РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я підготувати комплекс пропозицій для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта", - Кузін

Станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані штамом Дельта. Пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року", - повідомив Кузін.

Він додав, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні, на сьогоднішньому засіданні Уряду вже підтримали впровадження низки заходів.

"До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні", - підсумував головний державний санітарний лікар.

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Нагадаємо, 11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (Дельта), який був виявлений в Індії, як "тривожний". Там заявили, що є докази того, що штам є заразнішим і, ймовірно, нечутливим до антитіл. Штам Дельта викликає серйозніші симптоми, зокрема біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах. В Україні поки немає тест-систем для виявлення цього штаму.

За даними Нацакадемії наук України, попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму "дельта" (так званий індійський штам коронавірусу) в європейських країнах.

Цей штам вже домінує у Великій Британії, Російській Федерації, Португалії, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки.

За даними НАН, штам коронавірусу Дельта в 1,6 рази заразніший, ніж штам Альфа, в 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 рази.

23 червня стало відомо, що штам коронавірусу "Дельта" в даний час зафіксовано в Україні у двох осіб.