МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ, Індії, Британії та Португалії через спалах штаму коронавірусу "дельта"
У зв'язку зі стрімким поширенням нового, агресивного штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "дельта", відомого як "індійський", МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України уникати поїздок до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.
"У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта", з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19, до повної стабілізації епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.
"Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну", - додали в МЗС.
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Там гриппа нет.
Эти питары своими барановирусами уже и так угробили всем полтора года жизни ( для кого то последних).
Может дайте мне возможность самому решать как заботиться о своём здоровье.?......
Голова є, але вони в неї тільки їдять, а думають, що думають, тим місцем, на якому інші сидять...
Зате лярд дерев, нафік робота коли футбол, олімпіяда, дороги... Одні перемоги та досягнення!
А про провалену вакцинацію ані пари з вуст! Де на "Г+Г" щоденна вартість "борщового набору"? Де "Сказочная Русь" з новим князьком?
Мені от просто цікаво: коли з'явиться постик чи хриплосик від найвеличнішого стосовно інциденту в Чорному морі з британським кораблем? На результат Євробачення - близько 12 годин, на перемогу збірної України - година-півтори... Тут хочаб в добу вкладеться?