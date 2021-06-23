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Новини Агресія Росії проти України
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Арестович про інцидент із британським есмінцем: Росіяни видали артилерійські навчання за обстріл. Схоже на інформаційно-психологічну операцію

Арестович про інцидент із британським есмінцем: Росіяни видали артилерійські навчання за обстріл. Схоже на інформаційно-психологічну операцію

Попереджувальні постріли РФ по британському есмінцю в Чорному морі були інформаційно-психологічною операцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"За інформацією, яка є на цю хвилину, за повідомленням британської сторони, жодного обстрілу не було. Росіяни видали артилерійські навчання, які в них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, як обстріл. Для мене це зараз має вигляд інформаційно-психологічної операції стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень ТАСС і заяв Міністерства оборони Російської Федерації, яка на меті має підрив навчань Sea Breeze 2021", - заявив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі НАТО мають постійно перебувати в Чорному морі як превентивний елемент агресивних дій з боку РФ, - Джапарова

Раніше повідомлялося, що російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося.

Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Читайте: Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання

Автор: 

Велика Британія (5569) росія (65052) Чорне море (1666) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+11
Льоша, ти краще скажи чи була операція з вагнерівціями? І що сказала МІ-6 про Єрмака, твого кулєгі по палаті.))
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23.06.2021 17:03
+9
Кацапи такі ж брехливі, як і арестович з подоляком.
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23.06.2021 17:08
+7
Як завжди- вологі кацапські мрії?)))
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23.06.2021 17:00
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Як завжди- вологі кацапські мрії?)))
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23.06.2021 17:00 Відповісти
NuhTO worship, how you read me. Over

https://twitter.com/herooftheday10/status/1407695816567967744
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23.06.2021 17:06 Відповісти
Мокшани випустили 3 попереджувальні ядерні боєголовки, 6 попереджувальних торпед та скинули 128 попереджувальних бомб з літака по британському есмінцю. Британці поки не коментують, бо на есмінці тупо не в курсі, що їх обстріляли.
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23.06.2021 17:25 Відповісти
_Такое очень может быть. Но после безответного нападения на НАТО и убийства фашистами польской верхушки, предупредительный огонь фашистов по НАТО вполне вероятен и возможен.
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23.06.2021 17:02 Відповісти
_Также следующее: если допустить что предупредительный огонь фашистов по кораблю НАТО был, то вполне вероятной реакций политиканов Запада на это будет засунуть дурную башку в песок, всё отрицать и врать своим гражданам. Чтобы не пришлось принимать решения и меры.
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23.06.2021 17:06 Відповісти
...открыли стрельбу пуканами раздолбанного калибра))
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23.06.2021 17:03 Відповісти
Льоша, ти краще скажи чи була операція з вагнерівціями? І що сказала МІ-6 про Єрмака, твого кулєгі по палаті.))
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23.06.2021 17:03 Відповісти
Так , а ты шо не смотрел фильм " Белингкет" в марте ? А фильм "Нетфликс" о вагнеровцах ? Там все разложено как по полочкам ! Кто , кому , чего и кого предал !
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24.06.2021 01:00 Відповісти
мокшане уже успели отпраздновать; накатить и обосраться
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23.06.2021 17:04 Відповісти
Так они все-таки стреляли. А британцы сказали, спокойно ребята это всего лишь учения.
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23.06.2021 17:07 Відповісти
Кацапи такі ж брехливі, як і арестович з подоляком.
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23.06.2021 17:08 Відповісти
Якщо кацап не бреше, потикай його палкою, можливо він здох.
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23.06.2021 17:38 Відповісти
И им и брошенный лапоть за снаряд проканает.
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23.06.2021 17:08 Відповісти
Гнилое враньё для внутреннего потребления являлось и является одним из главных составляющих фундамента Рашкостана. Опровергая враньё постоянно, донося информацию до слабых мозжечков верноподданных рабов Кремля, этот фундамент можно и должно развалить. Это уже было сделано один раз, но не до конца. Теперь определённо надо довести доброе дело до ума, для всеобщего блага.
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23.06.2021 17:09 Відповісти
навіть не знаю, хто гірше - окупанти-рашисти чи хвойди-арестовичі?
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23.06.2021 17:11 Відповісти
А кому ці хвойди служать?
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23.06.2021 17:43 Відповісти
Ну вот вам и истинное лицо ссыкливых московитов. Очко жим жим шмальнуть перед движухой из 3х десятков кораблей.
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23.06.2021 17:19 Відповісти
Ага, психологическая атака, как матросы на зебрах!)
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23.06.2021 17:35 Відповісти
Але Люська-простітутка вже встигла обісратися від цієї інформаційно-психологічної операції: "https://censor.net/ru/news/3273003/arestovich_o_situatsii_s_britanskim_esmintsem_rukovodstvo_ukrainy_sovmestno_s_soyuznikami_formiruet"
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23.06.2021 17:36 Відповісти
"Ввиду обеспечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 секретности первого полёта человека в космос сам факт запуска Гагарина предварительно не освещался. Широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее, специально для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE кинохроники ..." - рассія це рассія у незалежності від того, як вона називається. "Знаменитая фраза Ленина «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино». Ще й досі багато людей сприймають художні фільми, як реальність...
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23.06.2021 17:42 Відповісти
 
 