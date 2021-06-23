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Новини Окуповані території
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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Криму: вимагає від РФ пустити правозахисників, припинити репресії та окупацію

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Криму: вимагає від РФ пустити правозахисників, припинити репресії та окупацію

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила жорстку всеосяжну резолюцію, в якій вимагає від держави-окупанта – Російської Федерації – забезпечити дотримання прав представників кримськотатарського народу, виконувати норми міжнародного права та відновити територіальну цілісність України.

Про це йдеться в ухваленій переважною більшістю делегатів 23 червня резолюції ПАРЄ "Ситуація щодо кримських татар" (порушення прав кримськотатарського народу в окупованому Росією Криму – ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резолюцію підтримали 73 делегати; 17 були проти та двоє утрималися.

Автором доповіді з цього питання є ісландський парламентарій, представниця Піратської партії Ісландії та політичної групи соціалістів, демократів і зелених в ПАРЄ Торхільдур Сунна Аеварсдоттір.

"Асамблея суворо засуджує триваючу окупацію частини території України – Автономної республіки Крим і міста Севастополя – Російською Федерацією та твердо підтверджує невизнання їхньої анексії", - наголошується у документі.

ПАРЄ вимагає від РФ виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, а також інші міжнародно-правові рішення щодо припинення окупації та відновлення територіальної цілісності України.

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Асамблея відзначає, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, зникнення із застосуванням сили, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур.

На цьому тлі у Криму переслідується робота журналістів, обмежується свобода слова та зібрань, здійснюється тиск на правозахисників, які підтримують та відстоюють інтереси кримськотатарського народу.

Це все, наголошується у резолюції, створює у Криму атмосферу страху і ворожнечі.

Асамблея висловила глибоке розчарування тим фактом, шо ці порушення є результатом застосування у Криму російського законодавства стосовно боротьби з тероризмом і екстремізмом, що також є порушенням міжнародного права.

Особливо такі порушення міжнародного права з боку російського владного режиму йдуть усупереч застосуванню міжнародних механізмів й інструментів із захисту прав людини, включаючи Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити усіх осіб, які затримані та ув’язнені із порушеннями та зловживанням російським законодавством на території півострова, що суперечить міжнародному праву.

У резолюції делегати ПАРЄ також закликали РФ забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму представників міжнародних і регіональних правозахисних організацій з метою моніторингу ситуації із дотримання прав людини на півострові, як території України, що є тимчасово окупованою.

Окрім цього Асамблея закликала російські власті припинити примусовий призов до збройних сил РФ мешканців Криму, включаючи кримських татар.

Нагадаємо, в Страсбурзі 21-24 червня проходить літня сесія ПАРЄ. Делегати працюють у гібридному (змішаному) форматі.

Автор: 

Крим (14138) ПАРЄ (848) резолюція (281) росія (65073)


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Топ коментарі
+9
На Росіі С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители прошедшие вакцинацию

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 9740
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23.06.2021 21:46
+6
Смішні, зі своїми резолюціями, на які раша начхала і ніколи не виконувала. Треба не папери писати, а допомагати Україні зброєю і фінансами. "Озабоченность" уже не конає.
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23.06.2021 21:44
+6
"Під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії до порту Одеси, куди я мав честь бути запрошеним, отримав унікальний подарунок. Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - написав Данілов. https://espreso.tv/nikoli-ne-bulo-rosiyskim-ozerom-moryaki-vms-britanii-peredali-danilovu-print-pershoi-u-sviti-britanskoi-karti-chornogo-morya

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 1768
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23.06.2021 21:48
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Смішні, зі своїми резолюціями, на які раша начхала і ніколи не виконувала. Треба не папери писати, а допомагати Україні зброєю і фінансами. "Озабоченность" уже не конає.
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23.06.2021 21:44 Відповісти
На Росіі С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители прошедшие вакцинацию

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 9740
показати весь коментар
23.06.2021 21:46 Відповісти
"Під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії до порту Одеси, куди я мав честь бути запрошеним, отримав унікальний подарунок. Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - написав Данілов. https://espreso.tv/nikoli-ne-bulo-rosiyskim-ozerom-moryaki-vms-britanii-peredali-danilovu-print-pershoi-u-sviti-britanskoi-karti-chornogo-morya

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 1768
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23.06.2021 21:48 Відповісти
хоть щось
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23.06.2021 22:18 Відповісти
Ну теперь то кацапы точно обосрутся. Такое мощная, 100500я резолюция...
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23.06.2021 22:33 Відповісти
Толстой со своей делегацией от РФ получил звонкую оплеуху в ПАСЕ. А в Москве добавят, за провал работьі.
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23.06.2021 22:37 Відповісти
Дякуємо Элендуру- Митрандиру из Арнора!
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24.06.2021 01:03 Відповісти
"...представитель Пиратской партии..."
А?!
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24.06.2021 02:49 Відповісти
обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа

А как же права украинцев?
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24.06.2021 09:17 Відповісти
Нікого не пустять.
Даремно кацапур поновили в ПАСЕ.
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24.06.2021 09:58 Відповісти
а Мордор в ответ какабычно - "куда вас послать с вашей резолюцией?"
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24.06.2021 11:43 Відповісти
Приняли и на бумаге написали даже?Передайте теперь эти бумаги уйду а он ими подотрется и размажет по морде ПАСЕ!
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24.06.2021 12:19 Відповісти
ГАРНА ІДЕЯ, але тільки думаю що кремлядці туди нікого не пустять...
Пропоную за це виключити Кремлянді] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_3ePVgbDxAhUN_rsIHc8tD1sQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FSWIFT&usg=AOvVaw0dJ1x4fmf16ly54AZpON2z SWIFT
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24.06.2021 13:02 Відповісти
 
 