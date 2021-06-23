Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Російські судна стежили за проходом есмінця УРО "Дефендер" ВМС Великої Британії в Чорному морі поблизу Криму і передали його екіпажу інформацію про проведення навчань неподалік.

Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до встановленої практики російські кораблі стежили за його проходом, і його повідомили про проведені навколо міста навчання", - сказав Воллес.

Як заявив міністр оборони, есмінець брав участь у "плановому транзиті" з Одеси до Грузії через Чорне море.

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"Як є звичним на цьому маршруті, він увійшов у визнаний на міжнародному рівні коридор поділу руху. Він безпечно покинув цей коридор о 09:45 за британським часом (11:45 за Києвом)", - уточнив Воллес.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Зі свого боку в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не здійснювалося попереджувальних пострілів з боку РФ.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі