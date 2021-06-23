ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Криму: вимагає від РФ пустити правозахисників, припинити репресії та окупацію

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила жорстку всеосяжну резолюцію, в якій вимагає від держави-окупанта – Російської Федерації – забезпечити дотримання прав представників кримськотатарського народу, виконувати норми міжнародного права та відновити територіальну цілісність України.

Про це йдеться в ухваленій переважною більшістю делегатів 23 червня резолюції ПАРЄ "Ситуація щодо кримських татар" (порушення прав кримськотатарського народу в окупованому Росією Криму – ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резолюцію підтримали 73 делегати; 17 були проти та двоє утрималися.

Автором доповіді з цього питання є ісландський парламентарій, представниця Піратської партії Ісландії та політичної групи соціалістів, демократів і зелених в ПАРЄ Торхільдур Сунна Аеварсдоттір.

"Асамблея суворо засуджує триваючу окупацію частини території України – Автономної республіки Крим і міста Севастополя – Російською Федерацією та твердо підтверджує невизнання їхньої анексії", - наголошується у документі.

ПАРЄ вимагає від РФ виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, а також інші міжнародно-правові рішення щодо припинення окупації та відновлення територіальної цілісності України.

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Асамблея відзначає, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, зникнення із застосуванням сили, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур.

На цьому тлі у Криму переслідується робота журналістів, обмежується свобода слова та зібрань, здійснюється тиск на правозахисників, які підтримують та відстоюють інтереси кримськотатарського народу.

Це все, наголошується у резолюції, створює у Криму атмосферу страху і ворожнечі.

Асамблея висловила глибоке розчарування тим фактом, шо ці порушення є результатом застосування у Криму російського законодавства стосовно боротьби з тероризмом і екстремізмом, що також є порушенням міжнародного права.

Особливо такі порушення міжнародного права з боку російського владного режиму йдуть усупереч застосуванню міжнародних механізмів й інструментів із захисту прав людини, включаючи Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити усіх осіб, які затримані та ув’язнені із порушеннями та зловживанням російським законодавством на території півострова, що суперечить міжнародному праву.

У резолюції делегати ПАРЄ також закликали РФ забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму представників міжнародних і регіональних правозахисних організацій з метою моніторингу ситуації із дотримання прав людини на півострові, як території України, що є тимчасово окупованою.

Окрім цього Асамблея закликала російські власті припинити примусовий призов до збройних сил РФ мешканців Криму, включаючи кримських татар.

Нагадаємо, в Страсбурзі 21-24 червня проходить літня сесія ПАРЄ. Делегати працюють у гібридному (змішаному) форматі.