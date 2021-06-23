22-річного поліцейського затримали під час одержання 10 тис. грн хабаря на Вінниччині, - ДВБ Нацполіції. ФОТО
У Вінницькій області правоохоронці затримали на хабарі співробітника сектора реагування патрульної поліції Могилів-Подільського райвідділу поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Встановлено, що поліцейські зупинили чоловіка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Інспектор вирішив вдатися до хабарництва - за можливість уникнути покарання вимагав з водія 10 000 гривень "відкупних".
Співробітника поліції затримали відразу після проведення ним незаконної оборудки: отриманий хабар він обміняв на раніше вилучене водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію автомобіля.
Зараз 22-річного хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейському загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.
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На хлеб не хватало?
Позитивным есть лишь тот факт, что сама же полиция в лице внутренней безопасности его приняла, то есть, никто такие факты не покрывает, как при совке, когда по-тихому увольняли, чтоб не порочить образ честного советского милиционера.
а еще плохо судят - надо идти в судьи
а еще обвешивают - надо идти в продавцы
а еще плохо руководят - надо идти в учильныкы
а еще на каждом шагу хотят набеать - надо идти в юристы (а когда тебя хочет набеать юрист надо идти в анти юриста?)
итд. до бесконечности
не доухя ли хотите от конкретного гражданина
его может разорвать
или может, каждый, максимально корректно будет "работать свою работу"
(дай Бог им здоровья и даже алканавтам(в меру))
2. хотелось бы верить, шо в полиции все порядочные, но судя по реальным делам - болото, мусорье мусорьем, раз так, мусорья минимум 51% хотя бы в руководящем составе
Вы же, вместо того, чтоб мотивировать идти в полицию лучших членов общества, рассказываете, что в полиции все п...сы, хотя достаточно почитать новости, чтоб понять - в ВСУ их не меньше, и простая логика говорит, что это удел дегенерата оценивать порядочность человека по цвету его формы. А потом рассказываете, как все плохо. И, к сожалению, не вы один. Потому Украина утратила свой шанс на государственность 100 лет назад и, судя по всему, уверенно идет к повторению этого сейчас.
Потому что НИКАК не дойдет: да, надо осуждать негодяя в погонах, но еще больше надо превозносить порядочного человека в этих погонах, какого бы цвета погоны не были.
А тотоша только тут жаловался, что https://censor.net/ru/news/3272942/politseyiskie_massovo_uvolnyayutsya_izza_zarplaty_v_135_tys_grn_geraschenko. ))