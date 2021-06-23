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Зурабішвілі назвала завдання для України та Грузії на шляху до НАТО: кібербезпека і безпека в Чорному морі

Зурабішвілі назвала завдання для України та Грузії на шляху до НАТО: кібербезпека і безпека в Чорному морі

Завданням України і Грузії на шляху інтеграції в НАТО є посилення співробітництва у сфері кібербезпеки та безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наше завдання на шляху інтеграції - посилити сфери співробітництва, і це стосується кібербезпеки, а також безпеки Чорного моря, що буде розглянуто в рамках НАТО", - сказала вона.

Стосовно безпеки в Чорному морі Зурабішвілі акцентувала, що "ми завжди вітаємо, коли кораблі наших партнерів з НАТО заходять у наші порти, і це дуже важливий шлях з боку безпеки".

Президентка Грузії наголосила, що на шляху до НАТО дві країни досягли "дуже великого успіху у напряму сумісності".

Також читайте: Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі

Вона також привітала заяву саміту Альянсу 14 червня, у якій підтверджується політика відкритих дверей для України та Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104) членство в НАТО (1720)


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два найвеличніших лідери привітали один одного з грандіозними успіхами і поїхали доповідати кожен своєму олігарху.
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23.06.2021 17:26 Відповісти
О НАТО можно ещё 20 лет мечтать . А надо ли ? Может пора как Турция или Израиль ?
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23.06.2021 17:29 Відповісти
Турція давно в НАТО, а Ізраєль так вміє воювати, що йому НАТО не треба.
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23.06.2021 17:30 Відповісти
Турция в НАТО ? НАТО в Турции .
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23.06.2021 17:32 Відповісти
А Ізраїль особливий партнер штатів як і Японія це крутіше за члена НАТО...
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23.06.2021 17:38 Відповісти
Ізраєль так воює, що там араби скоро в НАТО для захисту від них попросяться.
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23.06.2021 17:59 Відповісти
Ізраєль так воює бо знає що особливий партнер Америки і якщо щось піде не так захист буде таким що мало арабам не здаватися буде. Гепотитично, якщо б арабський світ об'єднався проти Ізраєлю (що є фантастикою), сумніваюся що Ізраєль сам би впорався, а вояки вони дійсно класні, нацисти їх навчили...)
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23.06.2021 21:21 Відповісти
Навіть маленька Грузія штрухнула найвеличнійвшивого.
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23.06.2021 17:34 Відповісти
 
 