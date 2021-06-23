УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11420 відвідувачів онлайн
Новини
2 702 27

Марченко: Нам МВФ потрібен. Без траншу доведеться реагувати, зокрема і шляхом оптимізації витрат

Марченко: Нам МВФ потрібен. Без траншу доведеться реагувати, зокрема і шляхом оптимізації витрат

Міністерство фінансів готове до будь-якого розвитку подій щодо надання Україні чергового траншу допомоги МВФ.

Про це глава відомства Сергій Марченко заявив в інтерв'ю Forbes Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми націлені на співпрацю з МВФ у рамках діючої програми, за якою Україна ще може отримати $2,9 млрд. Мінфін готовий до будь-якого розвитку подій, але для нас бажано, щоб МВФ надав фінансування. Під співпрацю з МВФ підв'язані макрофінансова допомога ЄС і програми Світового банку. При негативному розвитку подій будемо реагувати, заодно і шляхом оптимізації витрат", - сказав міністр.

У відповідь на запитання щодо заяв голови бюджетного комітету Данила Гетманцева, що потрібно відмовитися від співпраці з МВФ і він порушить це питання в парламенті, Марченко зазначив: "У кожного своя зона впливу, ми не конкуруємо. Я міністр фінансів і несу за співпрацю з МВФ повну відповідальність. Нам МВФ потрібен".

Читайте також: Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті

Автор: 

МВФ (3068) Мінфін (3634) транш (467) Марченко Сергій (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 2678
показати весь коментар
23.06.2021 19:01
+8
Це коли фірташам та бєням списують мільярдні борги, а іншим збільшують податки.
показати весь коментар
23.06.2021 19:18
+5
но Галабаротька ж сказал шоб МВФ шол в жопу!...ета ж ні шота дєта там ета ж в кіно паказивалі! Ізмєна!!
показати весь коментар
23.06.2021 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 2678
показати весь коментар
23.06.2021 19:01 Відповісти
клава, твоє місце на параші, тобто на россії.
показати весь коментар
23.06.2021 19:36 Відповісти
Цеж снюхавшийся чмошнік
показати весь коментар
23.06.2021 19:41 Відповісти
Марченко: Нам МВФ потрібен. Без траншу доведеться реагувати, зокрема і шляхом оптимізації витрат - Цензор.НЕТ 9536
показати весь коментар
23.06.2021 22:39 Відповісти
А "оптимизировать" это как? Неужели бабло без конвертов зеледепутанты будут получать?
показати весь коментар
23.06.2021 19:08 Відповісти
Це коли фірташам та бєням списують мільярдні борги, а іншим збільшують податки.
показати весь коментар
23.06.2021 19:18 Відповісти
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 6661
показати весь коментар
23.06.2021 19:23 Відповісти
Заморозить пенсии и поднять пенсионный возраст.Можно ещё на армии сэкономить.
показати весь коментар
23.06.2021 20:16 Відповісти
но Галабаротька ж сказал шоб МВФ шол в жопу!...ета ж ні шота дєта там ета ж в кіно паказивалі! Ізмєна!!
показати весь коментар
23.06.2021 19:10 Відповісти
никаких траншей, буба сказал - МВФ в сраку-, режьте выплаты слугам и деньги в кошторис направляйте
показати весь коментар
23.06.2021 19:14 Відповісти
А коломойша,и подопечный коломойши, самоучка Зе, совсем недавно говорил, шо Украина может обойтись без МВФ.
показати весь коментар
23.06.2021 19:18 Відповісти
Тада с миллиардами деревьев, электронными столбиками и прочими воздушными замками придется повременить.
Ну или продолжать одалживать бабло у кого попало под дурные проценты, как это делает ЗЕ. Отдавать-то не ему.
показати весь коментар
23.06.2021 19:20 Відповісти
Четыре дня назад, видимо после очередной "дорожки", Зе объявил, что у нас все есть и МВФ нам пох. Вы уже врите в одно строчку.
показати весь коментар
23.06.2021 19:24 Відповісти
повысьте себе зарплату, суки!
показати весь коментар
23.06.2021 19:33 Відповісти
Тепеь ЗЕбанарии только от метвого осла уши получат.
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 5085
показати весь коментар
23.06.2021 19:38 Відповісти
Какая ещё оптимизация! Дело может дойти до утилизации.
показати весь коментар
23.06.2021 19:42 Відповісти
Зебобики, вас будут оптимизировать. А кого и в утиль сдадут. И хоть и не очень правильно, но очень и очень справедливо
показати весь коментар
23.06.2021 19:51 Відповісти
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок. Ты теперь будешь меньше есть.
показати весь коментар
23.06.2021 19:54 Відповісти
Марченко отметил: "У каждого своя зона влияния, мы не конкурируем. Я министр финансов и несу за сотрудничество с МВФ полную ответственность. Нам МВФ нужен".
Это точно! У нас каждый "оптимизирует" личные доходы в своей зоне влияния.
показати весь коментар
23.06.2021 19:58 Відповісти
А , чем отдавать только проценты -
не считая самого кредита
б у д е т е ?
показати весь коментар
23.06.2021 20:18 Відповісти
Пора бы научится кабмину жить по средствам Сами то ничего не зарабатывают А на расходы аппетит только растёт , и не только у кабмина.
показати весь коментар
23.06.2021 20:20 Відповісти
"Минфин готов к любому развитию событий", а готов ли к тому, что цены на продукты в последнее время выросли на 10 - 20% пересiчний укр? - вряд ли! "Конец эпохи бедности" так бравурно, со знанием дела, объявленный зе-"величайшим деятелем современности" нужно воспринимать, как преднамеренный обман?, учитывая все величие обозначенной натуры?
показати весь коментар
23.06.2021 20:24 Відповісти
Если власть не справляется со своими обязанностями : улучшение жизни народа (а не своей), то она не должна получать зряплату и должна уйти!
показати весь коментар
23.06.2021 20:57 Відповісти
Либо враг ,либо дебил
показати весь коментар
23.06.2021 22:28 Відповісти
 
 