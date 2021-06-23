Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze

Есмінець Великої Британії мав право мирного проходу, і відкривати по ньому вогонь було не можна. Окупанти вперше з 2018 року проводять з Криму пряму силову операцію або заявляють про її проведення, намагаючись зірвати навчання Sea Breeze.

Про це пише у фейсбуці експредставник президента в АРК Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.

У морському праві є така річ, як право мирного проходу. Тому, навіть якщо б есмінець Defender дійсно зайшов для проходу в територіальне море РФ, а не в окуповане РФ територіальне море України або в прилеглу зону України, то він мав би право це робити, а ось права на відкриття вогню без як мінімум спроб "несилового видворення" росіяни все одно не мали б", - написав Бабін.

Він підкреслив, що такий інцидент - перший за весь час протистояння НАТО і тоді ще СРСР. "Були провокації, штовханина, але не "фугаски". Це або сталося вперше, або офіційно заявляється росіянами вперше", - зазначив Бабін.

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На думку експредставника президента в Криму, те, що трапилося, не могло бути випадковістю або ексцесом виконавця. Адже тут же підключилася вся російська пропагандистська машина, викликали в МЗС британського морського аташе. "Зімпровізувати це за дві години сучасна РФ фізично не здатна", - вважає Бабін.

"Окупант вперше з 2018 року проводить з Криму пряму силову операцію або заявляє про її проведення. Чим демонструє готовність переступати не тільки через суверенітет України, а й країн НАТО. Тактична мета агресора зрозуміла - налякати, спробувати зірвати навчання "See-Breeze-2021" . Це вже не дзвіночок, а корабельний ревун", - вважає Бабін.

Він додав, що РНБО не розглядав морські питання з 2018 року.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі





