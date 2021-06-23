Арестович про інцидент із британським есмінцем: Росіяни видали артилерійські навчання за обстріл. Схоже на інформаційно-психологічну операцію

Попереджувальні постріли РФ по британському есмінцю в Чорному морі були інформаційно-психологічною операцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"За інформацією, яка є на цю хвилину, за повідомленням британської сторони, жодного обстрілу не було. Росіяни видали артилерійські навчання, які в них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, як обстріл. Для мене це зараз має вигляд інформаційно-психологічної операції стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень ТАСС і заяв Міністерства оборони Російської Федерації, яка на меті має підрив навчань Sea Breeze 2021", - заявив Арестович.

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Раніше повідомлялося, що російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося.

Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

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