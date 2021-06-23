Затримано сержанта патрульної поліції, який робив "закладки" наркотиків у Харкові, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали співробітника сектора патрульної поліції в Харківській області, який займався продажем наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, сержант поліції фасував наркотики у себе вдома і підшукував клієнтів у соціальних мережах. Після цього він робив "закладки" на вулицях Харкова.

Слідство задокументувало кілька епізодів збуту наркотиків, схожих на амфетамін і "PVP-солі". Також встановлено, що серед поширюваних речовин були особливо небезпечні, зокрема мефедрон. Під час обшуку в квартирі патрульного виявлено та вилучено наркотичні речовини, ваги і пакети для фасування.

Затриманому поліцейському планується повідомлення про підозру в придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

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