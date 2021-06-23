Всі пропозиції української делегації в ТКГ "залишилися без належної реакції російської сторони"
Пропозиції української делегації в ТКГ щодо розблокування роботи КПВВ з боку ОРДЛО, повернення до повного і всеосяжного режиму припинення вогню, узгодження плану розмінування і графіка проведення ремонтних робіт на ключових об'єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування, а також звільнення всіх утримуваних осіб "залишилися без належної реакції російської сторони".
Про це йдеться на сторінці в фейсбуці української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.
"Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
В українській делегації зазначили, що Росія свідомо перешкоджає роботі міжнародної організації. "Очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг і технологій у треті країни", - додали в делегації.
Глава української делегації також зазначив, що "саме через блокування Росією доступу міжнародної ядерної організації до ядерних матеріалів в ОРДЛО, Україна досі не може надати МАГАТЕ розширеного висновку щодо результатів застосування гарантій МАГАТЕ в Україні в 2020 році".
Кравчук додав, що "вкотре під час засідання ТКГ на рівні глав делегацій представники Росії знову заблокували розгляд питання з розмінування ділянок, узгоджених влітку 2020р. у рамках роботи підгрупи з безпеки".
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За нее стоит , конечно, побороться
с ружьем гебельса.
Они же абсолютно не умеют вести никаких переговоров.
И если уж у Крввчука ничего не получается, то надеяться на молодые лица зелёной команды, просто смешно.
А вообще удивляет Кравчук.
Неужели он верил, что война идёт только потому, что на ней наживается Порошенко, а с Россией можно договориться.
Он-то на наивного дурачка не похож, а тут такая неожиданность и открытие у него - Россия-то, оказывается, не желает договариваться с зелёной командой, хоть они такие обаяшечки и хотели закончить войну, просто перестав стрелять.
То, что на этот бред повелись глупые избиратели зевовы, еще как-то понятно.
Но старый и опытный лис Кравчук? И признаков деменции никаких, в здравом уме и твёрдой памяти, не смотря на возраст.
25 лет беспрерывной подрывной работы в Украине.
Где активы проданных 330 (триста тридцати) кораблей и рыболовных флотилий,круизных лайнеров за которые ответил только Директор ЧМП - КУДЮКИН.
А вот, что должны знать Граждане нашей страны -
В Швейцарии построена хатынка с миллиардным капиталом его родственника.
И активы рядовых Украинцев были пущены, как там у них в цк говорят, на "о".
Не считая 2.8 триллиона долларов , за
сданный третий в миря Ядерный потенциал Украины.
Только за это , "лис" должен был привлечен к суду военного трибунала.
Однако......
Но Украинский Аугусто уже растет где-то в вишневых садках.