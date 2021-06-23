Центр протидії дезінформації щотижня повідомляє про фейки, які з'являються в громадському просторі, - Ткаченко

Існує 10-12 російських наративів. Їм можна протистояти асиметрично, розповідаючи про те, що це брехня, розвиваючи медіаграмотність, не реагуючи на наративні провокації з боку Росії.

Про це розповів міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна24", передає Цензор.НЕТ.

"Прикол, скажу такими словами, російської пропаганди полягає в тому, що вони діють за чіткими наративами, їх 10 або 12, зокрема щодо України. Це питання щодо державного перевороту, який нібито стався 2014 року - "Україна недодержава". Але поширюють ці наративи навіть перші особи держави. Цим наративам можна протистояти асиметрично, наприклад, ми сьогодні видали книгу в Центрі протидії дезінформації, як діяти в умовах війни або військової загрози. Ми взяли приклад зі шведського видання. І відразу, сьогодні, російська пропаганда почала говорити, про те, чого у нас в книзі насправді немає, що українців готують до війни з Росією", - сказав міністр.

За його словами, "це класичний приклад того, як перевертається з ніг на голову вся ситуація".

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"І протистояти можна тільки розповідаючи про те, що це брехня, розвінчуючи фейки, розвиваючи медіаграмотність, чітко розуміючи, що реагувати на наративні провокації з боку Росії не потрібно", - зазначив Ткаченко.

Міністр повідомив, що книга про те, як діяти в умовах військової загрози, доступна і в електронному варіанті.

"Також Центр протидії дезінформації і стратегічних комунікацій щотижня повідомляє про ті фейки, які з'являються в громадському просторі. Для того, щоб мотивувати читання і створювати інфраструктурні можливості доступу до читання, ми в міністерстві розробили стратегію читання, це великий перелік заходів, які ми збираємося прийняти впродовж кількох років, щоб збільшити зокрема державне фінансування на підтримку видавничої справи", - сказав він.

Нагадаємо, у травні президент Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації.