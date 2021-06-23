Данилюк про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Північна Корея і Білорусь нервово заздрять"
Законопроєкт "слуг народу" може призвести до узурпації влади, що загрожує новою революцією.
Про це в Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуги народу" втратили почуття реальності. Тобто і законні, і незаконні рішення РНБО є істиною в кінцевій редакції? Яку країну будуєте? Це закінчиться узурпацією, яку знесе нова революція", - підкреслив Данилюк.
За словами екссекретаря РНБО, в логіці "слуг народу" є "істотний пролом".
"Крім українських судів є ж і міжнародні. Треба відразу заборонити українцям до них звертатися, або ще краще - заборонити міжнародним судам розглядати рішення РНБО! І амністію для членів РНБО не забудьте ввести, щоб і думки не було про відповідальність за свої дії! Щоб навіть Північна Корея з Білоруссю нервово заздрили!" - підсумував Данилюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским..."
Исаак Эммануилович Бабель, пьеса «Закат» (в восьми картинах) 1927.
https://www.youtube.com/watch?v=6PqAdlplwyM
У цього зеленого сміття, яке завдяки брехні, на хайпі, дорвалось до влади, не має шансу бути переобраним. Диктарура, єдине, що гарантує їм безкінечну, ніким не контрольовану владу над нарідом, гроші і ресурси України. Саме тому, вони будуть боротися за всеосяжну владу для свого диктатора.
Чи той закон був прийнятий за вказівкою "міжнародних партнерів", а значить "ета другоє"?