Міністр оборони Великої Британії Воллес: обстрілу не було, це дезінформація РФ
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував "дезінформацію" з боку Росії про нібито відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму.
Про це він заявив депутатам британського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Воллес додав, що у неправдивих твердженнях Москви про інцидент немає нічого нового: "Ми не здивовані цим, ми готові до цього".
"Дезінформація, недостовірна інформація – це те, що ми регулярно спостерігаємо… Ми не будемо ухилятися від дотримання міжнародного права та своїх прав на морі", - зауважив Воллес.
Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету з оборони, припустив, що "це насправді швидше словесна війна".
Раніше російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі
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Выдуманная стрельба со стороны москалей это для внутреннего пользования - лапша для рашистских рабов и холуёв.
В реальности, рашисты - сцыкуны и даже не рыпались против британского эсминца.
У московських генералів здають нерви. Вони думають перетворити Чорне море і Крим у свій полігон.
Натомість доведеться перебазовуватися у Новоросійськ.
Вже давно слід відновити роботи по створенню там бази для того, що залишиться від ЧФ РФ після уходу з Криму
- "Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны."
- "Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые."
к вечеру, кагбэ, произошли изменения
Інакше кацапські жестянки вже знайомилися з фауною Чорного моря, а ху&ло забилось в свой бункер!😂
кацапы реально прощупывают реакцию NATO на их военные провокации
бриты притворяются страусами
история идёт по спирали
нам то зачем тут твоя вера?
Та й чи був журналіст взагалі?
а был КОКАИНОВЫЙ БРЕД ватников
об их вЯличии!
было бомбометание !
Пусть кирпичами. Пусть тихонько.
И то, что ветер был не в сторону эсминца -- не оправдание безбожного вранья.
рф просто обязана опубликовать неопровержимые видеодоказательства для всех патриотов россии! Героические напраженные лица бомбомечущих героев должна увидеть вся страна!
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . . ??????????????????????????????????????????????????????????????
https://www.youtube.com/watch?v=0GABC8wkGkk
-они не понимают как так с нами можно ??? ведь можно исключительно скрепным и лишнехро
масомным............
но небыло..... британский юмор он такой и оскорбить по британски это дать подсрачник и как
бэ не заметить.... ну как бэ никто вообще ничего не заметил.... ну шо снимаю шляпу и апплоди
рую стоя..... вот и ответочка за шпилли-вилли приплыла.... и хорошобы что бы никуда не уплы
вала и хорошобы сдать в аренду бритам бухту севаса лет на сто со всеми вытекающими - а
что вы тут делаете и какого юя вы тут ну как брысь отсюда...... понятно что нужно сначала под
тянуть всё что нужно и.... волшебный пэндэль братушкам и гэбэшной крысе.....