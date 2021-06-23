Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес
Російські судна стежили за проходом есмінця УРО "Дефендер" ВМС Великої Британії в Чорному морі поблизу Криму і передали його екіпажу інформацію про проведення навчань неподалік.
Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до встановленої практики російські кораблі стежили за його проходом, і його повідомили про проведені навколо міста навчання", - сказав Воллес.
Як заявив міністр оборони, есмінець брав участь у "плановому транзиті" з Одеси до Грузії через Чорне море.
"Як є звичним на цьому маршруті, він увійшов у визнаний на міжнародному рівні коридор поділу руху. Він безпечно покинув цей коридор о 09:45 за британським часом (11:45 за Києвом)", - уточнив Воллес.
Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.
Зі свого боку в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не здійснювалося попереджувальних пострілів з боку РФ.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі
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Она решила и Чёрное море контролировать , как Азов ?
Скоро запретит и в Средиземноморье заходить ?
Клара у Карла курила кларнет.
Сушка лавировала-лавировала, пока не всосала, что не всякий грека переедет через реку.
(долетит до середины)
Ну, а так как ничего подобного не прозвучало (не исключаю, что может прозвучать в будущем), то на данный момент, можно предположить, что ничего там и не было.
Хотя возможен и другой вариант, Юнион Джек ответил, что мы находились в международно признанных Украинских территориальных водах, а остальное Ваши проблемы (Вы сами загнали себя в 2014-м в эту западню), теперь расхлёбывайте полной ложкой.
РОССИЯ НАЧНЁТ ОБСТРЕЛИВАТЬ СЕБЯ.
Просто у Кремля не останется иной возможности и повода пугать своих дебильных граждан.
Но то всё устаревшее. Кого этим в России удивишь, привыкли уже, что перед выборами начинаются странности... Поэтому теперь в Кремле думают над чем-то более новичковым.