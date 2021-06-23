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Новини Агресія Росії проти України
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Кораблі НАТО мають постійно перебувати в Чорному морі як превентивний елемент агресивних дій з боку РФ, - Джапарова

Кораблі НАТО мають постійно перебувати в Чорному морі як превентивний елемент агресивних дій з боку РФ, - Джапарова

Країни-члени НАТО мають докорінно переглянути свою взаємодію і свою політику в Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

"На сьогодні є фактом агресивна і провокативна політика Російської Федерації в Чорному і Азовському морях. І це не тільки про обстріл есмінця Defender... Те, що ми бачили в останні роки, - в 2017 році берегова охорона РФ під різними приводами зупиняє судна, які йдуть через Керченську протоку до Чорного моря, годинами, а то й кілька діб тримають ті судна. Ми розуміємо, що для комерційних суден це величезні втрати, завдання - руйнувати традиційні економічні маршрути, щоб в українські порти не заходили торговельні кораблі. Далі - це військові навчання. Ми теж бачимо, як під різними приводами Російська Федерація просто перекриває величезні акваторії Чорного моря. І останній припис, який ми бачили, - до жовтня під егідою військових навчань перекривається прохід Керченською протокою для іноземних кораблів та військових кораблів - це теж є елементом тестування свого домінування", - зазначила заступниця глави МЗС.

За її словам, позиція України, яка була озвучена на всіх рівнях, - "країни-члени НАТО мають докорінним чином переглянути свою взаємодію і свою політику в Чорному морі".

"Кораблі НАТО мають постійно бути присутні в Чорному морі як превентивний елемент агресивних дій з боку Російської Федерації", - додала заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права

Автор: 

Велика Британія (5569) МЗС (4113) НАТО (6436) росія (65052) Чорне море (1666) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+3
Може вже час власний флот мати, а не сподіватись на когось?
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23.06.2021 16:49
+3
Чемодан без ручки, наполненный кирпичами....пусть тащат пока...
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23.06.2021 16:58
+2
Не просто присутствовать, а имитировать ядерный удар по параше, чтобы }{уйло в памперсах спало.
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23.06.2021 16:40
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Не просто присутствовать, а имитировать ядерный удар по параше, чтобы }{уйло в памперсах спало.
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23.06.2021 16:40 Відповісти
Москалі відкрили вогонь по британському есмінцю за методом Віслюка - у своїй голові.
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23.06.2021 16:50 Відповісти
Они ничего никому не должны !
Было бы неплохо, но это на их усмотрение.
Госпожа Джапарова, что то загоняет, как и все зеленое кодло...
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23.06.2021 16:44 Відповісти
Якісь дивні відносини тоді виходять. Україна постійно щось повинна робити "заради НАТО", а от НАТО заради України - лише те, що захоче. І при цьому з Росією воює саме Україна, а не НАТО.
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23.06.2021 16:49 Відповісти
так РФ і нападає на Україну, а не НАТО. і НАТО не дуже та Україна і потрібна. так шо, якщо щось хочете, то зробіть спочатку самі щось, а не вам усі все "винні". А то нагадує сорока двухрічного імбецила, що сидить на шиї в батьків, бо йому всі щось винні.
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23.06.2021 17:09 Відповісти
Простіше кажучи, Україна повинна перебувати у таких відносинах, де у неї є лише обов'язки і немає жодних прав. І будь-коли ці партнери можуть сказати "А ви нам не особливо то й потрібні були". Прекрасний шлях.
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23.06.2021 17:35 Відповісти
Може вже час власний флот мати, а не сподіватись на когось?
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23.06.2021 16:49 Відповісти
Ооочень превентивные меры: касапы Крым отжали и ржут от превентивных мер
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23.06.2021 16:50 Відповісти
Чемодан без ручки, наполненный кирпичами....пусть тащат пока...
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23.06.2021 16:58 Відповісти
_Теперь увидим что НАТА будет держаться гораздо далеко от захваченного фашистами Крыма. А позже фашисты терпил и из Черного моря гонять начнут.
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23.06.2021 16:57 Відповісти
Чем гонять? Кузей, с которого самолеты падают?
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23.06.2021 17:00 Відповісти
Кацапи залітали на своїх коритах сто разів у повітряний простір країн НАТО і НАТА втералась !!! А тут ****...А тут відкрили вогонь (попереджувальний !!!!) по НАТІ мля! .. НАТА, у тебе яйця є? (с)
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23.06.2021 17:00 Відповісти
Це ти з окопу пишеш?
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23.06.2021 17:10 Відповісти
нет .. ну что-ты.. я из дурдома пишу - как и ты !!!
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23.06.2021 17:17 Відповісти
Было бы неплохо 6-й флот расквартировать в Крыму,да и на побережье Азовского моря пару американских военных баз.А Украину 51-м штатом включить в США.
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23.06.2021 17:32 Відповісти
НАТО,это бутафория.Никакого военного альянса на постоянной основе,думаю,в принципе существовать не может. И не надо переоценивать это образование,у каждого члена которого,уверен,заранее заготовлена "обоснованная отмазка" соблюдать нейтралитет,в случае чего. Это "будапештский меморандум",а его "силу" и "реальность",нам по крайней мере,посчастливилось прочувствовать на своей 5-й точке.Оборонная промышленност,поэтому,должна ещё десятки лет стоять на 1-м месте.(Все это конечно же к сожалению).✌️
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23.06.2021 17:40 Відповісти
нормальні держави готуються до війни і об'єднуються в альянс для того, щоб не воювати, а не воювати. Є приказка - хочеш миру - готуйся до війни. На підготовленого не нападають.
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23.06.2021 18:03 Відповісти
 
 