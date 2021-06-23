22-річного поліцейського затримали під час одержання 10 тис. грн хабаря на Вінниччині, - ДВБ Нацполіції. ФОТО

У Вінницькій області правоохоронці затримали на хабарі співробітника сектора реагування патрульної поліції Могилів-Подільського райвідділу поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Встановлено, що поліцейські зупинили чоловіка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Інспектор вирішив вдатися до хабарництва - за можливість уникнути покарання вимагав з водія 10 000 гривень "відкупних".

Співробітника поліції затримали відразу після проведення ним незаконної оборудки: отриманий хабар він обміняв на раніше вилучене водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

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Зараз 22-річного хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейському загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.