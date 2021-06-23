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Новини Агресія Росії проти України
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Міністр оборони Великої Британії Воллес: обстрілу не було, це дезінформація РФ

Міністр оборони Великої Британії Воллес: обстрілу не було, це дезінформація РФ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував "дезінформацію" з боку Росії про нібито відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму.

Про це він заявив депутатам британського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Воллес додав, що у неправдивих твердженнях Москви про інцидент немає нічого нового: "Ми не здивовані цим, ми готові до цього".

"Дезінформація, недостовірна інформація – це те, що ми регулярно спостерігаємо… Ми не будемо ухилятися від дотримання міжнародного права та своїх прав на морі", - зауважив Воллес.

Читайте також: Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze

Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету з оборони, припустив, що "це насправді швидше словесна війна".

Раніше російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Читайте також: Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес

Автор: 

Велика Британія (5569) дезінформація (342) корабель (1612) Крим (14138) обстріл (28365) росія (65052) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+51
Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 4063
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23.06.2021 18:51
+34
Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 1477
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23.06.2021 18:53
+25
Верить москалям это значит себя не уважать...
Выдуманная стрельба со стороны москалей это для внутреннего пользования - лапша для рашистских рабов и холуёв.
В реальности, рашисты - сцыкуны и даже не рыпались против британского эсминца.
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23.06.2021 18:55
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Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 4063
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23.06.2021 18:51 Відповісти
пхахаха)))
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23.06.2021 18:54 Відповісти
постоянная ложь --- запах из ада
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23.06.2021 21:55 Відповісти
У есмінця велика парусність.
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23.06.2021 18:55 Відповісти
"Ай, Моська, знать она сильна!.."
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23.06.2021 19:21 Відповісти
А лапті вже записали собі чергову пабєду. Який аблом.
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23.06.2021 18:51 Відповісти
Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 1477
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23.06.2021 18:53 Відповісти
Верить москалям это значит себя не уважать...
Выдуманная стрельба со стороны москалей это для внутреннего пользования - лапша для рашистских рабов и холуёв.
В реальности, рашисты - сцыкуны и даже не рыпались против британского эсминца.
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23.06.2021 18:55 Відповісти
для переконливості кацапи ще забули напейсати, що вся команда звільнилась відразу як пропливли.
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23.06.2021 23:57 Відповісти
Шо, каци, сцикотно? Це не наші човники ганяти.
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23.06.2021 18:56 Відповісти
це твої човники гоняні
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23.06.2021 19:05 Відповісти
У вас певно амнезія?
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23.06.2021 19:06 Відповісти
точно твої
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23.06.2021 19:17 Відповісти
Досить часто урапатріотизм заважає як бачити так і вирішувати проблеми.
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23.06.2021 20:07 Відповісти
Пусть хоть видео выложат, как они по эсминцу стреляли
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23.06.2021 18:57 Відповісти
Оно под грифом "неудачно спи&дЕли" - для служебного пользования!)))))
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23.06.2021 19:21 Відповісти
або ще не намалювали
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23.06.2021 23:59 Відповісти
Самим себе подписать приговор?
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23.06.2021 19:30 Відповісти
Извините , простреленные репетузы узких моряков говорят об обратном.
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23.06.2021 18:58 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

У московських генералів здають нерви. Вони думають перетворити Чорне море і Крим у свій полігон.
Натомість доведеться перебазовуватися у Новоросійськ.
Вже давно слід відновити роботи по створенню там бази для того, що залишиться від ЧФ РФ після уходу з Криму
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23.06.2021 19:03 Відповісти
від нього нічого не залишиться, хєраіческі затоплять, їм не звикати
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24.06.2021 00:00 Відповісти
Что-то да было, иначе такой шум не подняли бы. Вот из других новостях на цензоре:
- "Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны."
- "Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые."
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23.06.2021 19:05 Відповісти
мы тоже обратили внимание на то, как сегодня редактируют новости на цензоре..
к вечеру, кагбэ, произошли изменения
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23.06.2021 19:10 Відповісти
ну вообще то предупредительный огонь в ЯКОБЫ ВОДАХ ПРАШКИ МОСКВА хотя сама Россия прекрасно понимает что УКРАЛА агрессией Крым и де юре и де факто он все равно Украина и де факто в следствии оккупации пока в руках России по факту войны... а открыть предупредительный огонь автоматически ввести в действие 5 пункт Устава НАТО... нападение на одного члена страну НАТО автоматом означает нападение на сам блок НАТО там один эсминец а самолеты НАТО в подлете 8 минут с Болгарии и Румынии а с Польши и Германии 35-45 минут.. то с Крыма остались бы одни головешки.... готова ли открыто к БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С НАТО-- РОССИЯ??!! риторический вопросик как по мне....
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23.06.2021 19:06 Відповісти
Коли паде Москва, вся росія радіти буде.
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23.06.2021 19:10 Відповісти
А коли розвалиться кацапія, людство на весь світ запровадить імпрезу з карнавалами
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23.06.2021 23:11 Відповісти
Та ясний пєнь!
Інакше кацапські жестянки вже знайомилися з фауною Чорного моря, а ху&ло забилось в свой бункер!😂
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23.06.2021 19:15 Відповісти
брІтти, то така гібридна війна від сцикливої Московії.. інформаційна рОзвідка боєм..
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23.06.2021 19:17 Відповісти
Лаптеноголишнехромосоновцы из ********** победили в войне, которую сами придумали. Клоуны.
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23.06.2021 19:18 Відповісти
_Толерасты и терпилы пошли врать и оправдываться "ничего не было, в сам корабль не попали". Ну если плуги будут и дальше сидеть сложа руки, то фашисты уже очень скоро начнут попадать... Польша в курсе.
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23.06.2021 19:22 Відповісти
В многонациональных учениях Sea Breeze-2021 планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа."Все элементы учений "Си Бриз-2021" спланированы и будут отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой, - сказал Неижпапа.Организаторами учений выступают Украина и США.
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23.06.2021 19:37 Відповісти
ясно одно,
кацапы реально прощупывают реакцию NATO на их военные провокации
бриты притворяются страусами
история идёт по спирали
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23.06.2021 19:44 Відповісти
Я помню, при Ющенко Крым выл против СиБриз, выходили на демонстрации. Пришел Янукович, СиБриз остался прежним, но крымчане как будто языки в одно место позасовывали. О чем идет речь? Дали им команду из Москвы - завыли, начали шатать Ющенко. Пришел Чивокуня - дали команду заткнуться. А СиБриз и в Москве потерпеть можно, все равно проходит каждый год.
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23.06.2021 20:04 Відповісти
ТА так ,нічого не було,віримо,просто відігнали,як шелудивого кота.
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23.06.2021 20:10 Відповісти
да верь себе, лишнехромосомный, во что хочешь. даже в то, что твой сцарь не *****.
нам то зачем тут твоя вера?
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23.06.2021 20:23 Відповісти
А душевно, видимо, ВВХ с Байденом поговорили
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23.06.2021 20:36 Відповісти
Москалі це *******: триндьож+ мультики.
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23.06.2021 20:43 Відповісти
Доблестный и совершенно непобедимый ( как - никак две мировые войны не воевал!) Чей- флот отправил из украденного полуострова два пограничных катера для разборок с Британским эсминцем. Выбора у катерников не было ,пришлось сближаться.... Воевать с НАТО хотелось не очень....После непродолжительных маневров грозный отряд сыграл отбой,войну отложили.
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23.06.2021 20:48 Відповісти
Получается британский журналист лжет? Он говорит что слышал стрельбы, или врет этот министр.
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23.06.2021 20:58 Відповісти
При предупредительном обстреле огонь ведётся или выше цели или перед ней по курсу. То есть открыто демонстрируют намерения . Если катер и стрелял и были слышны звуки выстрелов ,то куда? (При том эсминец известили "об учениях") Бриты врать не будут ,да и такое поведение могло ответку получить калибром покрупнее.
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23.06.2021 21:07 Відповісти
bbc вже давно є шавкою яка на підсосі у рф.Її Порошенко вже наказував за брехню. І вони вибачались та виплачували відшкодування.

Та й чи був журналіст взагалі?
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24.06.2021 02:14 Відповісти
аферистович .агент РФ в числе первых дезинформационных "запевал" обобралси...
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23.06.2021 21:19 Відповісти
Это не дезинформация была,
а был КОКАИНОВЫЙ БРЕД ватников
об их вЯличии!
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23.06.2021 21:38 Відповісти
англичанин ,как истинный английский джентльмен,послал Россию в большое нетрадиционное сексуальное путешествие изысканными выражениями ))
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23.06.2021 21:46 Відповісти
У бритов всегда были яйца на море. Пример - https://warfarehistorynetwork.com/2016/12/08/famous-navy-ships-the-hms-glowworm/. А у козапов зато отличный опыт по затоплению своих кораблей при подходе неприятеля.
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23.06.2021 21:59 Відповісти
Анкглосаксы врут!
было бомбометание !
Пусть кирпичами. Пусть тихонько.
И то, что ветер был не в сторону эсминца -- не оправдание безбожного вранья.
рф просто обязана опубликовать неопровержимые видеодоказательства для всех патриотов россии! Героические напраженные лица бомбомечущих героев должна увидеть вся страна!
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23.06.2021 22:20 Відповісти
Стріляли, стріляли. Один кацап нажував папіру з гальюну використаного і через клістірну трубку видмухав в той бік шарик. А другий, і це теж зафіксовано, з пєрдака рвонув так, що аж контузило його.
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23.06.2021 23:05 Відповісти
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !!
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . . ??????????????????????????????????????????????????????????????
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24.06.2021 01:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ReH3IEG18Mc

https://www.youtube.com/watch?v=0GABC8wkGkk

-они не понимают как так с нами можно ??? ведь можно исключительно скрепным и лишнехро
масомным............
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24.06.2021 03:49 Відповісти
На всех мокшанских сайтах фурор, Раша обстреляла в своих водах британский эсминец, который, не вступая в дуэль, трусливо бежал. В коментах одно: "Вчера Англия понесла поражение и капитулировала! Россия - самая великая морская держава!".
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24.06.2021 07:53 Відповісти
итак по сообщению британского минобороны - мы НЕЗАМЕТИЛИ..... было не было и что имен
но небыло..... британский юмор он такой и оскорбить по британски это дать подсрачник и как
бэ не заметить.... ну как бэ никто вообще ничего не заметил.... ну шо снимаю шляпу и апплоди
рую стоя..... вот и ответочка за шпилли-вилли приплыла.... и хорошобы что бы никуда не уплы
вала и хорошобы сдать в аренду бритам бухту севаса лет на сто со всеми вытекающими - а
что вы тут делаете и какого юя вы тут ну как брысь отсюда...... понятно что нужно сначала под
тянуть всё что нужно и.... волшебный пэндэль братушкам и гэбэшной крысе.....
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24.06.2021 08:02 Відповісти
только расийские военные могут прикрываться стариками и детьми и идти в атаку...
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24.06.2021 08:04 Відповісти
Якщо до Криму буде рухатися декілька британських кораблів, то московія як і завжди - просто затопить весь Чорноморський флот, щоб не провокувати, переодінуться у медсестер і монашок і будуть втікати на московію.
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24.06.2021 09:05 Відповісти
 
 