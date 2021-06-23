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Новини Хабарники
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22-річного поліцейського затримали під час одержання 10 тис. грн хабаря на Вінниччині, - ДВБ Нацполіції. ФОТО

У Вінницькій області правоохоронці затримали на хабарі співробітника сектора реагування патрульної поліції Могилів-Подільського райвідділу поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

22-річного поліцейського затримали під час одержання 10 тис. грн хабаря на Вінниччині, - ДВБ Нацполіції 01

Встановлено, що поліцейські зупинили чоловіка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Інспектор вирішив вдатися до хабарництва - за можливість уникнути покарання вимагав з водія 10 000 гривень "відкупних".

Співробітника поліції затримали відразу після проведення ним незаконної оборудки: отриманий хабар він обміняв на раніше вилучене водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

22-річного поліцейського затримали під час одержання 10 тис. грн хабаря на Вінниччині, - ДВБ Нацполіції 02

22-річного поліцейського затримали під час одержання 10 тис. грн хабаря на Вінниччині, - ДВБ Нацполіції 03

Читайте також: Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР. ФОТО

Зараз 22-річного хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейському загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Автор: 

хабар (4698) Вінницька область (1013) Нацполіція (15151)


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Топ коментарі
+8
это один из тех кому зарплаты мало...
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23.06.2021 21:16
+6
Понять и простить. Гера же сегодня сказал что у них зарплаты маленькие... а он же каждый день жизнью рискует.
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23.06.2021 21:13
+5
А Вы разве не знали что с повышением штрафов растут и взятки за эти нарушения. Криминал за пьянку это с одной стороны правильно а с другой подумайте насколько в этом случае вырастут взятки. И у скольких таких вот мало обеспеченных появится искушение сфальсифицировать 130ю на трезвого водителя. Для кардинальных мер нужно проводить реформу а не делать ребрендинг.
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23.06.2021 21:39
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Понять и простить. Гера же сегодня сказал что у них зарплаты маленькие... а он же каждый день жизнью рискует.
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23.06.2021 21:13 Відповісти
ага. рискует, когда дорогу переходит...жлобье
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23.06.2021 21:44 Відповісти
Что бы вы не сомневались Дед хитровые...е ночные полицаи делают штуку зелёных чистяка на рыло на раз за смену на пьяных за рулём , при этом и начальству заносят сколько надо ,а зарплаты на комуналку кофе и на пиво
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23.06.2021 22:43 Відповісти
Ті штрафи скільки не підіймай, все одно хабарі тільки більшають.
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23.06.2021 21:15 Відповісти
А Вы разве не знали что с повышением штрафов растут и взятки за эти нарушения. Криминал за пьянку это с одной стороны правильно а с другой подумайте насколько в этом случае вырастут взятки. И у скольких таких вот мало обеспеченных появится искушение сфальсифицировать 130ю на трезвого водителя. Для кардинальных мер нужно проводить реформу а не делать ребрендинг.
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23.06.2021 21:39 Відповісти
Юное дарование.
На хлеб не хватало?
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23.06.2021 21:16 Відповісти
это один из тех кому зарплаты мало...
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23.06.2021 21:16 Відповісти
Молодые, озоруют.. (с)
22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции - Цензор.НЕТ 2990
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23.06.2021 21:20 Відповісти
ну надо же с чего-то начинать!?)))
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23.06.2021 21:25 Відповісти
Яка держава такі й хабарі.
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23.06.2021 21:26 Відповісти
это за него Геращенко мазу тянул? Мол, уволится такой замечательный человек из МВД и что мы потом, горемычные, будем делать
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23.06.2021 21:30 Відповісти
Что сказать? В нормальных странах полицейский боится потерять работу, потому что она дает соцпакет, хорошую зарлпату. А что в Украине? Вот сколько прослужил это патрульный? Явно не больше 2 лет. То есть, сказать, что он "из старых нелюстрированных" не получится. Это - отбор. Пока в полицию не будет стоять очередь желающих служить, пока общество не поймет, что дешевый полицейский не будет качественным, что служба "за идею" - это совок, ничего не изменится.
Позитивным есть лишь тот факт, что сама же полиция в лице внутренней безопасности его приняла, то есть, никто такие факты не покрывает, как при совке, когда по-тихому увольняли, чтоб не порочить образ честного советского милиционера.
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23.06.2021 21:36 Відповісти
Мне раньше полиция, которая ограбила мою семью также говорила, мы уже взятки не берем
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23.06.2021 22:06 Відповісти
Заслуженно полиция Украины - выродки и мрази
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23.06.2021 22:07 Відповісти
Ну так почему вы тогда не пойдете в полицию, чтоб показать, КАК работают правильные люди? Полиция - необходимый атрибут государства и, если там все мрази, а вы это не меняете - значит вы такой же враг Украины, как гиви с моторолой. Даже хуже.
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24.06.2021 01:20 Відповісти
Меняем и судимся с ними, они уничтожают граждан это доказано, в полиции мрази
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24.06.2021 07:02 Відповісти
Полиция создана не для того чем они сейчас занимаются и кто с выродками столкнулся - знают, что полиция и тянет нас в худшую сторону и не европейскую это доказано. Полиция - и есть мотороллы отморозки и выродки ссыкоивые и боятся ответственности перед наррдом
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24.06.2021 07:04 Відповісти
а еще плохо метут - надо идти в дворники
а еще плохо судят - надо идти в судьи

а еще обвешивают - надо идти в продавцы
а еще плохо руководят - надо идти в учильныкы

а еще на каждом шагу хотят набеать - надо идти в юристы (а когда тебя хочет набеать юрист надо идти в анти юриста?)

итд. до бесконечности

не доухя ли хотите от конкретного гражданина
его может разорвать
или может, каждый, максимально корректно будет "работать свою работу"
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24.06.2021 12:11 Відповісти
То есть, если, к примеру, кто-то нападает на твою страну, и ее плохо защищают - то не надо брать оружие в руки, а надо сидеть на цензоре и рассказывать, какие все военные п...сы?
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26.06.2021 00:25 Відповісти
1. военные п...сы - написали вы, не надо манипулировать и полицаев подменять военными
(дай Бог им здоровья и даже алканавтам(в меру))

2. хотелось бы верить, шо в полиции все порядочные, но судя по реальным делам - болото, мусорье мусорьем, раз так, мусорья минимум 51% хотя бы в руководящем составе
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26.06.2021 10:35 Відповісти
А ЧТО я подменяю? Разве преступники не такие же враги Украины? Или вы считаете, что ваша безопасность на улице, безопасность вашего жилища менее важна, чем безопасность территориальных границ?
Вы же, вместо того, чтоб мотивировать идти в полицию лучших членов общества, рассказываете, что в полиции все п...сы, хотя достаточно почитать новости, чтоб понять - в ВСУ их не меньше, и простая логика говорит, что это удел дегенерата оценивать порядочность человека по цвету его формы. А потом рассказываете, как все плохо. И, к сожалению, не вы один. Потому Украина утратила свой шанс на государственность 100 лет назад и, судя по всему, уверенно идет к повторению этого сейчас.
Потому что НИКАК не дойдет: да, надо осуждать негодяя в погонах, но еще больше надо превозносить порядочного человека в этих погонах, какого бы цвета погоны не были.
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27.06.2021 07:46 Відповісти
где и когда(пример пжл) люди осуждают порядочного полицейского-милиционера, совершившего героический, добрый, человеческий поступок?
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01.07.2021 15:41 Відповісти
Я-бы не торопился с выводами,не факт,что его накажут.Вполне вероятно,что через пару месяцев будет опять леденцом махать.
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23.06.2021 22:11 Відповісти
Не такие уж эти полицейские и дешевые, учитывая суммы на финансирование мвд
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23.06.2021 23:05 Відповісти
не покривають, бо з хабарниками бореться інша структура, стало складніше. а воділу по 130 всеодно треба притягнути, нєфіг.
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23.06.2021 23:45 Відповісти
Не другая структура. ДВБ - это структура нацполиции, созданная с целью контроля за полицейскими. А что касается 130-й... не знаю, я бы предусмотрел смягчение ответственности, если сдал взяточника.
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24.06.2021 01:19 Відповісти
За какую, мля, идею? За какую идею идут служить в мусора в воюющей стране?
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23.06.2021 21:49 Відповісти
Какая там нахрен идея, бабло косить с лохов...
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23.06.2021 22:10 Відповісти
Ну, видишь, не осталось значит в воюющей стране мужчин, если такие порядочные люди как ты сидят и строчат на цензоре, а не пойдут в полицию, чтоб изменить ситуацию. В этом и вся суть нашего народа - п...ть, а потом петь песни о тяжелой доле.
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24.06.2021 01:23 Відповісти
В органы выродков идут и хорошие люди, а потом уходят и не по причине озвученной паном Геращенко. А остаются те кто хочет уничтожать народ
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24.06.2021 07:39 Відповісти
То есть, надо жить племенем, без государства? Тогда нахрен вообще нужна Украина? По твоей логике ее надо раздерибанить между странами, которые верят своей полиции и все?
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26.06.2021 00:27 Відповісти
А кто сказал, что органов функция создавать проблемы, книги почитайте, поймёте что есть назначение другое недо-органов, которые в украине
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26.06.2021 14:37 Відповісти
А геращенко ещё хочет, чтоб добавили бабла ментам, так как 13500 грн. в месяц это им мало. Они и без добавок как видно, не бедно живут.
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23.06.2021 22:08 Відповісти
Они новые схемы грабежа с местным криминалом давно практикуют, а если узнать кто ихтрадители - тут без комментов можно
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23.06.2021 22:10 Відповісти
Из молодых, но ранних.
А тотоша только тут жаловался, что https://censor.net/ru/news/3272942/politseyiskie_massovo_uvolnyayutsya_izza_zarplaty_v_135_tys_grn_geraschenko. ))
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23.06.2021 22:09 Відповісти
 
 