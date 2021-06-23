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Новини Агресія Росії проти України
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Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш

Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш

Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі покинули двоє модераторів ОБСЄ - посли Тоні Фріш і П'єр Морель.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив учасник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішнє засідання ТКГ може стати переломним у мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс є", - написав журналіст.

За словами Гармаша, представники ОБСЄ Фріш і Морель, які були модераторами в ТКГ 6 і 7 років відповідно, лояльно ставилися до присутності в переговорному процесі бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

"Фріш вчора на робочій групі побажав усього найкращого "громадянам Донбасу", але чомусь не згадав про громадян України... Сьогодні Морель називав представників ОРДЛО від Росії - "головами делегацій". І Євросоюз, і G-7 заявляють, що "Росія - сторона конфлікту, а не посередник", зате їхні дипломати в ТКГ роблять все, щоб суб’єктивізувати ОРДЛО як "делегацію" і "сторону"", - зазначає Гармаш.

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На його думку, нові модератори від ОБСЄ, які замінять послів Фріша і Мореля, можливо зможуть принести прогрес у переговорний процес у мінському форматі.

"У будь-якому випадку, ці люди пішли, а отже є шанс, що нові модератори керуватимуться в дипломатичному процесі все ж документами, а не "традиціями", - додав представник української делегації в ТКГ.

Автор: 

ОБСЄ (3503) Тристороння контактна група (827) Фріш Тоні (24) Морель (4) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+14
На зарплатні у Кремля... Контракт закінчився
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23.06.2021 23:17
+8
интересно насколько нулей после цифири (как пример) 500 они "утомились"???!!!!
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23.06.2021 22:58
+4
Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9297
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23.06.2021 23:17
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"Утомлённые минсками"
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23.06.2021 22:53 Відповісти
интересно насколько нулей после цифири (как пример) 500 они "утомились"???!!!!
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23.06.2021 22:58 Відповісти
На зарплатні у Кремля... Контракт закінчився
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23.06.2021 23:17 Відповісти
Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9297
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23.06.2021 23:17 Відповісти
Оце лихо! Як же тепер зранку сонце сходити буде? ***, для кого цю дурню пишуть? втім, знаю - для 74%
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23.06.2021 23:20 Відповісти
трусливый идиот.
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24.06.2021 01:46 Відповісти
Европа все же и вашим и нашим
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23.06.2021 23:53 Відповісти
Собаку-поводыря с собой забрали или у них после окончания миссии резко наступает прозрение?
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24.06.2021 07:45 Відповісти
_ОБСЕ как и прежде защищает интересы людоедов - традиция у них такая. Подлецы под стать мерзавке тальявини!
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24.06.2021 09:09 Відповісти
Евровата - нах,- это лучше чем ничего.
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24.06.2021 09:21 Відповісти
 
 