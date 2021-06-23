Данилюк про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Північна Корея і Білорусь нервово заздрять"

Законопроєкт "слуг народу" може призвести до узурпації влади, що загрожує новою революцією.

Про це в Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" втратили почуття реальності. Тобто і законні, і незаконні рішення РНБО є істиною в кінцевій редакції? Яку країну будуєте? Це закінчиться узурпацією, яку знесе нова революція", - підкреслив Данилюк.

За словами екссекретаря РНБО, в логіці "слуг народу" є "істотний пролом".

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"Крім українських судів є ж і міжнародні. Треба відразу заборонити українцям до них звертатися, або ще краще - заборонити міжнародним судам розглядати рішення РНБО! І амністію для членів РНБО не забудьте ввести, щоб і думки не було про відповідальність за свої дії! Щоб навіть Північна Корея з Білоруссю нервово заздрили!" - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.