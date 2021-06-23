Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender

На борту британського есмінця Defender перебуває журналіст "Бі-бі-сі" Джонатан Біл. Він розповів, що сталося під час інциденту в Чорному морі.

Розповідь журналіста опублікувало його видання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його дослівно.

"Я на борту HMS Defender у Чорному морі.

Команда вже була на бойових місцях, коли корабель наближався до південного мису окупованого Росією Криму. А бойові установки на борту есмінця були заряджені.

Курс було обрано цілком свідомо. HMS Defender повинен був пройти в територіальних водах за 12 миль (19 км) від узбережжя Криму. Капітан наполягав, що корабель тільки йшов безпечним курсом за міжнародно визнаним маршрутом.

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Два російські прикордонні кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент один із російських кораблів наблизився до есмінця на 100 метрів.

Попередження від російських військових, що лунали по радіо, ставали все більш ворожими.

"Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс", - звучало одне з них.

Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності.

Поки HMS Defender йшов своїм курсом, його переслідували і російські винищувачі. Капітан корабля Вінсент Оуен розповів, що він нарахував близько 20 літаків".

Раніше російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

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