Окупанти передали справу журналіста Єсипенка в "суд"

Попереднє судове засідання у справі фрілансера "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка відбудеться 6 липня в Сімферопольському районному суді.

Про це "Кримській солідарності" повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає Цензор.НЕТ.

Захисник передав, що попереднє слідство у справі Єсипенка було закінчено і його передали в підконтрольний РФ "Сімферопольський районний суд". Перший перегляд у ньому відбудеться 6 липня о 14:00.

"Слідство, швидше за все, передало справу за місцем затримання Владислава, хоча рішення про арешт і запобіжний захід виносилося в Київському районному суді", - припускає адвокат.

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Також він звернув увагу на те, що процес розглядатиметься в суді загальної юрисдикції, а не військовому через відсутність терористичної статті у справі.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.