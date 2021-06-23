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Новини Коронавірус і карантин
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РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я підготувати комплекс пропозицій для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта", - Кузін

РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я підготувати комплекс пропозицій для протидії поширенню коронавірусу штаму

Станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані штамом Дельта. Пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року", - повідомив Кузін.

Він додав, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні, на сьогоднішньому засіданні Уряду вже підтримали впровадження низки заходів.

"До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні", - підсумував головний державний санітарний лікар.

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Нагадаємо, 11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (Дельта), який був виявлений в Індії, як "тривожний". Там заявили, що є докази того, що штам є заразнішим і, ймовірно, нечутливим до антитіл. Штам Дельта викликає серйозніші симптоми, зокрема біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах. В Україні поки немає тест-систем для виявлення цього штаму.

За даними Нацакадемії наук України, попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму "дельта" (так званий індійський штам коронавірусу) в європейських країнах.

Цей штам вже домінує у Великій Британії, Російській Федерації, Португалії, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки.

За даними НАН, штам коронавірусу Дельта в 1,6 рази заразніший, ніж штам Альфа, в 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 рази.

23 червня стало відомо, що штам коронавірусу "Дельта" в даний час зафіксовано в Україні у двох осіб.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5392) РНБО (2279) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Нарітові і пліснявій владі сподобався вірус. Наріт може ***** не робити і все списувати на біду - це їх улюблений совок. Плісняві подобаються штрафи і піжження коштів типу під соусом карантину. Цей дощ надовго *****.
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23.06.2021 20:36
+2
Раду -нах..й, міністрів -нах..й, суди - нах..й! Тепер все буде рєшати СНБО.
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23.06.2021 20:37
+2
В той час, коли вірус вже в країні і все вже повинно працювати,
"СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин".
Не поспішайте. Продовжуйте імітувати бурхливу діяльність.
В країні є профільні міністерства? Хтось вирішує питання, окрім кишенькового рнбо зе-рмака?
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23.06.2021 20:45
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Навіщо ці порожні понти?!
Коронавірус фактично ніхто не лікував на Україні. І навряд чи будуть лікувати. В кого є гроші той лікувався і лікуватиметься самостійно. В кого немає ...........
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23.06.2021 20:31 Відповісти
Специфического лечения нет в природе, не придумали еще. Вирус придумали, якобы вакцину придумали, пандемию придумали, а лечения нет.
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23.06.2021 20:33 Відповісти
Думаю, ЗЄ-владдя плюне й кине все це на самотік, як й завжди.

Ти ж https://censor.net/ru/user/401376 цю владу обрала чи не так?
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23.06.2021 20:40 Відповісти
О , по комментарию сразу видно, что ты педрофил. Все педрофилоботы врут на сайте, что я избирала Зеленского, независимо от того, что 100 раз писала, что не голосую за любого олигарха, в том числе и Пэдрю, и не голосую даже за их слуг и прислуг, типа Зели. Но им пофиг, им нужно меня облить грязью, потому что я против их любимого олигарха Пэдри. Вот так, пэдрячий бот.
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23.06.2021 20:52 Відповісти
Как зачем? А курточку новому Министру здравоохранения, а давить этот проклятый вирус асфальтоукладчиками?
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23.06.2021 20:39 Відповісти
Курточка честно заработана коррупционными схемами и введением лохдаунов и пропагандой чудо вакцинации - экспериментальной вакциной для экспериментов над людьми. Она не прошла надлежащего испытания в течение хотя бы 15 лет и вирус не выделен в чистом виде до сих пор.
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23.06.2021 20:56 Відповісти
Вы из того комментаторов, которым неугодны абсолютно все и даже если бы выбрали Исуса Христа то и у него бы нашли недостатки?
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23.06.2021 21:03 Відповісти
По каждой эпидемии гриппа надо закрывать границы и жесткий каратин, или только по этой?
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23.06.2021 20:34 Відповісти
"До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Підаросії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")"
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23.06.2021 20:38 Відповісти
Тобто замість того щоб платити медикам гарну зарплатнб, їх усіх посадити на ціпок і примусити працювати за миску пойла? 900 медиків померло через Корону...Тисячі залишили роботу...Нема дурних! Суддів та інших ставте--у них по 300 тис. грн. зряплата!
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23.06.2021 20:44 Відповісти
Китай який зіпсував життя усьому світові далі жирує, а українських медиків розстрілювати? Ви їх вже винищили такими подачками, як зарплата... Ото й маєте що заслужили своїм відношенням до них! Так й будуть лікувати сидячи на ціпку, особливо можновласців...
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23.06.2021 21:54 Відповісти
А чего не перекрыли авиасообщение с Индией? А теперь поздно Вася пить боржом. Хотя грипп, конечно, дело привычное в последние десятилетия, но все таки это тупость - маски людям нацепили, а авиасообщения со странами, где этот новый штам не перекрывали. Но да все у нас через ж...
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23.06.2021 20:32 Відповісти
Ви клінічна ідіотка, мабуть ковідне горе ще вас не торкалося!? Треба перехворіти, щоб відчути всі присмаки цього "грипу".
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23.06.2021 20:39 Відповісти
новий штам к нам прийшов з підаросії.... там вакцинувалися шмурдяком та святою водою, розводили пропаганду чіпування під час щеплення та й казали що кращого розріджувача крові, ніж настойка глоду не знайти.... 2 фунфыріка на день і вакцина готова..... палає вже й на Білорусі... Доречі на московії зараз жорсткий карантин вводять - навіть на дитячих майданчиках гуляти не можна
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23.06.2021 21:14 Відповісти
Нарітові і пліснявій владі сподобався вірус. Наріт може ***** не робити і все списувати на біду - це їх улюблений совок. Плісняві подобаються штрафи і піжження коштів типу під соусом карантину. Цей дощ надовго *****.
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23.06.2021 20:36 Відповісти
Раду -нах..й, міністрів -нах..й, суди - нах..й! Тепер все буде рєшати СНБО.
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23.06.2021 20:37 Відповісти
Нащо нам ВР, КМ, ОП та інша шелупонь, якщо жити стає усе гірше та гірше? Вони не виконують свою роботу, зряплату отримують незаконно...Залишити СНБО та подивитися на результат півроку...
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23.06.2021 20:47 Відповісти
В той час, коли вірус вже в країні і все вже повинно працювати,
"СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин".
Не поспішайте. Продовжуйте імітувати бурхливу діяльність.
В країні є профільні міністерства? Хтось вирішує питання, окрім кишенькового рнбо зе-рмака?
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23.06.2021 20:45 Відповісти
потрібно було встановити коло осіб, з ким контактували, з ким їхали потягом-машиною... а як ні - то через тиждень-два палатиме вже весь регіон... доречі, ви звернули увагу, як статистика виявлених нових випадків останні дні майже остановилася -- ймовірно що через-день-2 піде вгору... все залежить від того, скільки часу пройшло з моменту коли ззапоребрикові рознесли заразу
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23.06.2021 21:28 Відповісти
Ляшко в курсе? Судя по виду, Данилов его застал врасплох такими выкидонами
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23.06.2021 21:47 Відповісти
СНБО у нас теперь объединяет в себе все ветви власти?
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23.06.2021 21:55 Відповісти
Вже давно. Мало того, навіть сонцем вже керує...
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23.06.2021 23:33 Відповісти
 
 