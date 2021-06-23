Причина смерті митрополита Луганського і Алчевського Митрофана з УПЦ МП - закрита травма голови. ДОКУМЕНТ

В УПЦ МП кажуть, що митрополит впав зі сходів під час серцевого нападу. Спікер ПЦУ Євстратій Зоря каже, що митрополита могли вбити.

Лікарське свідоцтво про смерть митрополита УПЦ МП Митрофана опублікувало видання "Релігійна правда", інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що причиною смерті

митрополита стала "закрита тупа травма голови з переломом кісток черепа та крововиливами під оболонки і в тканину головного мозку". Документ складено лікарем Любавцевим, що перебуває в окупованому Луганську .





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"Поширилася інформація, що причиною смерті став не інфаркт, а фізичне насильство. До речі, про те, що "владику свої ж зіштовхнули зі сходів", я почув ще в суботу ", - пише в фейсбуці спікер Православної церкви України Євстратій Зоря.

Він додав, що про падіння стало відомо тільки після похорону ієрарха.

В УПЦ МП спростовують інформацію про насильницьку смерть митрополита Митрофана.

"Луганська єпархія повідомляє, що у нього був інфаркт, він впав і помер. Владика Митрофан тривалий час скаржився на стенокардію, підвищення тиску. Найближчим часом він збирався з цими проблемами лягти в лікарню. На жаль, він не встиг це зробити", - прокоментував глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря) виданню "Главком".

За його словами, близькі владики повідомили, що під час серцевого нападу він впав зі сходів і отримав травму.

Митрофан був митрополитом Луганським і Алчевським. Він помер 18 червня на 59 році життя. Пресслужба Луганської єпархії УПЦ МП повідомляла, що у нього стався інфаркт.