Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш

Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі покинули двоє модераторів ОБСЄ - посли Тоні Фріш і П'єр Морель.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив учасник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішнє засідання ТКГ може стати переломним у мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс є", - написав журналіст.

За словами Гармаша, представники ОБСЄ Фріш і Морель, які були модераторами в ТКГ 6 і 7 років відповідно, лояльно ставилися до присутності в переговорному процесі бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

"Фріш вчора на робочій групі побажав усього найкращого "громадянам Донбасу", але чомусь не згадав про громадян України... Сьогодні Морель називав представників ОРДЛО від Росії - "головами делегацій". І Євросоюз, і G-7 заявляють, що "Росія - сторона конфлікту, а не посередник", зате їхні дипломати в ТКГ роблять все, щоб суб’єктивізувати ОРДЛО як "делегацію" і "сторону"", - зазначає Гармаш.

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На його думку, нові модератори від ОБСЄ, які замінять послів Фріша і Мореля, можливо зможуть принести прогрес у переговорний процес у мінському форматі.

"У будь-якому випадку, ці люди пішли, а отже є шанс, що нові модератори керуватимуться в дипломатичному процесі все ж документами, а не "традиціями", - додав представник української делегації в ТКГ.