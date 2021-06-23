Кораблі НАТО мають постійно перебувати в Чорному морі як превентивний елемент агресивних дій з боку РФ, - Джапарова

Країни-члени НАТО мають докорінно переглянути свою взаємодію і свою політику в Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

"На сьогодні є фактом агресивна і провокативна політика Російської Федерації в Чорному і Азовському морях. І це не тільки про обстріл есмінця Defender... Те, що ми бачили в останні роки, - в 2017 році берегова охорона РФ під різними приводами зупиняє судна, які йдуть через Керченську протоку до Чорного моря, годинами, а то й кілька діб тримають ті судна. Ми розуміємо, що для комерційних суден це величезні втрати, завдання - руйнувати традиційні економічні маршрути, щоб в українські порти не заходили торговельні кораблі. Далі - це військові навчання. Ми теж бачимо, як під різними приводами Російська Федерація просто перекриває величезні акваторії Чорного моря. І останній припис, який ми бачили, - до жовтня під егідою військових навчань перекривається прохід Керченською протокою для іноземних кораблів та військових кораблів - це теж є елементом тестування свого домінування", - зазначила заступниця глави МЗС.

За її словам, позиція України, яка була озвучена на всіх рівнях, - "країни-члени НАТО мають докорінним чином переглянути свою взаємодію і свою політику в Чорному морі".

"Кораблі НАТО мають постійно бути присутні в Чорному морі як превентивний елемент агресивних дій з боку Російської Федерації", - додала заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права