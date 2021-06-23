Схованку з боєприпасами бойовиків "Всевеликого війська Донського" виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал боєприпасів. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, сховок влаштували в 2014 році учасники незаконного збройного формування "Донська Республіка". Зловмисники активно брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки в місті Щастя й автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

У схованці правоохоронці також виявили: 12 гранатометних пострілів ВОГ-17, 90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм, понад 400 патронів різного калібру, підривник артилерійського снаряда.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.