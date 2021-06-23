Всі пропозиції української делегації в ТКГ "залишилися без належної реакції російської сторони"

Пропозиції української делегації в ТКГ щодо розблокування роботи КПВВ з боку ОРДЛО, повернення до повного і всеосяжного режиму припинення вогню, узгодження плану розмінування і графіка проведення ремонтних робіт на ключових об'єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування, а також звільнення всіх утримуваних осіб "залишилися без належної реакції російської сторони".

Про це йдеться на сторінці в фейсбуці української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

"Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

В українській делегації зазначили, що Росія свідомо перешкоджає роботі міжнародної організації. "Очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг і технологій у треті країни", - додали в делегації.

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Глава української делегації також зазначив, що "саме через блокування Росією доступу міжнародної ядерної організації до ядерних матеріалів в ОРДЛО, Україна досі не може надати МАГАТЕ розширеного висновку щодо результатів застосування гарантій МАГАТЕ в Україні в 2020 році".

Кравчук додав, що "вкотре під час засідання ТКГ на рівні глав делегацій представники Росії знову заблокували розгляд питання з розмінування ділянок, узгоджених влітку 2020р. у рамках роботи підгрупи з безпеки".