"Слуга народу" Тищенко і прикордонники заперечують, що через нього затримали літак

Борт приземлився в Ужгороді на 10 хвилин раніше запланованого.

Про це заявила в коментарі виданню "Бабель" начальниця пресслужби окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Світлана Бурда, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки відомо, затримок не було. Літак навіть на 10 хвилин сів раніше в Ужгороді", - зазначила Бурда.

Дані порталу Flight Radar свідчать, що він вилетів на 13 хвилин пізніше (повинен був о 09:30), проте затримки траплялися і раніше. Приземлився рейс на 10 хвилин раніше - об 11:20, а за розкладом повинен був об 11:30.

Те ж саме стверджує на своїй сторінці у фейсбуці і Тищенко. "Дивно, але рейс Київ-Ужгород затримали не через мене 😂 А ще додали, що затримки траплялися і раніше. А прилетіли ми взагалі на 10 хвилин раніше. Так і хочеться запитати, як у тому фільмі..."А фортецю теж я зруйнував?"" - написав він.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що виліт рейсу "Київ-Ужгород" затримали через народного депутата СН Миколу Тищенка. За словами Глагола, Тищенка, на відміну від всіх інших пасажирів, до борту підвезли на мікроавтобусі прикордонників. А виліт затримали, оскільки депутат записував кілька дублів відео біля літака. Іншим пасажирам, за словами Глагола, довелося чекати, поки Тищенко закінчить зйомку.