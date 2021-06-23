Російські окупанти відкривали вогонь біля Новоселівки, Майорська, Південного, Мар'їнки, в районі Авдіївки зафіксовано провокацію ворожого безпілотника, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 23 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Поблизу Південного російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів 120 калібру.
У районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Красногорівки ворог зробив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
"Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено", - сказано в повідомленні.
Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед військових Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.
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в каждом предложении враг, наемник, оккупант и противник...и без фото противника во всеоружьи на башне арматы под реющим триколором...
совсем другие эмоции...