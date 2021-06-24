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Зеленський нагородив орденами і медалями 12 українських воїнів, двох із них посмертно

Зеленський нагородив орденами і медалями 12 українських воїнів, двох із них посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 12 військовослужбовців за захист територіальної цілісності і суверенітету держави.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня було нагороджено:

  • ПАВЛЮКА Олександра - старшого лейтенанта (посмертно); 
  • ПОЛЬОВОГО Максима - майора (посмертно).

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:

  • БОГОЛЮБА Ярослава - старшого лейтенанта
  • ЦВІРКУНА Владислава - старшого лейтенанта

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Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено:

  • ВДОВІЧІНСЬКОГО Павла - старшого матроса
  • ГАРКАРОВА Вадима - сержанта
  • ЄГОРОВА Олександра - старшого матроса
  • ЄМЦЯ Павла - сержанта
  • ЗАЦЕПІНА Івана - старшого матроса
  • МАКАРЧУКА Дмитра - сержанта
  • МАЛІНОВСЬКОГО Віталія - старшого матроса
  • РАДЗІМІРСЬКОГО Ярослава - лейтенанта.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) нагорода (1259) оборона (4777) військовослужбовці (4733) ЗСУ (7528)


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Что-то мне подсказывало, что фамилию Журавля я в списке не найду... ИМХО любой плинтус кажется Карпатами, когда речь идёт о зеленском
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24.06.2021 01:09 Відповісти
Нинішня влада демонструє вельми своєрідний підхід до кадрів: з одного боку, працевлаштовує на ключові посади буквально кого завгодно, з іншого - безапеляційно https://ukrainenews.fakty.ua/377663 прощається з професіоналами екстракласу, які не раз ділом довели, що для них «Україна понад усе». Один з цього вже зовсім не короткого списку - 50-річний генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. Днями генерала поставили перед фактом - він звільнений вже і з армії.
- І все-таки чому армії країни, що воює, де може початися масштабна війна - таке ж ніхто не виключає, не потрібні бойові генерали?
- А хто у нас керує країною? Вони хоч самі в армії служили? Або хтось з Офісу президента охрєнітельно воював на фронті? Ось і відповідь. І навіщо їм ті, хто з відкритим забралом заперечує їм і говорить те, що думає? Їм потрібні ті, хто аплодує і кричить: «Браво-браво, ви найкращі!» https://fakty.ua/378774-sergej-krivonos-ya-nazyvayu-dejstvuyucshuyu-vlast-dekabristami-pomnite-u-lenina-uzok-krug-etih-revolyucionerov-strashno-daleki-oni-ot-naroda
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24.06.2021 10:25 Відповісти
 
 