Зеленський нагородив орденами і медалями 12 українських воїнів, двох із них посмертно
Президент України Володимир Зеленський нагородив 12 військовослужбовців за захист територіальної цілісності і суверенітету держави.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня було нагороджено:
- ПАВЛЮКА Олександра - старшого лейтенанта (посмертно);
- ПОЛЬОВОГО Максима - майора (посмертно).
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:
- БОГОЛЮБА Ярослава - старшого лейтенанта
- ЦВІРКУНА Владислава - старшого лейтенанта
Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено:
- ВДОВІЧІНСЬКОГО Павла - старшого матроса
- ГАРКАРОВА Вадима - сержанта
- ЄГОРОВА Олександра - старшого матроса
- ЄМЦЯ Павла - сержанта
- ЗАЦЕПІНА Івана - старшого матроса
- МАКАРЧУКА Дмитра - сержанта
- МАЛІНОВСЬКОГО Віталія - старшого матроса
- РАДЗІМІРСЬКОГО Ярослава - лейтенанта.
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- І все-таки чому армії країни, що воює, де може початися масштабна війна - таке ж ніхто не виключає, не потрібні бойові генерали?
- А хто у нас керує країною? Вони хоч самі в армії служили? Або хтось з Офісу президента охрєнітельно воював на фронті? Ось і відповідь. І навіщо їм ті, хто з відкритим забралом заперечує їм і говорить те, що думає? Їм потрібні ті, хто аплодує і кричить: «Браво-браво, ви найкращі!» https://fakty.ua/378774-sergej-krivonos-ya-nazyvayu-dejstvuyucshuyu-vlast-dekabristami-pomnite-u-lenina-uzok-krug-etih-revolyucionerov-strashno-daleki-oni-ot-naroda