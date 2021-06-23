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Новини Коронавірус і карантин
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МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ, Індії, Британії та Португалії через спалах штаму коронавірусу "дельта"

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ, Індії, Британії та Португалії через спалах штаму коронавірусу

У зв'язку зі стрімким поширенням нового, агресивного штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "дельта", відомого як "індійський", МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України уникати поїздок до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

"У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта", з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19, до повної стабілізації епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

"Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну", - додали в МЗС.

Також читайте: В Україні наразі не було жодного випадку інфікування "дельта"-штамом коронавірусу, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Вам аби писати , що попало, а тут 1 000 000 000 дерев садити не покладаючи ні рук ні ніг.МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта" - Цензор.НЕТ 1733
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23.06.2021 17:11
+2
та вже покуй, "дельта" вже в Україні!
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23.06.2021 17:28
+1
А заставьте всех жить в стеклянных колбах!
Там гриппа нет.
Эти питары своими барановирусами уже и так угробили всем полтора года жизни ( для кого то последних).
Может дайте мне возможность самому решать как заботиться о своём здоровье.?......
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23.06.2021 17:23
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Вам аби писати , що попало, а тут 1 000 000 000 дерев садити не покладаючи ні рук ні ніг.МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта" - Цензор.НЕТ 1733
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23.06.2021 17:11 Відповісти
В РФ не їздити тільки з цієї причини?
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23.06.2021 17:19 Відповісти
У нас три варианта : курилловка или пердянск ; адесса ; Турция .
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23.06.2021 17:20 Відповісти
А Железный порт, Геническ, Скадовск, Ботиево?
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23.06.2021 17:36 Відповісти
Зелёное , унылое ...
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23.06.2021 17:41 Відповісти
А заставьте всех жить в стеклянных колбах!
Там гриппа нет.
Эти питары своими барановирусами уже и так угробили всем полтора года жизни ( для кого то последних).
Может дайте мне возможность самому решать как заботиться о своём здоровье.?......
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23.06.2021 17:23 Відповісти
та вже покуй, "дельта" вже в Україні!
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23.06.2021 17:28 Відповісти
Закройте границы, скоты!
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23.06.2021 17:33 Відповісти
Наши наверное попрут еще больше туда, а потом верните меня.
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23.06.2021 17:37 Відповісти
А хіба не для цього на тому (чи поза тому) тижні відновили авіасполучення з Індією? Нє?
Голова є, але вони в неї тільки їдять, а думають, що думають, тим місцем, на якому інші сидять...
Зате лярд дерев, нафік робота коли футбол, олімпіяда, дороги... Одні перемоги та досягнення!
А про провалену вакцинацію ані пари з вуст! Де на "Г+Г" щоденна вартість "борщового набору"? Де "Сказочная Русь" з новим князьком?
Мені от просто цікаво: коли з'явиться постик чи хриплосик від найвеличнішого стосовно інциденту в Чорному морі з британським кораблем? На результат Євробачення - близько 12 годин, на перемогу збірної України - година-півтори... Тут хочаб в добу вкладеться?
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23.06.2021 18:59 Відповісти
 
 