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Новини Агресія Росії проти України
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Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze

Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze

Есмінець Великої Британії мав право мирного проходу, і відкривати по ньому вогонь було не можна. Окупанти вперше з 2018 року проводять з Криму пряму силову операцію або заявляють про її проведення, намагаючись зірвати навчання Sea Breeze.

Про це пише у фейсбуці експредставник президента в АРК Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.

У морському праві є така річ, як право мирного проходу. Тому, навіть якщо б есмінець Defender дійсно зайшов для проходу в територіальне море РФ, а не в окуповане РФ територіальне море України або в прилеглу зону України, то він мав би право це робити, а ось права на відкриття вогню без як мінімум спроб "несилового видворення" росіяни все одно не мали б", - написав Бабін.

Він підкреслив, що такий інцидент - перший за весь час протистояння НАТО і тоді ще СРСР. "Були провокації, штовханина, але не "фугаски". Це або сталося вперше, або офіційно заявляється росіянами вперше", - зазначив Бабін.

Читайте також: Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес

На думку експредставника президента в Криму, те, що трапилося, не могло бути випадковістю або ексцесом виконавця. Адже тут же підключилася вся російська пропагандистська машина, викликали в МЗС британського морського аташе. "Зімпровізувати це за дві години сучасна РФ фізично не здатна", - вважає Бабін.

"Окупант вперше з 2018 року проводить з Криму пряму силову операцію або заявляє про її проведення. Чим демонструє готовність переступати не тільки через суверенітет України, а й країн НАТО. Тактична мета агресора зрозуміла - налякати, спробувати зірвати навчання "See-Breeze-2021" . Це вже не дзвіночок, а корабельний ревун", - вважає Бабін.

Він додав, що РНБО не розглядав морські питання з 2018 року.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze 01
Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze 02
Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze 03

Автор: 

Велика Британія (5569) корабель (1612) обстріл (28365) росія (65052) Чорне море (1666) Бабін Борис (70)


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Топ коментарі
+10
Так британцы же сказали, что против них ничего не было предпринято. А что там рассказывают на "рашатв", то просто понты для приезжих. А верней, "игра в вяличииия" перед выборами.
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23.06.2021 17:53
+8
Как там после этого, СП-2 в заднице не свербит?
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23.06.2021 17:43
+8
извините,но этот бабин-идиот.Британцы же сказали "ничего не было"-так зачем же ты играеш на руку русне которая верещит что "было".Теперь левацкие ублюдки по всему миру начнут песню "не нужно нагнетать",я уже сегодня по радио такое слышал.Ну да ладно,главное что у Британии есть кураж закусится с калорашами и это радует
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23.06.2021 17:54
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Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze - Цензор.НЕТ 589
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23.06.2021 17:41 Відповісти
Похоже какой-то косабский капитанчик захотел выслужить новые звезды и доложил в Москву о том, чего не было. С этих очковтирателей стенеться, шмальнуть пару раз по пустому морю, а потом заявить, что останавливали проходящий километров за 50 британский эсминец.
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23.06.2021 18:54 Відповісти
Как там после этого, СП-2 в заднице не свербит?
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23.06.2021 17:43 Відповісти
Фашисты открыли очередное окно Овертона: предупредительный (пока что) огонь по НАТО.
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23.06.2021 17:44 Відповісти
We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.
No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.

https://twitter.com/DefenceHQPress/status/1407672058524413957
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23.06.2021 17:46 Відповісти
_Окно. Овертона. Понимаешь смысл? Даже само по себе обсуждение что якобы фашисты стреляли по НАТО - это самое окно и есть. Запад очень туго и медленно соображает... Очень тяжело до них доходит!
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23.06.2021 17:49 Відповісти
Перевод :"Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на ее пути были сброшены бомбы."😁😁😁
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23.06.2021 18:50 Відповісти
ну может и сбросили...километрах в пятидесяти впереди и сбоку километрах в двадцати .моряки скажут,сколько это в милях
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23.06.2021 18:55 Відповісти
Ну, не окно, а очко, а так все верно. Этот инциндент не принесет никакого профита курятнику, только сплошные неприятности.
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23.06.2021 20:21 Відповісти
Серьезная аналитика. Убедительно.
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23.06.2021 20:25 Відповісти
где, вы, увидели в моих словах аналитику?
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23.06.2021 20:53 Відповісти
С какого перепуга нужно думать что они пытаются делать?
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23.06.2021 17:45 Відповісти
Кроме кацапов, известных сваей правдивостью, больше никто не видел ни обстрела ни бомбометания. Даже сам бритский есминец.
Зачем повторять свинособачьи брехни.
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23.06.2021 17:52 Відповісти
Так британцы же сказали, что против них ничего не было предпринято. А что там рассказывают на "рашатв", то просто понты для приезжих. А верней, "игра в вяличииия" перед выборами.
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23.06.2021 17:53 Відповісти
Они сказали: направленное на них. Это маленькая разница. Англичане славятся своими тонкими ньюансами разговора. Подождем разъяснений.
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23.06.2021 18:29 Відповісти
извините,но этот бабин-идиот.Британцы же сказали "ничего не было"-так зачем же ты играеш на руку русне которая верещит что "было".Теперь левацкие ублюдки по всему миру начнут песню "не нужно нагнетать",я уже сегодня по радио такое слышал.Ну да ладно,главное что у Британии есть кураж закусится с калорашами и это радует
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23.06.2021 17:54 Відповісти
Наша реакция понятна, а шо британцы: утерлись и поплыли дальше? Шо-то я не слышал официального обращения британцев к РФ по поводу этого инцидента.
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23.06.2021 17:59 Відповісти
Так они и не заметили . Может где-то там за горизонтом кто-то что- то и сбрасывал, но приборы не зафиксировали направленные на них. Мне нравится их тонкий английский юмор: а что, кто- то стрелял? А разве мы заходили в российские воды ? А никого не было. А докажите.
И теперь россияне как оплеваные должны будут доказывать, что они производили бомбометание в украинских водах и что это было направлено именно против великобританского корабля. Восторг! А если докажут, то это может быть использовано в Гааге. А если не докажут, то остальные 40 кораблей Си Бриза спокойно пройдут по тому же маршруту.,😂 И даже реагировать никак не надо: не было никого, разве что какие- то утлые лодочки рыбаков. А что, это был военный флот? Не смешите.
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23.06.2021 18:24 Відповісти
а какая может быть реакция на то,чего не было? только такая же,невидимая
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23.06.2021 18:57 Відповісти
Какая может быть реакция если тебе в лицо нагло врут и обвиняют в трусости? "Невидимая"? Ню, ню ... Только потом не удивляйтесь, что мордор что хочет, то и творит.
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24.06.2021 09:41 Відповісти
та никто раху в трусости не обвиняет .хотя примеров достаточно.
обвиняют в брехне и воровстве
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24.06.2021 11:21 Відповісти
Обвиняют КАК? Кто-то обращался в МИД РФ с заявлением: "Хватит врать, сцуки!"?
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24.06.2021 12:10 Відповісти
Сбой СВИФТа на сутки, как превентивная мера остудить ошалевшего от ужаса фюрера будет вполне уместной мерой.
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23.06.2021 18:06 Відповісти
Пора топить краснознаменный черномрский флот.
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23.06.2021 18:08 Відповісти
Ненене, это прерогатива кацапов. Они при первом же шухере всегда или мацкву сами палят, или топят свои корабли. Такая вот победная тактика.
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23.06.2021 18:41 Відповісти
_Так уже давно пора! Как минимум с 2008. А уж после нападения на Польшу - а значит на ЕС и НАТО! - в 2010 так и подавно.
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23.06.2021 20:27 Відповісти
Оказывается, у наших секьюрити был подробный план действий на случай диверсии. И во всех их лондонских квартирах намертво закрылись дверные замки. Одновременно отключилась вода, электричество и вентиляция. А потом погас Лондон за окном. И остаток жизни (из некоторых боксов, где было много воздуха, стук доносился еще дней пять) они видели в окне уже не хмурый и величественный город на Темзе, а серные костры Нижних Говнищ, своего религиозного ада - просчитанные в полном соответствии с оркской иконографией, только реалистично и с высоким разрешением. Эти панорамы вместе с дистрибутивом серно-фекального запаха, оказывается, были подготовлены Домом Маниту давным-давно, на случай возмездия.
Богатым вертухаям повезло - они умерли быстро, попрыгав со своих открытых балконов на Оркскую Славу. Пара глобальных урков даже прихватила с собой в последний путь балконные «яйца» - и новостные каналы нашли время над этим посмеяться («про молитву кагана вы уже слышали, дорогие зрители, а сейчас мы покажем вам прыжок кагана в исполнении труппы оркских инвесторов»), Орков у нас не любили никогда. Возможно, в чем-то правы те, кто говорит, что известную роль в этом сыграли наши медиа.
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23.06.2021 18:25 Відповісти
Одігнали,як шелудивого кота.
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23.06.2021 20:06 Відповісти
Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze - Цензор.НЕТ 703
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23.06.2021 21:36 Відповісти
 
 