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Центр протидії дезінформації щотижня повідомляє про фейки, які з'являються в громадському просторі, - Ткаченко

Центр протидії дезінформації щотижня повідомляє про фейки, які з'являються в громадському просторі, - Ткаченко

Існує 10-12 російських наративів. Їм можна протистояти асиметрично, розповідаючи про те, що це брехня, розвиваючи медіаграмотність, не реагуючи на наративні провокації з боку Росії.

Про це розповів міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна24", передає Цензор.НЕТ.

"Прикол, скажу такими словами, російської пропаганди полягає в тому, що вони діють за чіткими наративами, їх 10 або 12, зокрема щодо України. Це питання щодо державного перевороту, який нібито стався 2014 року - "Україна недодержава". Але поширюють ці наративи навіть перші особи держави. Цим наративам можна протистояти асиметрично, наприклад, ми сьогодні видали книгу в Центрі протидії дезінформації, як діяти в умовах війни або військової загрози. Ми взяли приклад зі шведського видання. І відразу, сьогодні, російська пропаганда почала говорити, про те, чого у нас в книзі насправді немає, що українців готують до війни з Росією", - сказав міністр.

За його словами, "це класичний приклад того, як перевертається з ніг на голову вся ситуація".

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"І протистояти можна тільки розповідаючи про те, що це брехня, розвінчуючи фейки, розвиваючи медіаграмотність, чітко розуміючи, що реагувати на наративні провокації з боку Росії не потрібно", - зазначив Ткаченко.

Міністр повідомив, що книга про те, як діяти в умовах військової загрози, доступна і в електронному варіанті.

"Також Центр протидії дезінформації і стратегічних комунікацій щотижня повідомляє про ті фейки, які з'являються в громадському просторі. Для того, щоб мотивувати читання і створювати інфраструктурні можливості доступу до читання, ми в міністерстві розробили стратегію читання, це великий перелік заходів, які ми збираємося прийняти впродовж кількох років, щоб збільшити зокрема державне фінансування на підтримку видавничої справи", - сказав він.

Нагадаємо, у травні президент Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації.

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+7
Г+Г и Страну.ЮА прикройте и будет гораздо меньше этого дерьма.
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23.06.2021 20:46
+5
Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3545
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23.06.2021 20:48
+4
МЕні цікаво одне - Подолякове шобло уже у цьому центрі "на зарплаті сидить" чи до цих пір сере з підпілля - на приватних засадах?
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23.06.2021 21:06
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Г+Г и Страну.ЮА прикройте и будет гораздо меньше этого дерьма.
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23.06.2021 20:46 Відповісти
Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3545
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23.06.2021 20:48 Відповісти
Їм, як і боротьбі з корупцією, важливий процес, тому дезінформація треба і побільше)))
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23.06.2021 21:28 Відповісти
Уже побороли, и реформы все провели, позорные выродки победили
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24.06.2021 07:23 Відповісти
Скільки не називай чорне білим - воно навіть не посіріє...
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23.06.2021 20:47 Відповісти
МЕні цікаво одне - Подолякове шобло уже у цьому центрі "на зарплаті сидить" чи до цих пір сере з підпілля - на приватних засадах?
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23.06.2021 21:06 Відповісти
Центр протидії дезінформації щотижня повідомляє про фейки, які з'являються в громадському просторі, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 20
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23.06.2021 21:22 Відповісти
В корінь?
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23.06.2021 21:26 Відповісти
А з «обстрілом» британського корабля кацапами центр обісрався? До сраки такий центр.
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23.06.2021 21:24 Відповісти
Однозначно обосрался, мусора преследуют не винных граждан, суды клепают заказуху - при Януковиче было меньше такой лажи да и Сталин молодец если так, также много строили
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24.06.2021 07:25 Відповісти
Це називається - відгавкуватись. Не розумію, чому інформаційну війну Україна веде в обороні. У кацапні проблем в рази більше по кількості і на три порядки по якості. Чому не розпалювати у підконтрольних кацапам затюканих і вибитих народів почуття історичної справедливості? Члму терпить Україна всі ці кацапські закиди, замість того щоб чітко на весь світ щоденно заявляти, що у кацапів ще в 2012 році завершена розбудова фашистського ідержавного устрою за всіма 14 ознаками. Не дуже тоді токсичному ***** хтось би корявку потискав. Чому... Втім відповідь очевидна...
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23.06.2021 22:48 Відповісти
Якщо керівник дурко - конторі тризда.
Це не ваша справа, ви повинні грати на випередження та контролювати новини змі, бл... барани.
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24.06.2021 07:44 Відповісти
ПРОДУКТИ протидії фейкам мають бути загальнодоступними , наступальними , та розрекламованими у всіх ЗМІ А те , про що розказав міністр - це щось беззубе . маловідоме , зроблене "для галочки".Ось тапкий у нас міністр . ГЕТЬ МІНІСТРА ТКАЧЕНКА !!!
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24.06.2021 11:16 Відповісти
 
 