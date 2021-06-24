Аеропорт Маріуполя планують захистити "Залізним куполом" або подібною системою, - заступник мера Захаров
Влада Маріуполя обговорює питання придбання ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" або подібної, щоб відкрити й убезпечити аеропорт, який розташовується за 40 км від лінії зіткнення.
Про це у програмі "Насправді: Донбас" телеканалу "Дом" розповів заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров, передає Цензор.НЕТ.
"Ми говоримо, що не шукаємо "Залізний купол". Ми говоримо, що шукаємо технічне рішення, можливо, військово-технічне рішення, яке дозволить гарантувати безпеку польотів, безпеку відкриття аеропорту в Маріуполі. Підходить будь-який спосіб, який гарантуватиме нам безпеку", - уточнив Захаров.
Він повідомив, що вартість однієї установки "Залізного купола" становить 50 млн євро, таку суму місцевий бюджет не подужає. Тому міська влада намагатиметься залучити інвестиції ззовні.
З Міністерством оборони це питання влада Маріуполя поки не обговорювала.
"На найвищому рівні ми не обговорювали. Ми готові до обговорення. Нас, на жаль, не завжди чують... Про таку дорогу систему захисту завжди говорять: "Несерйозно, тому не обговорюватимемо". Якось так воно звучало. Але ми завжди говоримо - це серйозно, нам це потрібно, нам потрібен технічний військовий захист для початку польотів", - уточнив Захаров.
Тим часом, у Маріупольській міськраді сподіваються, що приводу для застосування цієї системи взагалі не буде. Пропонують її придбати лише як гарантію безпеки для авіакомпаній, які хочуть запросити до майбутнього аеропорту.
"Якщо ми забезпечимо їм гарантії безпеки, я думаю, проблем із авіакомпаніями не буде", - резюмував Захаров.
Він додав, що зокрема для обговорення питання системи ППО наприкінці червня планується візит до Маріуполя делегації з Ізраїля.
Нагадаємо, "Залізний купол" - розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиповітряної оборони у світі. Система ППО складається з радара, контрольного центру та установки для ураження ракет супротивника. Розроблена для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів. На озброєнні Ізраїля перебуває вже 10 років. На сьогодні в країні задіяно 10 мобільних блоків "купола". Щоб забезпечити захист всієї території країни, необхідно 13 установок.
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А Лучше По всей Украине поставить подобные системы.
будет гарантирована безопасность всего периметра Украины
Да и кто заплатит, - Захаров?
( Прямо как детям надо объяснять некоторым простые вещи)
Цуко... Такое впечатление, что в Украине реально эра лохотрона настала.
А в Мариуполе серьёзные дяди, стоящие на земле, им надо делать бизнес, а не пиарится как зевове.
Если поймут, что при такой системе аэропорт будет приносить им прибыль ,вполне возможно это дело у них выгорет, ведь не надеется же им на киевских пустобрехов, те реально ничего всё равно сделать не способны.
Поэтому конечно же ты можешь верить в то, что завтра хозяин бензоколонки прикупит себе "железный купол", а Кличко, например, начнет ставить вокруг Киева системы ПВО и стратегическое ядерное оружие.
Так что у Кличко нет надобности это ледать.
"Извне" это у нашего государства?
Источник: https://censor.net/ru/n3273121
что евреи во время войны построили "Железный купол",
а украинцы - Шапито " (с)
Шариков дал потомство!?
Коротше кажучи з цим "Залізним куполом" - суцільна "маніловщина"!
залповое - это кашмар для любой ПВО
у градин и у самолетов принципиально разные характеристики как у целей - поэтому ракеты разные (то что ракеты имеют некую универсальность еще ни о чем не говорит)
если Вам все же "розуму стане" то сравните контрастность летящей градины и самолета на встречном курсе для ракеты перехватчика (площадь проекции тоже можете сравнить)
во вторых - для Мариуполя бы пригодилась защита именно от военных залповых систем - ID тут не поможет. ID создавался именно против того пров чего его используют. (да - допускаю он может иметь некую эффективность и против авиации. ну и что ?)
ID - для Мариуполя это бред, на что Вам https://censor.net/ru/user/477926 и указал. все дальнейшие рассуждения ни о чем.
НIЧИМ - не существует средств чтоб отбить хотя бы пакет града, а тем более что их может быть одновременно и 10. и никакой ID тут не поможет.
С ВВП в 3000 на душу в год на Iron Dome замахиваться нечего.
Ведь они ДЕЙСТВУЮТ одинаково!