєте вибухи за порєбріком - то не обв"язково бомби, то переважно кацапські пердаки рвуться. Слава ЇЇ Величності!
показати весь коментар
23.06.2021 16:37 Відповісти
так русня своим впарила про геройский обстрел супостата ...а по факту то были учения , ну величие прям аж прёт , коричневое и плохо пахнущее
показати весь коментар
23.06.2021 16:38 Відповісти
Так стреляли или не стреляли? И бомбі СУшка бросалала или не бросала?
показати весь коментар
23.06.2021 16:39 Відповісти
Шла Саша по шоссе и сосала СУшку.
показати весь коментар
23.06.2021 16:44 Відповісти
Карл клал на Клару.
Клара у Карла курила кларнет.

Сушка лавировала-лавировала, пока не всосала, что не всякий грека переедет через реку.
(долетит до середины)
показати весь коментар
23.06.2021 20:23 Відповісти
стреляли сигареты у англичан и бросали какашки друг в друга))))))
показати весь коментар
23.06.2021 16:45 Відповісти
Как тос странно у кацапов риторика помягшала после обьяснений военного атташе Великобритании
показати весь коментар
23.06.2021 16:46 Відповісти
Военный атташе Великобритании доступно объяснил лаптям, что будет со всем их флотом в Черном море, если хоть одна пуля попадет в британский корабль. Вот лапти и включают заднюю.
показати весь коментар
23.06.2021 16:54 Відповісти
Может где то подальше, и стреляли, но так, что бы британцы, даже и не поняли, что это в их адрес, а отрапортввали, что "отпугнули врага" Бриты же остроумно ответили, что шли в територіальних водах Украины, и очень удивлены, что русские думают, что кого-то "предупреждали". И где видеосъемка этого? Никто его не видел
показати весь коментар
23.06.2021 18:18 Відповісти
Следующий визит британского корабля в порт Мариуполя?
показати весь коментар
23.06.2021 16:45 Відповісти
Лучше бы на Волгу.
показати весь коментар
23.06.2021 16:48 Відповісти
Английские бюрократы врут англичанам чтобы не пришлось ничего предпринимать.
показати весь коментар
23.06.2021 16:48 Відповісти
Та не то мардва пачкамц халявки и шавкамц.
показати весь коментар
23.06.2021 16:56 Відповісти
Халва-халва-халва...
показати весь коментар
23.06.2021 16:59 Відповісти
Полагаю, если бы там что-то произошло, то Юнион Джек бы сказал, что-то типа: «русские себя ведут очень не профессионально, подвергая опасности и себя и противоположную сторону.»
Ну, а так как ничего подобного не прозвучало (не исключаю, что может прозвучать в будущем), то на данный момент, можно предположить, что ничего там и не было.
Хотя возможен и другой вариант, Юнион Джек ответил, что мы находились в международно признанных Украинских территориальных водах, а остальное Ваши проблемы (Вы сами загнали себя в 2014-м в эту западню), теперь расхлёбывайте полной ложкой.
показати весь коментар
23.06.2021 17:46 Відповісти
так стреляли или нет? Конечно не стреляли? У них с этим строго, это не буксир таранить. Да и кто стрелял то погранцы ФСБ ники или мореманы. Скорее ошибливсь с картами, ошиблись с определенинем класа судна, вертолеты, стратегическую авиацию не подымали. А откуда стреляли то, неизвестно. Как сшибали корейский лайнер, то написали -ушел в сторону моря.
показати весь коментар
23.06.2021 16:53 Відповісти
а предупредили что в чужих терводах єті цапскіє "учєнійа" проходят?
показати весь коментар
23.06.2021 17:03 Відповісти
нікто нє в курсє када намєчаєца ачєрєдноє затоплєніє славнага цапофлота?
показати весь коментар
23.06.2021 17:05 Відповісти
Вечером у Скабеевой будут бомбить Лондон.
показати весь коментар
23.06.2021 17:13 Відповісти
Получается так, русня стреляла и бомбометала в ходе своих учений. Недалеко проходил британский эсминец и у казламордых созрел план придумать очередную пабеду. Вот что-что, а ,,побеждать" в своих влажных мечтах они умеют. Примеров масса, напр. 28 панфиловцев или занятие аэродрома в Приштине. Помню, как кацапня на гавно и ходила, радовались очередной победе. Тогда брали интервью у натовского генерала в Косово, по моему британца, так он долго не мог понять о каком достижении русни идёт речь. Потом, когда ему объяснили, то он пожал плечами и сказал, что мы здесь не на соревнованиях. А кацапы так старались, но натовцы этого не заметили.
показати весь коментар
23.06.2021 17:13 Відповісти
Если не будут ходить британские, американские и т.д. корабли, если не будет возможности вести войну в Украине -
РОССИЯ НАЧНЁТ ОБСТРЕЛИВАТЬ СЕБЯ.
Просто у Кремля не останется иной возможности и повода пугать своих дебильных граждан.
показати весь коментар
23.06.2021 17:18 Відповісти
Правильно.Надо будет-сами повод создадут.
показати весь коментар
23.06.2021 17:36 Відповісти
Рязанский сахарок был, во многих местах. Успешно взрывалось и рушилось. Также успешно удалось подтолкнуть дистанционно управляемых националистов в Беслане, на "Норд-Осте"...
Но то всё устаревшее. Кого этим в России удивишь, привыкли уже, что перед выборами начинаются странности... Поэтому теперь в Кремле думают над чем-то более новичковым.
показати весь коментар
23.06.2021 17:54 Відповісти
оккупанты-********* совсем уже охренели, сраные кацапсины.
показати весь коментар
23.06.2021 17:27 Відповісти
А где видео этих "геройских" действий,плёнка кончилась или боялись поцарапать?
показати весь коментар
23.06.2021 18:53 Відповісти
"Силами прикордонників, ЧФ, космічних військ РФія відтіснила крейсер....." Куди "відтіснила" Крейсер як рухався з Одеси у Грузію так і не міняв курсу..... Брехня л"ється зі зливних бачків.беззупину. Їм вірити себе не поважати...
показати весь коментар
23.06.2021 19:30 Відповісти
Имелось в виду, что московиты отжали Абхазию у Грузии, а английский корабль шёл мимо.
показати весь коментар
23.06.2021 20:48 Відповісти
Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 3412
показати весь коментар
23.06.2021 22:20 Відповісти
 
 