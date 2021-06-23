Зеленський обговорив з експрезидентом Литви Грібаускайте ситуацію на Донбасі і саміт "Кримська платформа". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Далею Грібаускайтє, Президентом Литовської Республіки у 2009-2019 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави відзначив вагомий особистий внесок Далі Грібаускайтє у розбудову та зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою. "Знаю, що ви любите Україну, багато зробили для її суверенітету та підтримки. Дуже вдячні вам і завжди раді вас вітати", – наголосив Зеленський.

Грібаускайтє зауважила, що український народ – це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.

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Сторони також обговорили рух України на шляху до членства у Європейському Союзі та НАТО. Володимир Зеленський відзначив роль Далі Грібаускайтє, за президентства якої Литва стала одним з найвідданіших прихильників просування нашої держави до набуття повноправного членства в цих організаціях.

Президент України поінформував співрозмовницю про складну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Він також ознайомив екс-Президента Литви з основними завданнями ініціативи "Кримська платформа".