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Новини
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Данилюк про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Північна Корея і Білорусь нервово заздрять"

Данилюк про ініціативу

Законопроєкт "слуг народу" може призвести до узурпації влади, що загрожує новою революцією.

Про це в Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" втратили почуття реальності. Тобто і законні, і незаконні рішення РНБО є істиною в кінцевій редакції? Яку країну будуєте? Це закінчиться узурпацією, яку знесе нова революція", - підкреслив Данилюк.

За словами екссекретаря РНБО, в логіці "слуг народу" є "істотний пролом".

Читайте також: Нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам призупиняти дію санкцій РНБО

"Крім українських судів є ж і міжнародні. Треба відразу заборонити українцям до них звертатися, або ще краще - заборонити міжнародним судам розглядати рішення РНБО! І амністію для членів РНБО не забудьте ввести, щоб і думки не було про відповідальність за свої дії! Щоб навіть Північна Корея з Білоруссю нервово заздрили!" - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.

Автор: 

санкції (11806) РНБО (2279) Данилюк Олександр (911) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+12
а чи не Данилюк допоміг нашому дорогому Ким Чен Іру прийти до абсолютної влади в Україні?
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23.06.2021 17:29
+11
Ігор Валерьевич, перелогіньтесь.
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23.06.2021 17:39
+11
До ишака Оманского вместе с данилюком, не было беспредела в СНБО!
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23.06.2021 17:41
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а чи не Данилюк допоміг нашому дорогому Ким Чен Іру прийти до абсолютної влади в Україні?
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23.06.2021 17:29 Відповісти
А чи не багато хто з нас голосував за зе? Головне, щоб робилися адекватнi висновки (все тече, все змiнюеться). Колись i лукашенко був головою колгоспу, а зараз, похоже, взiрець для зе, якщо узурпацiя влади вже погляд вже бентежить, м'яко кажучи
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23.06.2021 19:56 Відповісти
Зебилы и адекватные высновкы?
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23.06.2021 20:29 Відповісти
А почему мнение зебила данылюка, зробывшого це разом, так важно?
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23.06.2021 17:30 Відповісти
Зебил, которого отодвинули от корыта, перестал быть зебилом и стал "украинцем".
"Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским..."
Исаак Эммануилович Бабель, пьеса «Закат» (в восьми картинах) 1927.

https://www.youtube.com/watch?v=6PqAdlplwyM
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23.06.2021 18:22 Відповісти
Он уже давно не зебил. Осознал. Просит понять и простить))
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23.06.2021 18:30 Відповісти
Они в какой-то своей "стране" живут .
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23.06.2021 17:31 Відповісти
Вони намагаються її побудувати.
У цього зеленого сміття, яке завдяки брехні, на хайпі, дорвалось до влади, не має шансу бути переобраним. Диктарура, єдине, що гарантує їм безкінечну, ніким не контрольовану владу над нарідом, гроші і ресурси України. Саме тому, вони будуть боротися за всеосяжну владу для свого диктатора.
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23.06.2021 17:42 Відповісти
Вот поэтому СНБО при зеледенте превращается в кистень, на заседаниях которого занимаются чем угодно кроме национальной безопасности и обороны.
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23.06.2021 18:06 Відповісти
есть
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23.06.2021 17:38 Відповісти
До ишака Оманского вместе с данилюком, не было беспредела в СНБО!
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23.06.2021 17:41 Відповісти
Тоді у мене питання, чи не є узурпацією влади прийняття закону про банки, згідно з яким будь-яке рішення Нацбанку є істиною в останній інстанції і не підсудне жодному українському суду?
Чи той закон був прийнятий за вказівкою "міжнародних партнерів", а значить "ета другоє"?
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23.06.2021 17:31 Відповісти
Ігор Валерьевич, перелогіньтесь.
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23.06.2021 17:39 Відповісти
а по сути прав........
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23.06.2021 17:46 Відповісти
ні, він збрехав. Бо рішення НАБУ (за які йде мова) можна оскаржити, але в незалежному від олігархів суді. В лондонському.
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23.06.2021 19:01 Відповісти
ви брешете майже на рівні зеленського)
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23.06.2021 17:46 Відповісти
Тогда надо забирать право у НБУ выносить решение о ликвидации банка. Но это не поможет. Как только в банке ввели временную администрацию (а ее неизбежно введут если нечем обязательства перед клиентами выполнять)- из банка тут же разбегутся все оставшиеся клиенты. И банка уже нет. Ликвидация на этом фоне-чисто технический процесс.
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23.06.2021 20:20 Відповісти
Зепил - тупорылов . Не знаешь про кого это?
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23.06.2021 20:32 Відповісти
Навіщо реформувати суди, якщо можна наприймати безглуздих законів!
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23.06.2021 17:33 Відповісти
это частное мнение данилюка..
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23.06.2021 17:36 Відповісти
100% своя огпу і суд = запорука безкарності владної вертикалі. Зє - осел, а не бьік і 30 років на його очах така схема діє як годинник.
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23.06.2021 17:38 Відповісти
дай волю судам..так они поснимают все санкции с медведчука..
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23.06.2021 17:38 Відповісти
Данилюк сильно хочет обратно подсидеть брата Данилова.Не,дружище - очередь Даниленко.
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23.06.2021 17:38 Відповісти
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23.06.2021 17:39 Відповісти
а потом данильчук
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23.06.2021 17:39 Відповісти
В Северной Корее и Белоруссии нет таких судов как у нас, нам все завидуют!😁😁😁
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23.06.2021 17:44 Відповісти
ты смотри опять его вытащили.... припылился видать буратинко....
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23.06.2021 17:47 Відповісти
Почему так активизировался этот чел?
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23.06.2021 17:48 Відповісти
Щоб у тролів подоляка дупи горіли.
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23.06.2021 18:26 Відповісти
Конечно, надо отменить ВСЕ решения СНБО! Так нашим судам это запросто!
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23.06.2021 18:23 Відповісти
Проперделся?
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23.06.2021 20:33 Відповісти
Обычная истеричка.Так же он визжал об отмене национализации Привата.И что?
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23.06.2021 18:48 Відповісти
Обычный зепил. Это я про тебя🍌
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23.06.2021 20:34 Відповісти
Думаешь,меня интересует мнение рыго-медведчуковских шавок?
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23.06.2021 23:14 Відповісти
За кого люди повстанут, за Ахметика, Бойко, Шуфрича?... - не смешите мои носки!...
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23.06.2021 18:50 Відповісти
Данилюк і Рябокепка - одна шайка лейка. Це - побрехеньки, задля власного іміджу. Благо для них, зедебільна влада дає для цього купу можливостей. Вони і користуються... Тільки й того.
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23.06.2021 18:58 Відповісти
 
 