УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11333 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 891 9

Схованку з боєприпасами бойовиків "Всевеликого війська Донського" виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Схованку з боєприпасами бойовиків

Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал боєприпасів. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, сховок влаштували в 2014 році учасники незаконного збройного формування "Донська Республіка". Зловмисники активно брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки в місті Щастя й автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

У схованці правоохоронці також виявили: 12 гранатометних пострілів ВОГ-17, 90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм, понад 400 патронів різного калібру, підривник артилерійського снаряда.

Схованку з боєприпасами бойовиків Всевеликого війська Донського виявлено на Луганщині, - СБУ 01

Читайте також: СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині. ФОТОрепортаж

Схованку з боєприпасами бойовиків Всевеликого війська Донського виявлено на Луганщині, - СБУ 02

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

боєприпаси (2266) Правоохоронні органи (2707) СБУ (12797) силовики (2513) сховок (125) Луганська область (4876)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гонДонское. Ви чи не додивились?
показати весь коментар
23.06.2021 18:31 Відповісти
Вседырявое войско кизячье уже давно разбежалось. Тайник многолетней выдержки.
показати весь коментар
23.06.2021 18:13 Відповісти
швейные генералиSSимусы (ряженые)
показати весь коментар
23.06.2021 19:29 Відповісти
А,ну да,помним. Трахнуты чеченскими овцелюбами кизячки )) Ссыкливое стадо старых бухарей,думающих что они живут в 19 веке.То чистая психиатрия,а не "войско". Впрочем как и все остальные кацапы.
показати весь коментар
23.06.2021 18:18 Відповісти
Схованку з боєприпасами бойовиків "Всевеликого війська Донського" виявлено на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9480
показати весь коментар
23.06.2021 19:31 Відповісти
витиран 40 войн и 20 всражений ...Схованку з боєприпасами бойовиків "Всевеликого війська Донського" виявлено на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9943
показати весь коментар
23.06.2021 19:34 Відповісти
почему это бандформирование до сих пор не признано терорестической организацией???
показати весь коментар
23.06.2021 18:35 Відповісти
Крепко нагадили эти негодяи в 14-15 г по Луг. обл особо. Там на первом фото козицин козопас, пан атаман грициан козлодоев! Давно пора.... Грабёж сильно шёл. Дома фермеров, бизнесменов по приличней грабили. Прыгнули на цыган. Зря кстати. Те отомстят всегда. Потом резко свалили. Там история отдельная и задавленая. Пора бы копнуть выложить. Свидетели есть---потерпевших ещё больше. Жуткое творилось.
показати весь коментар
23.06.2021 20:13 Відповісти
 
 