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Новини Агресія Росії проти України
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Російські окупанти відкривали вогонь біля Новоселівки, Майорська, Південного, Мар'їнки, в районі Авдіївки зафіксовано провокацію ворожого безпілотника, - пресцентр ОС

Російські окупанти відкривали вогонь біля Новоселівки, Майорська, Південного, Мар'їнки, в районі Авдіївки зафіксовано провокацію ворожого безпілотника, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 23 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Південного російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів 120 калібру.

У районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Красногорівки ворог зробив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

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"Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед військових Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Автор: 

обстріл (28365) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Рідкісний момент, коли вже відсмоктав, але ще не ковтнув.

Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7207
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23.06.2021 18:11
+2
Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1973Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 596Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5270
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23.06.2021 18:12
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это месть за эсминец..... всем проклятым пиндосам и бритам.............
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23.06.2021 18:10 Відповісти
Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1973Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 596Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5270
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23.06.2021 18:12 Відповісти
Рідкісний момент, коли вже відсмоктав, але ще не ковтнув.

Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7207
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23.06.2021 18:11 Відповісти
а в это же время, на запоребрике, проходит IX Московская конференция по международной безопасности, организуемая, на минуточку, Минобороны эрэфии (23-24 июня)
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23.06.2021 18:22 Відповісти
вражеские беспилотники-те еще провокаторы
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23.06.2021 18:23 Відповісти
они еще и гранату могут скинуть и камикадзами стать, те, что подешевле...
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23.06.2021 18:31 Відповісти
я их люблю подавленных, возвращающихся восвояси в слезах и соплях и передающих на базу: Nevermore!
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23.06.2021 18:38 Відповісти
подавленых, как санкционные гуси под гусеницами чуваш-пиллера ЧТЗ
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23.06.2021 18:48 Відповісти
н
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23.06.2021 18:48 Відповісти
сработало...насколько в лучшую сторону это сообщение отличается от того про провокацию в море...
в каждом предложении враг, наемник, оккупант и противник...и без фото противника во всеоружьи на башне арматы под реющим триколором...
совсем другие эмоции...
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23.06.2021 18:43 Відповісти
 
 