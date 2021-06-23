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Новини Агресія Росії проти України
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Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender

Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender

На борту британського есмінця Defender перебуває журналіст "Бі-бі-сі" Джонатан Біл. Він розповів, що сталося під час інциденту в Чорному морі.

Розповідь журналіста опублікувало його видання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його дослівно.

"Я на борту HMS Defender у Чорному морі.

Команда вже була на бойових місцях, коли корабель наближався до південного мису окупованого Росією Криму. А бойові установки на борту есмінця були заряджені.

Курс було обрано цілком свідомо. HMS Defender повинен був пройти в територіальних водах за 12 миль (19 км) від узбережжя Криму. Капітан наполягав, що корабель тільки йшов безпечним курсом за міжнародно визнаним маршрутом.

Читайте також: Міністр оборони Великої Британії Воллес: обстрілу не було, це дезінформація РФ

Два російські прикордонні кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент один із російських кораблів наблизився до есмінця на 100 метрів.

Попередження від російських військових, що лунали по радіо, ставали все більш ворожими.

"Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс", - звучало одне з них.

Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності.

Поки HMS Defender йшов своїм курсом, його переслідували і російські винищувачі. Капітан корабля Вінсент Оуен розповів, що він нарахував близько 20 літаків".

Раніше російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Читайте також: Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес

Автор: 

Велика Британія (5569) корабель (1612) Крим (14138) обстріл (28365) росія (65052)


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Топ коментарі
+45
ТЕРМІНОВО: ПОРОШЕНКО ВІДПРАВИВ БРИТАНСЬКИЙ ЕСМІНЕЦЬ НА ВІРНУ ЗАГИБЕЛЬ
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23.06.2021 19:27
+38
Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль - Цензор.НЕТ 4361
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23.06.2021 19:12
+33
"...Капитан корабля Винсент Оуэн рассказал, что он насчитал около 20 самолетов..."

точно как собаки гавкая бегут за велосипедистом. короче, свинособаки полностью оправдывают свое название
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23.06.2021 19:09
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Впору опускать железный занавес с дикарями.
Абсолютный запрет ватофашистам на въезд в развитые страны.
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23.06.2021 19:40 Відповісти
После *открытия предупредительной стрельбы* в одной из секретных кают корабля гальюн был переполнен и сторожевой корабль быстро пошёл на базу для замены главного и вспомогательных памперсов.
В свою очередь экипаж СУ 24 осознав, что остаётся один с эсминцем Defender произвел бомбометание через комбинезон и обшивку самолёта
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23.06.2021 19:43 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

- Изя, что там уже произошло с этим обстрелом?
- Ничего страшного, Сёма. Потопленный Россией британский эсминец "Дефендер" продолжает свой путь в морских водах Украины.
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23.06.2021 19:43 Відповісти
Респект британцам, не изменившим курс.
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23.06.2021 19:54 Відповісти
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 4220
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23.06.2021 19:55 Відповісти

Так 18 июня 1918 года кремлёвскими оккупантами этими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму тогда ЧФ захватила Украина. Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и всего в Севастопольской бухте они затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Западным странам и Украине стоить обратно помочь им проклятым москалям затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-
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23.06.2021 19:57 Відповісти
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 5472
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23.06.2021 19:58 Відповісти
to jest słynna Кurva..
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23.06.2021 21:12 Відповісти
Журналист как бы говорит, ну и что что стреляли, не убили же. Британцы изо всех сил пытаются снизить градус накала страстей.
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23.06.2021 20:01 Відповісти
С гитлером кретины также до упора тупую башку в песок прятали... Дегенераты!
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23.06.2021 20:20 Відповісти
Как бы есть коцапская блевотина на этом сайте,а как бы и нет🌷😂
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23.06.2021 22:33 Відповісти
Щось англоцаки темнять..........
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23.06.2021 20:01 Відповісти
Арестович сказал что кацапы вдруг налетели на ничего не подозревавших британцев и начали проводить учения.
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23.06.2021 20:05 Відповісти
"Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 км) от побережья КрымаИсточник: https://censor.net/ru/n3273075"

В 12 милях проходит граница территориальных вод, капитан проложил курс на 59 м ближе к берегу, или на 45 см дальше? Как то двусмысленно это выглядит, вместо того, чтоб пройти в 500 м от берега для сокращения пути какие то непонятные полумеры.
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23.06.2021 20:07 Відповісти
Ви бачили як кацапи там засрали море, які 500 м, хто корабель буде відмивати? Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 9356 Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 9356Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 3848
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23.06.2021 20:12 Відповісти
кацапы как всегда обосрались)и оболгались)
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23.06.2021 20:19 Відповісти
_Фашисты угрожают английскому кораблю в территориальных водах, захваченных у Украины - и поэтому значит они обосрались?! Такое ощущение что ты шызик, потому что твоё умозаключение абсолютно противоположно действительности, увы.
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23.06.2021 20:24 Відповісти
Зато Вася из-под Костромы в пьяном угаре испытывает неимоверную гордость. Ведь в его стекломойных фантазиях он причастен к чему-то великому. К священной борьбе с англо-саксами.))
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23.06.2021 20:47 Відповісти
упаси Господь от такой родни..
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23.06.2021 21:00 Відповісти
А ты идиот и без вопросительного знака.
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23.06.2021 21:14 Відповісти
Ну вот неймется ватным дебилам, суют руки в клетку, дразнятся, а клетка то открыта.
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23.06.2021 21:02 Відповісти
-Берримор,это что за вой стоит над болотом?
-это в Севастополе увидали Дефендер.
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 8095
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23.06.2021 21:04 Відповісти
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 2769
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23.06.2021 21:23 Відповісти
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 6169
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23.06.2021 21:25 Відповісти
хай є@уча кацапня дякує Богові, що дефендер не відкрив вогонь у відповідь - бо тоді мимохіть "статус-кво" на грудень 2013 року можно було б відновити у криму...
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23.06.2021 21:28 Відповісти
Фєдєрасти може кудись і стріляли, але вбік британського есмінця, в жодному разі не стреляли, бо це було би порушення міжнародних правил і отримали б купу міжнародних судових вироків. І тут можна отримати перекриття і Босфору, і Гібралтару...
І друге - а якщо б британці відповіли??? - такий корабель, це не буксир гороховецького заводу...
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23.06.2021 21:47 Відповісти
стрельнули бы коцабчеги в сторону эсминца Ее Величества, и получили бы двайную прибыль - и сбитые/потопленные корыта в ответку, и закрытие щетов ихних випов в Лондоне)))
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24.06.2021 00:03 Відповісти
"...бо це було би порушення міжнародних правил і отримали б купу міжнародних судових вироків..."
_А-аа, да?
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24.06.2021 01:27 Відповісти
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 5595
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23.06.2021 22:36 Відповісти
Так були все-таки залпи? Чи не було? І що означає "ми чули залпи, але думали, що вони поза зоною досяжності?" А як було насправді? Хто тут бреше?
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23.06.2021 23:29 Відповісти
"сверхдержава" лупила предупредительные перед носом идущего корабля. На всякий случай километров за 300-400 от носа
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24.06.2021 00:06 Відповісти
І їх почули за 300 - 400 кілометрів?
Для чого ти пишеш, якщо не маєш адекватної відповіді? Тільки щоб засрати сайт?
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24.06.2021 00:47 Відповісти
А ти чого дурниці питаєш? Англійці ж сказали, що щось чули, але не зрозуміли, що це і де. Це означає, що рюзьге стріляли з Хабаровська по Воронежу. Що тобі не зрозуміло?
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24.06.2021 01:22 Відповісти
Ще один.
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24.06.2021 21:49 Відповісти
І ще: ти взагалі думаєш, що пишеш? Що означає: англійці "щось чули, але не зрозуміли, що і де"? Тобто, вони самі визнали, що, як військовим, їм гріш ціна? Бо, виходить, наступного разу їх просто потоплять і вони так нічого і не зрозуміють: хто, де і як...
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24.06.2021 22:33 Відповісти
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 6257
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24.06.2021 01:40 Відповісти
Були. Але сміливі британці, щоби не злити куйла, цей хвакт фактично заперечують. А корисні ідіоти глобалістів, яких на форумі 99% і які косять під українських патріотів, радісно вистрибують з трусів, не розуміючи серйозності моменту, тіпа, щас НАТО раху шапками закидає. Не закидає. Як показує досвід, всереться й нічого конкретного робити не буде. Саме в цьому й полягає серйозність моменту, що всереться і нічого робити не буде.
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24.06.2021 06:20 Відповісти
Москва применила оружие против корабля НАТО в территориальных водах Украины, но в комментах, одни шуточки. А ведь это акт агрессии, но никто и не вспомнит про 5 статью договора НАТО. Если посмели стрелять в сторону англичан, то Прибалтам приготовиться, с ними русские церемониться не будут и договор НАТО повторит путь Будапештского меморандума
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24.06.2021 03:10 Відповісти
Шуточкі відпускають ботяри. А нормальних і притомних дописувачів вони спамлять.
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24.06.2021 06:22 Відповісти
Не застосувала проти, а застососувала ПОРУЧ. Сцикливенько так. Британці потролили їх у відповідь заявою про те, що вважали це навчаннями. Звичайна гра нервів часів холодної війни. Але маршрут британського есмінця каже про те, що русня нікого не "прогнала" як вони заявляють.
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24.06.2021 07:13 Відповісти
Британці хотіли понтонутись, але обісрались по повній і тепер ліплять відмазки.
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24.06.2021 21:48 Відповісти
За те що Великобританія пішла на цей крок і пропливла повз окупованого Криму, їм повага. Але те, що путінські пси знахабніли до того, що застосували бойову зброю для загрози кораблю НАТО, це нонсенс в історії 21 століття
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25.06.2021 22:11 Відповісти
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