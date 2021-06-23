Затримано сержанта патрульної поліції, який робив "закладки" наркотиків у Харкові, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали співробітника сектора патрульної поліції в Харківській області, який займався продажем наркотиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, сержант поліції фасував наркотики у себе вдома і підшукував клієнтів у соціальних мережах. Після цього він робив "закладки" на вулицях Харкова.
Слідство задокументувало кілька епізодів збуту наркотиків, схожих на амфетамін і "PVP-солі". Також встановлено, що серед поширюваних речовин були особливо небезпечні, зокрема мефедрон. Під час обшуку в квартирі патрульного виявлено та вилучено наркотичні речовини, ваги і пакети для фасування.
Затриманому поліцейському планується повідомлення про підозру в придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион -
Он воровать не перестанет.
А с другой стороны платят мало...
Причём тут мины, военные и их зарплаты? Речь о "доблесных" полицаях идёт, которые по, словам тотоши, бегут из конторы.
А свои пожелания при встрече рюкзакяну сам передашь, или через тотошку.
Я с ними, к счастью, не знаком.
Только вот за них слово замолвить некому, а у государства, судя по всему, полицаи в бОльшем приоритете.
Очікуємо невдовзі підвищення зарплат поліцейським (і не на 20-30%).
- гражданин, вот таблетки, которые выпали только что у вас из кармана...
- это не моё!! я их вижу первый раз...это вы же мне их и подкинули!
- но-шпу?
За таких людей соромно що вони українці.
Про переатестацію і ії провал щось чув прохфєсор?