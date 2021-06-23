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Новини
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"Слуга народу" Тищенко і прикордонники заперечують, що через нього затримали літак

Борт приземлився в Ужгороді на 10 хвилин раніше запланованого.

Про це заявила в коментарі виданню "Бабель" начальниця пресслужби окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Світлана Бурда, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки відомо, затримок не було. Літак навіть на 10 хвилин сів раніше в Ужгороді", - зазначила Бурда.

Дані порталу Flight Radar свідчать, що він вилетів на 13 хвилин пізніше (повинен був о 09:30), проте затримки траплялися і раніше. Приземлився рейс на 10 хвилин раніше - об 11:20, а за розкладом повинен був об 11:30.

Слуга народу Тищенко і прикордонники заперечують, що через нього затримали літак 01

Те ж саме стверджує на своїй сторінці у фейсбуці і Тищенко. "Дивно, але рейс Київ-Ужгород затримали не через мене 😂 А ще додали, що затримки траплялися і раніше. А прилетіли ми взагалі на 10 хвилин раніше. Так і хочеться запитати, як у тому фільмі..."А фортецю теж я зруйнував?"" - написав він.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що виліт рейсу "Київ-Ужгород" затримали через народного депутата СН Миколу Тищенка. За словами Глагола, Тищенка, на відміну від всіх інших пасажирів, до борту підвезли на мікроавтобусі прикордонників. А виліт затримали, оскільки депутат записував кілька дублів відео біля літака. Іншим пасажирам, за словами Глагола, довелося чекати, поки Тищенко закінчить зйомку.

Слуга народу Тищенко і прикордонники заперечують, що через нього затримали літак 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5967) літак (2900) Ужгород (339) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+19
придурок....
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23.06.2021 18:43
+19
- В чому різниця між нормальною людиною і "Слугою урода"?
- Нормальна людина спочатку думає , а потім робить , а "Слуги урода" спочатку роблять, а потім виправдовуються - тому що наперед думать не вміють!
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23.06.2021 18:50
+10
"Слуга народа" Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет - Цензор.НЕТ 346
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23.06.2021 18:44
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придурок....
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23.06.2021 18:43 Відповісти
Как точно!!!!
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23.06.2021 18:46 Відповісти
Не,там новая фишка-междусабойчик видосиков,кули...
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23.06.2021 19:01 Відповісти
Йому повезло, що зараз вітри сильні - мабуть тому літак і швидше долетів... Ну або після шкандалу пілотам начальство передало, щоб додали газу...
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23.06.2021 18:43 Відповісти
"Слуга народа" Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет - Цензор.НЕТ 346
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23.06.2021 18:44 Відповісти
- В чому різниця між нормальною людиною і "Слугою урода"?
- Нормальна людина спочатку думає , а потім робить , а "Слуги урода" спочатку роблять, а потім виправдовуються - тому що наперед думать не вміють!
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23.06.2021 18:50 Відповісти
ты прав, не то шо прошлая власть
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23.06.2021 19:00 Відповісти
Так и хочется спросить, как в том фильме… "А крепость тоже я разрушил?"" - написал он.Не буду утверждать,но в том фильме,как мне помнится,Шурик спрашивал"А мечеть,тоже я?"
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23.06.2021 18:56 Відповісти
Вообще-то, там речь шла про часовню. Так что коля-котлета дебил в квадрате
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23.06.2021 18:59 Відповісти
Да,часовня,но никак не крепость!Может он хотел показаться крутым ,а оказался просто котлетой
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23.06.2021 19:19 Відповісти
https://youtu.be/Amz5CVXXjxM
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23.06.2021 20:44 Відповісти
Подвозить нардепов к трапу, входит в обязанности погранслужбы?
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23.06.2021 19:21 Відповісти
Если ситуацию комментируют пограничники, которые не имеют никакого отношения к внутреннему рейсу Киев-Ужгород, значит Котлета опять набокопорил...
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23.06.2021 19:42 Відповісти
А Вы ой как правы!!! Знатно погранцы лизнули Коле КАтлете...))) Рейс то действительно внутренний и погранцы НИКАКОГО отношения к нему не имеют и близко. Но машинку предоставили и низко поклонились. Что ещё можно говорить о скотах народа и их поклонниках..?
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23.06.2021 19:47 Відповісти
)) такое себе "назад в будущее 6"
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23.06.2021 19:51 Відповісти
На 10 минут раньше, это Коля постарался и попросил экипаж в стиле 90х лететь немного побыстрее.
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23.06.2021 20:12 Відповісти
 
 