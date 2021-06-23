Марченко: Нам МВФ потрібен. Без траншу доведеться реагувати, зокрема і шляхом оптимізації витрат

Міністерство фінансів готове до будь-якого розвитку подій щодо надання Україні чергового траншу допомоги МВФ.

Про це глава відомства Сергій Марченко заявив в інтерв'ю Forbes Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми націлені на співпрацю з МВФ у рамках діючої програми, за якою Україна ще може отримати $2,9 млрд. Мінфін готовий до будь-якого розвитку подій, але для нас бажано, щоб МВФ надав фінансування. Під співпрацю з МВФ підв'язані макрофінансова допомога ЄС і програми Світового банку. При негативному розвитку подій будемо реагувати, заодно і шляхом оптимізації витрат", - сказав міністр.

У відповідь на запитання щодо заяв голови бюджетного комітету Данила Гетманцева, що потрібно відмовитися від співпраці з МВФ і він порушить це питання в парламенті, Марченко зазначив: "У кожного своя зона впливу, ми не конкуруємо. Я міністр фінансів і несу за співпрацю з МВФ повну відповідальність. Нам МВФ потрібен".

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