Зурабішвілі назвала завдання для України та Грузії на шляху до НАТО: кібербезпека і безпека в Чорному морі

Завданням України і Грузії на шляху інтеграції в НАТО є посилення співробітництва у сфері кібербезпеки та безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наше завдання на шляху інтеграції - посилити сфери співробітництва, і це стосується кібербезпеки, а також безпеки Чорного моря, що буде розглянуто в рамках НАТО", - сказала вона.

Стосовно безпеки в Чорному морі Зурабішвілі акцентувала, що "ми завжди вітаємо, коли кораблі наших партнерів з НАТО заходять у наші порти, і це дуже важливий шлях з боку безпеки".

Президентка Грузії наголосила, що на шляху до НАТО дві країни досягли "дуже великого успіху у напряму сумісності".

Також читайте: Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі

Вона також привітала заяву саміту Альянсу 14 червня, у якій підтверджується політика відкритих дверей для України та Грузії.