У навчаннях Sea Breeze-2021 задіють приблизно 3 тис. осіб, 30 кораблів і 30 повітряних суден, - ВМС ЗСУ

У багатонаціональних навчаннях Sea Breeze-2021 планується задіяти приблизно 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого року значні обмеження було накладено через пандемію COVID-19, тому не було заходу кораблів до портів України. Цього року навчання буде проведено в повному обсязі... Більше, ніж у минулорічному "Сі Бризі", буде залучено іноземної техніки. Зокрема, у навчанні візьмуть участь літаки і гелікоптери з американської сторони", - наводить слова командувача пресслужба ВМС ЗСУ.

Неїжпапа додав, що головна особливість навчань - значна зацікавленість світової спільноти цим заходом, про що свідчить рекордна кількість країн-учасниць.

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"Загалом планується задіяти приблизно 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд", - повідомив він.



Зазначається, що навчання розпочнуться вже через кілька днів у північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Головна ідея - підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

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"Усі елементи навчання "Сі Бриз-2021" сплановано та буде відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО. Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання у морі й повітрі, на суші та під водою, - сказав Неїжпапа.

Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США і України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

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