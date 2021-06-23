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Новини
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Головні новини 23 червня: "стрілянина" РФ біля британського корабля, наша збірна - в 1/8 фіналу Євро-2020

Головні новини 23 червня:

Росія стверджує, що стріляла в напрямку британського есмінця неподалік від окупованого Криму, в Україні виявили перших заражених "дельта"-штамом COVID-19, наша збірна вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Стрілянина" Росії по британському військовому кораблю

Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Крім цього, літак Су-24М нібито скинув у цьому районі бомби. Свої дії росіяни пояснюють тим, що британський корабель, за їхніми словами, "перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов у територіальне море біля мису Фіолент".

Велика Британія факт обстрілу спростовує. Вона стверджує, що росіяни проводили в цьому районі військові навчання, про що заздалегідь попередили британську сторону. Повідомлення Москви про стрілянину міністр оборони Сполученого Королівства назвав дезінформацією.

Кореспондент "Бі-бі-сі", який перебував на борту британського есмінця, говорить, що залпи були, але поза зоною досяжності.

В Україні виявили перших заражених "дельта"-штамом коронавірусу

Двоє заражених нещодавно приїхали з Росії. Зараз вони перебувають в Олександрівській лікарні в Києві під наглядом лікарів. У зв'язку з цим Україна змінює правила в'їзду в країну: з РФ, Індії, Великої Британії, Ірландії та Португалії в нашу країну можна буде потрапити, тільки здавши на кордоні ПЛР-тест. А в сусідній Польщі всіх, хто приїхав з-за меж Шенгенської зони, посадять на 10-денний карантин.

За прогнозами, вже до вересня 90% усього коронавірусу в Європі становитиме саме цей штам.

"Слуги народу" хочуть заборонити судам зупиняти рішення РНБО

Відповідний проєкт закону вони внесли у ВР. Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що цей законопроєкт може призвести до узурпації влади.

Через Тищенка затримали виліт літака. Він заперечує.

Журналіст Віталій Глагола повідомив що "слуга народу" Тищенко записував на телефон відео біля літака "Київ-Ужгород", і через це рейс затримали. До того ж, до трапу Тищенка доставив не автобус, як усіх інших пасажирів, а бусик прикордонників.

Держприкордонслужба спростовує факт затримки (а от сайт Flight Radar його підтверджує). Сам Тищенко теж говорить, що літак через нього не затримували.

Збірна України - в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України увійшла в четвірку найкращих команд, що зайняли треті місця в шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020. Це сталося завдяки результатам матчів у групі Е: Іспанія - Словаччина (5:0), Швеція - Польща (3:2).

Автор: 

Велика Британія (5569) Крим (14138) обстріл (28365) росія (65052) РНБО (2279) футбол (1581) Євро-2020 (99) Слуга народу (2812) Тищенко Микола (351) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На матчі Польща-Швіція співають "Путін-*****" Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575
В Петербурзі!
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23.06.2021 22:10
+8
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2072
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23.06.2021 22:06
+7
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9027
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23.06.2021 22:04
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Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9027
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23.06.2021 22:04 Відповісти
По берегам Москва реки
Во-всю пылают пердаки.
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23.06.2021 22:05 Відповісти
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2072
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23.06.2021 22:06 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1407758571069231109 1 ч

На матчі Польща-Швіція співають "Путін-*****" Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575
В Петербурзі!
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23.06.2021 22:10 Відповісти
Дякую Андрію Шевченку за многоходовочку і головним спонсорам збірної України - корвалолу і валер'янці.
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23.06.2021 22:15 Відповісти
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3197
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23.06.2021 22:37 Відповісти
Ще одна версія сьогоднішнього морського конфлікту від GONI Мемаси )))))

Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7128
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23.06.2021 22:18 Відповісти
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 443

Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3252
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23.06.2021 22:35 Відповісти
Аааа))))) Порвав на тряпки
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23.06.2021 22:52 Відповісти
А шо там у москалів? Пердаки погоріли?
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23.06.2021 22:54 Відповісти
Viva Spain 5 : 0 for Urkainian
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23.06.2021 23:17 Відповісти
Британская Королева:
"1854 год? Можем повторить!"
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24.06.2021 00:00 Відповісти
Когда в 1854г. Бриты проходили мимо Севаса(тогда радио небыло),они просто зашли спросить "Зачем московиты топят свои корабли?".
И решили что надо брать Севас,раз он Росимперии не нужен.
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24.06.2021 00:20 Відповісти
Вот и сошлись две жёлто- голубые сборные Наши цвета востребованы Сомневающиеся в том что мы , с увиденной раньше игрой, не победим , есть?
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24.06.2021 00:42 Відповісти
Не пишіть російські військові, вони ними не являються - вони окупанти і терористи і немає в них міністерства оборони- у них є міністерство нападу і вбивства. Військові є в Україні, Великобританії, США та іних країнах.
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24.06.2021 08:51 Відповісти
 
 