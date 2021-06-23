Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender
На борту британського есмінця Defender перебуває журналіст "Бі-бі-сі" Джонатан Біл. Він розповів, що сталося під час інциденту в Чорному морі.
Розповідь журналіста опублікувало його видання, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо його дослівно.
"Я на борту HMS Defender у Чорному морі.
Команда вже була на бойових місцях, коли корабель наближався до південного мису окупованого Росією Криму. А бойові установки на борту есмінця були заряджені.
Курс було обрано цілком свідомо. HMS Defender повинен був пройти в територіальних водах за 12 миль (19 км) від узбережжя Криму. Капітан наполягав, що корабель тільки йшов безпечним курсом за міжнародно визнаним маршрутом.
Два російські прикордонні кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент один із російських кораблів наблизився до есмінця на 100 метрів.
Попередження від російських військових, що лунали по радіо, ставали все більш ворожими.
"Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс", - звучало одне з них.
Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності.
Поки HMS Defender йшов своїм курсом, його переслідували і російські винищувачі. Капітан корабля Вінсент Оуен розповів, що він нарахував близько 20 літаків".
Раніше російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі
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Абсолютный запрет ватофашистам на въезд в развитые страны.
В свою очередь экипаж СУ 24 осознав, что остаётся один с эсминцем Defender произвел бомбометание через комбинезон и обшивку самолёта
- Изя, что там уже произошло с этим обстрелом?
- Ничего страшного, Сёма. Потопленный Россией британский эсминец "Дефендер" продолжает свой путь в морских водах Украины.
Так 18 июня 1918 года кремлёвскими оккупантами этими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму тогда ЧФ захватила Украина. Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и всего в Севастопольской бухте они затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Западным странам и Украине стоить обратно помочь им проклятым москалям затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-
В 12 милях проходит граница территориальных вод, капитан проложил курс на 59 м ближе к берегу, или на 45 см дальше? Как то двусмысленно это выглядит, вместо того, чтоб пройти в 500 м от берега для сокращения пути какие то непонятные полумеры.
-это в Севастополе увидали Дефендер.
І друге - а якщо б британці відповіли??? - такий корабель, це не буксир гороховецького заводу...
_А-аа, да?
Для чого ти пишеш, якщо не маєш адекватної відповіді? Тільки щоб засрати сайт?