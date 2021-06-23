Зеленський обговорив з експрезидентом Литви Грібаускайте ситуацію на Донбасі і саміт "Кримська платформа". ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Далею Грібаускайтє, Президентом Литовської Республіки у 2009-2019 роках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави відзначив вагомий особистий внесок Далі Грібаускайтє у розбудову та зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою. "Знаю, що ви любите Україну, багато зробили для її суверенітету та підтримки. Дуже вдячні вам і завжди раді вас вітати", – наголосив Зеленський.
Грібаускайтє зауважила, що український народ – це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.
Сторони також обговорили рух України на шляху до членства у Європейському Союзі та НАТО. Володимир Зеленський відзначив роль Далі Грібаускайтє, за президентства якої Литва стала одним з найвідданіших прихильників просування нашої держави до набуття повноправного членства в цих організаціях.
Президент України поінформував співрозмовницю про складну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Він також ознайомив екс-Президента Литви з основними завданнями ініціативи "Кримська платформа".
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70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував.
І зарплату зробив $4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте
Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.Источник: https://censor.net/ru/n3273080
Лише в Україні Президент - не українець...(
альчік учіЦа!