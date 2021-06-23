Міністр оборони Великої Британії Воллес: обстрілу не було, це дезінформація РФ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував "дезінформацію" з боку Росії про нібито відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму.

Про це він заявив депутатам британського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Воллес додав, що у неправдивих твердженнях Москви про інцидент немає нічого нового: "Ми не здивовані цим, ми готові до цього".

"Дезінформація, недостовірна інформація – це те, що ми регулярно спостерігаємо… Ми не будемо ухилятися від дотримання міжнародного права та своїх прав на морі", - зауважив Воллес.

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Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету з оборони, припустив, що "це насправді швидше словесна війна".

Раніше російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

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