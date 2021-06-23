УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8452 відвідувача онлайн
Новини Силовики
9 026 44

Затримано сержанта патрульної поліції, який робив "закладки" наркотиків у Харкові, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали співробітника сектора патрульної поліції в Харківській області, який займався продажем наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Затримано сержанта патрульної поліції, який робив закладки наркотиків у Харкові, - ДБР 01

За даними слідства, сержант поліції фасував наркотики у себе вдома і підшукував клієнтів у соціальних мережах. Після цього він робив "закладки" на вулицях Харкова.

Затримано сержанта патрульної поліції, який робив закладки наркотиків у Харкові, - ДБР 02

Слідство задокументувало кілька епізодів збуту наркотиків, схожих на амфетамін і "PVP-солі". Також встановлено, що серед поширюваних речовин були особливо небезпечні, зокрема мефедрон. Під час обшуку в квартирі патрульного виявлено та вилучено наркотичні речовини, ваги і пакети для фасування.

Затримано сержанта патрульної поліції, який робив закладки наркотиків у Харкові, - ДБР 03

Затриманому поліцейському планується повідомлення про підозру в придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (1447) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Харків (5581) патрульна поліція (1441) ДБР (3483)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
давай антошка геращенко, расскажи как чуваку не хватало на жизнь 13 штук гривен
показати весь коментар
23.06.2021 22:13
+14
лошара 13 000 грн зарплата из ковидного фонда еще додают и мало все им мало ?
показати весь коментар
23.06.2021 22:13
+13
А это в служебные обязанности входило? ))
А с другой стороны платят мало...
Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харьков, - ГБР - Цензор.НЕТ 2847
показати весь коментар
23.06.2021 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лошара 13 000 грн зарплата из ковидного фонда еще додают и мало все им мало ?
показати весь коментар
23.06.2021 22:13 Відповісти
В ком есть и совесть, и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион -
Он воровать не перестанет.
показати весь коментар
23.06.2021 22:50 Відповісти
мусор и есть преступник, чиорт, как неожиданно
показати весь коментар
23.06.2021 22:58 Відповісти
давай антошка геращенко, расскажи как чуваку не хватало на жизнь 13 штук гривен
показати весь коментар
23.06.2021 22:13 Відповісти
Вопрос не в оплате труда, которого нет, за что платим налоги никогда не понимал
показати весь коментар
23.06.2021 22:14 Відповісти
А наркоту конфисковывал у пересичных граждан? Красавчик - чистая прибыль без затрат, бизнесмен от чёрта)
показати весь коментар
23.06.2021 22:14 Відповісти
https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81748/ Який сором! У Києві затримали виліт літака через "слугу" Тищенка, який знімав ВІДЕО https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81748/ Червень 23, 2021 https://ua.kraina.biz.ua/author/editor8/ editor8 https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81748/ Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харьков, - ГБР - Цензор.НЕТ 7514 Вдень 23 червня в одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака рейсом Київ - Ужгород через витівку нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Він взявся знімати відео просто на летовищі. Як пасажир він піднявся на борт останнім. Кадри з місця https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81748/ Читати далі …
показати весь коментар
23.06.2021 22:17 Відповісти
А это в служебные обязанности входило? ))
А с другой стороны платят мало...
Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харьков, - ГБР - Цензор.НЕТ 2847
показати весь коментар
23.06.2021 22:19 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2021 22:20 Відповісти
В точку
показати весь коментар
23.06.2021 22:24 Відповісти
Ну да от и военные наверное тоже из за маленькой зарплаты да ещё и задержок ее ставят мины у нас на позициях и отстреливают своих за деньги? Аваков ты не реформировал ничего давай вали уродец.
показати весь коментар
23.06.2021 23:37 Відповісти
Что, заблудился?
Причём тут мины, военные и их зарплаты? Речь о "доблесных" полицаях идёт, которые по, словам тотоши, бегут из конторы.
А свои пожелания при встрече рюкзакяну сам передашь, или через тотошку.
Я с ними, к счастью, не знаком.
показати весь коментар
23.06.2021 23:46 Відповісти
И я о том что нет оправдания этим уродам постоянно просят добавок а как были так и осталис мусора и.А военные за меньшие деньги жизнями рискуют и держат удар.
показати весь коментар
24.06.2021 00:01 Відповісти
А вот в этом отношении я абсолютно согласен!
Только вот за них слово замолвить некому, а у государства, судя по всему, полицаи в бОльшем приоритете.
показати весь коментар
24.06.2021 00:11 Відповісти
Всех мелких сбытчиков попересажали , теперь самим приходиться ...
показати весь коментар
23.06.2021 22:20 Відповісти
Цікавий ланцюг новин: Геращенко заявляє про плинність кадрів у поліції через низьку оплату, затримання поліцейського за хабар, затримання поліцейського за торгівлю наркотиками.
Очікуємо невдовзі підвищення зарплат поліцейським (і не на 20-30%).
показати весь коментар
23.06.2021 22:21 Відповісти
да реформа удалась
показати весь коментар
23.06.2021 22:22 Відповісти
Харків ментівське місто, їх тут скільки, що їм вже нічим займатися підроюляють всяким і зарплата мала лише від 15 000 грн, а вони ж так ********** хабарі аж не можуть без свіжої копійки жити.
показати весь коментар
23.06.2021 22:24 Відповісти
Полиция - общественноопасеое явление, ужурпировавшее орган исполнительной власти с целью грабежа и геноцида целой нации
показати весь коментар
23.06.2021 22:26 Відповісти
то нехай тепер Гепа його на поруки візьме
показати весь коментар
23.06.2021 22:24 Відповісти
У Геращенко сегодня джек-пот.
показати весь коментар
23.06.2021 22:26 Відповісти
Возможно он яйдо этой гидры?
показати весь коментар
23.06.2021 22:27 Відповісти
Лєвдоє чи правдоє?
показати весь коментар
23.06.2021 22:30 Відповісти
😂
показати весь коментар
23.06.2021 22:36 Відповісти
ребята быстро в систему втянулись, посмотрев, что у нас в полиции не на одну зарплату живут
показати весь коментар
23.06.2021 22:32 Відповісти
орлы облизуна тарелок херащенко, поливающего грязью телегу....
показати весь коментар
23.06.2021 22:34 Відповісти
такого абсурда еще не было..а да шоб куплять шорты пума..
показати весь коментар
23.06.2021 22:37 Відповісти
Зручно. Міністр справляєтся
показати весь коментар
23.06.2021 22:41 Відповісти
До чего порядочных людей довели, приходится наркотой барыжить чтобы как-то семью прокормить 😁😁😁😁
показати весь коментар
23.06.2021 22:42 Відповісти
***
- гражданин, вот таблетки, которые выпали только что у вас из кармана...
- это не моё!! я их вижу первый раз...это вы же мне их и подкинули!
- но-шпу?
показати весь коментар
23.06.2021 22:58 Відповісти
Полицейские массово увольняются из-за зарплаты в 13,5 тыс. грн, - Геращенко. А все тому що ці покидьки отримують малу зарплатню ,а повинні отримувати великі терміни разом з геращенком і аваковим.
показати весь коментар
23.06.2021 22:58 Відповісти
Бідне тупе чмо і скоріш за все ватне...
За таких людей соромно що вони українці.
показати весь коментар
23.06.2021 22:59 Відповісти
В новій реформованій поліції ніяких ватних бути не може! Цією провокативною заявою ти дискредитуєш "потужну реформу" поліції. Хто замовив? На кого працюєш?
показати весь коментар
24.06.2021 00:08 Відповісти
какой отбор, такие и работники.
показати весь коментар
24.06.2021 11:05 Відповісти
Ти дурачок чи вчишся на нього.
Про переатестацію і ії провал щось чув прохфєсор?
показати весь коментар
24.06.2021 12:57 Відповісти
Дурнику, який провал? Ти при своєму розумі? В потужних реформ провалу бути не може! Затям це й відповідай: яке куйло тебе найняло компроментувати наших реформаторів: і минулих, і нинішніх?
показати весь коментар
24.06.2021 22:25 Відповісти
А ты геращенко говоришь, что полиция разбегается, правильно, она разбегается для дополнительного заработка - торговля наркотой, выкачивания бабла и т. д.
показати весь коментар
23.06.2021 23:00 Відповісти
Затримано сержанта патрульної поліції, який робив "закладки" наркотиків у Харкові, - ДБР - Цензор.НЕТ 3546
показати весь коментар
24.06.2021 00:29 Відповісти
Хорош гусь, куда смотрит Паниковский, он таких убивал одним ударом.
показати весь коментар
24.06.2021 00:30 Відповісти
Это для него Геращенко просил денег еще на зарплату?
показати весь коментар
24.06.2021 06:49 Відповісти
тоже мудило с той бригады кому не хватает зарплаты.
показати весь коментар
24.06.2021 07:17 Відповісти
 
 