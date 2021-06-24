У Пентагоні підтримують надання Україні летальної зброї з оборонною метою

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі підтвердив важливість військової підтримки України летальною зброєю.

Про це він заявив у середу, під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання конгресмена-республіканця Майкла Тернера, чи заслуговує Україна на підтримку летальною зброєю з боку Сполучених Штатів, генерал Міллі твердо відповів: "Так".

Представник Пентагону також підкреслив, що США "надавали Україні летальну зброю і в минулому, але летальну зброю – виключно з оборонною метою".

Читайте також: Байден запропонував призначити фахівця з України, РФ та Євразії Карпентера постпредом США при ОБСЄ