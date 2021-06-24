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Аеропорт Маріуполя планують захистити "Залізним куполом" або подібною системою, - заступник мера Захаров

Аеропорт Маріуполя планують захистити

Влада Маріуполя обговорює питання придбання ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" або подібної, щоб відкрити й убезпечити аеропорт, який розташовується за 40 км від лінії зіткнення.

Про це у програмі "Насправді: Донбас" телеканалу "Дом" розповів заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо, що не шукаємо "Залізний купол". Ми говоримо, що шукаємо технічне рішення, можливо, військово-технічне рішення, яке дозволить гарантувати безпеку польотів, безпеку відкриття аеропорту в Маріуполі. Підходить будь-який спосіб, який гарантуватиме нам безпеку", - уточнив Захаров.

Він повідомив, що вартість однієї установки "Залізного купола" становить 50 млн євро, таку суму місцевий бюджет не подужає. Тому міська влада намагатиметься залучити інвестиції ззовні.

З Міністерством оборони це питання влада Маріуполя поки не обговорювала.

"На найвищому рівні ми не обговорювали. Ми готові до обговорення. Нас, на жаль, не завжди чують... Про таку дорогу систему захисту завжди говорять: "Несерйозно, тому не обговорюватимемо". Якось так воно звучало. Але ми завжди говоримо - це серйозно, нам це потрібно, нам потрібен технічний військовий захист для початку польотів", - уточнив Захаров.

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Тим часом, у Маріупольській міськраді сподіваються, що приводу для застосування цієї системи взагалі не буде. Пропонують її придбати лише як гарантію безпеки для авіакомпаній, які хочуть запросити до майбутнього аеропорту.

"Якщо ми забезпечимо їм гарантії безпеки, я думаю, проблем із авіакомпаніями не буде", - резюмував Захаров.

Він додав, що зокрема для обговорення питання системи ППО наприкінці червня планується візит до Маріуполя делегації з Ізраїля.

Нагадаємо, "Залізний купол" - розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиповітряної оборони у світі. Система ППО складається з радара, контрольного центру та установки для ураження ракет супротивника. Розроблена для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів. На озброєнні Ізраїля перебуває вже 10 років. На сьогодні в країні задіяно 10 мобільних блоків "купола". Щоб забезпечити захист всієї території країни, необхідно 13 установок.

Автор: 

захист (157) Ізраїль (1639) Маріуполь (3226) ППО (3176)


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Топ коментарі
+25
бред сивой кобылы
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24.06.2021 00:46
+21
" Разница между нашими странами в том,
что евреи во время войны построили "Железный купол",
а украинцы - Шапито " (с)

Аэропорт Мариуполя планируют защитить "Железным куполом" или подобной системой, - заммэра Захаров - Цензор.НЕТ 9670
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24.06.2021 01:07
+16
Вот сразу после 4 штук баксов ЗП учителям и миллиарда деревьев.

Цуко... Такое впечатление, что в Украине реально эра лохотрона настала.
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24.06.2021 00:51
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А Лучше По всей Украине поставить подобные системы.
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24.06.2021 00:45 Відповісти
ядреная бомба - надежней

будет гарантирована безопасность всего периметра Украины
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24.06.2021 01:50 Відповісти
Тоже хорошо. Но одно другому не мешает.
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24.06.2021 08:08 Відповісти
бред сивой кобылы
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24.06.2021 00:46 Відповісти
путинские друзья разбежались продавать... Ага, - щас...

Да и кто заплатит, - Захаров?
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24.06.2021 00:49 Відповісти
С каких-это пор мэрии, тем более Мариуполя, занимаются системами ПВО? Что это за бред сумасшедшего и новелла в самоуправлении или самоуправстве? Может для начала элементарный порядок в городе навести и свои обязанности прочитать, тем более на фоне событий в этом городе 2014 года?
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24.06.2021 00:50 Відповісти
Так вот чтобы навести порядок в городе Мариуполь и нужен Железный купол. Будет Железный купол-> будет работать аэропорт-> будет лучше сообщение -> можно будет проводить футбольные матчи, фестивали, конференции и т.д.-> будет развиваться туризм в Мариуполе-> экономика Мариуполя улучшится -> будет больше средств на развитие Мариуполя. Так что заниматься ПВО для мэрии это самое необходимое дело, и занимаются они с самого 2014 года. Какой смысл что- то ремонтировать, если это все в любой момент могут разбить артиллерией, как это было на Восточном в 2015 году.
( Прямо как детям надо объяснять некоторым простые вещи)
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24.06.2021 07:42 Відповісти
а Железный Купол артснаряды сбивает , да ?))
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24.06.2021 09:27 Відповісти
Вот сразу после 4 штук баксов ЗП учителям и миллиарда деревьев.

Цуко... Такое впечатление, что в Украине реально эра лохотрона настала.
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24.06.2021 00:51 Відповісти
Так по четыре тыщи учителям, причем в евро, обещал величайший лидер всей вселенной, а он ведь просто пустобрех, не имеющий никакого представления о том, как вообще функционирует экономика.
А в Мариуполе серьёзные дяди, стоящие на земле, им надо делать бизнес, а не пиарится как зевове.
Если поймут, что при такой системе аэропорт будет приносить им прибыль ,вполне возможно это дело у них выгорет, ведь не надеется же им на киевских пустобрехов, те реально ничего всё равно сделать не способны.
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24.06.2021 01:52 Відповісти
Ну да. У нас же мэры занимаются закупкой вооружения на миллиарды долларов, а не Министерство обороны. И главное денег в бюджете на это дохрена (особенно в мариуполе), а не мышь повесилась. Так и вижу в банковской отчетности мэрии Марика строчку "охренеть сколько денег - покупка ракетного вооружения в Израиле".

Поэтому конечно же ты можешь верить в то, что завтра хозяин бензоколонки прикупит себе "железный купол", а Кличко, например, начнет ставить вокруг Киева системы ПВО и стратегическое ядерное оружие.
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24.06.2021 08:56 Відповісти
Систему ПВО вокруг Киева за свои личные средства поставил еще еще в 2014 году Порошенко.
Так что у Кличко нет надобности это ледать.
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24.06.2021 12:15 Відповісти
Ну тогда жди, что мэр Мариуполя за свои личные средства купит то, что не может купить Украина.
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24.06.2021 12:58 Відповісти
Купол будет такого действия как в 2014-м - до освобождение города Азовом !? Ахмет гудеть будет своими заводами и отпугивать кацапо-ракеты !? За деньги что стоит Купол - проще вооружить ВСУ и загнать кацапо-орду за урал !!!
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24.06.2021 00:51 Відповісти
Тоже выход. Но даже и после освобождения всего Донбасса думаю Купол тоже понадобится: подтянуть его к Новоазовску и пусть отслеживает Ростов и Таганрог. Мало ли чего.
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24.06.2021 07:45 Відповісти
Мы купол не потянем в обслуживании(финансово) и если Мы загоним кацапов за Урал - то Ростов и Таганрог будет уже Украинским как и вся Кубань и Воронеж..Слава Украине !!!
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24.06.2021 13:24 Відповісти
Шо там курят депутаты Мариуполя? Какой Железный купол? Или вы там очередную опозажоповскую ЧВК финансировать собрались?
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24.06.2021 01:05 Відповісти
Чего? ПВО против кацапов это в интересах ОПЗЖ? По-моему это ты чего-то обкурился. Вот как? Попробуй объясни логику.
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24.06.2021 07:48 Відповісти
Железный купол это вооружение. Горсовет может по своим полномочиям покупать вооружение у иностранного государства?
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24.06.2021 08:24 Відповісти
Какое отношение к ОПЗЖ? Конечно покупать будут через государство. И на вооружение государственным военчастям поступит. И часть денег из области или казны.
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24.06.2021 09:01 Відповісти
"Он сообщил, что стоимость одной установки "Железного купола" составляет 50 млн евро, такую сумму местный бюджет не осилит. Поэтому городские власти будут пытаться привлечь инвестиции извне."
"Извне" это у нашего государства?
Источник: https://censor.net/ru/n3273121
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24.06.2021 09:07 Відповісти
" Разница между нашими странами в том,
что евреи во время войны построили "Железный купол",
а украинцы - Шапито " (с)

Аэропорт Мариуполя планируют защитить "Железным куполом" или подобной системой, - заммэра Захаров - Цензор.НЕТ 9670
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24.06.2021 01:07 Відповісти
Думаю евреи из Израиля нам помогут. У нас же Президент их. Пусть договорится со своими о покупке. И подешевле.
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24.06.2021 08:12 Відповісти
Ага, в Израиле очень уважают евреев-мужчин, уклонившихся от службы в армии...
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24.06.2021 08:33 Відповісти
Они гордятся евреями- Президентами. Даже сайт такой есть - "наши". И там все знаменитые евреи по миру. Ну, кроме Гитлера.
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24.06.2021 09:29 Відповісти
Власти Мариуполя обсуждают вопрос приобретения израильской системы ПВО....
Шариков дал потомство!?
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24.06.2021 04:55 Відповісти
Взрывом российских пуканов удовлетворен!
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24.06.2021 07:49 Відповісти
Класс, мы станем вторым Израелем. Пусть враги обходют нас стороной. Молодец Зеленский!!!
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24.06.2021 05:06 Відповісти
"Залізний купол"? Нашій маріупільській "ваті"? Щоб завтра систему вивчали кацапи , а післязавтра ХАМАС "хєрачив" по Ізраїлю "в обхід" того "купола"?!!! Захаров там що вживає? Йому що , за кришування наркотрафіку частину "відкату" "натурою" видають? Чим саме? Думаю , це - не анаша , а щось "серйозніше"!!! Бо від маріхуани звичайної такого "польоту фантазії" не буває!!!
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24.06.2021 05:51 Відповісти
Вата в армии не служит. Кроме ваты в Мариуполе достаточно нормальных, чтобы уже восьмой год устоять. А с Железным куполом так тем более. Чем тратить деньги на что-то бесполезное уж лучше вложить " все для фронта, все для Победы."
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24.06.2021 07:54 Відповісти
"Вата" може і не служить А от "економічно зацікавлена "вата" - так І "економічно зацікавлена" вона - "з-за поребрика" А тут ще "нагорі" "миротворці" угніздилися - "заглядувачі в очі Путіна"!
Коротше кажучи з цим "Залізним куполом" - суцільна "маніловщина"!
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24.06.2021 08:12 Відповісти
Азербайджан уже 5 штук купил. А там, на секундочку, населения меньше в 4(!) раза , чем в Украине. И проблемы те же, что вы перечислили
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24.06.2021 09:06 Відповісти
Жан Маре був "кумиром" половини жінок Європи. Однак толку було мало - бо він був ПДРСом! Те ж саме і у Азербайджаном та Україною! Алієв - МУЖЧИНА, а Зеленський - ............!!!
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24.06.2021 09:11 Відповісти
Зачем? Он очень дорогой и эффективен только по отношению к полукустарному оружию. Против армии и массового использования систем залпового огня система бесполезна.
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24.06.2021 06:16 Відповісти
З ефективністю до виключно полукустарної зброї))) це вже тебе конкретно понесло))) так дорогий і Маріуплю не по кишені і мала відстань до запуску ракет ворога...
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24.06.2021 07:43 Відповісти
почитайте, что палестинцы применяли и Вам станет понятно о чем пишет https://censor.net/ru/user/477926
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24.06.2021 09:00 Відповісти
С кустарными сложнее бороться, их траекторию сложнее вычислить. А у залпового - легче. Все равно эти ракеты неуправляемые и летят из одной точки.
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24.06.2021 09:09 Відповісти
кустарное летит медленнее, по крутой траэктории и не маневрирует - намного проще "в обслуживании" чем боевое

залповое - это кашмар для любой ПВО
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24.06.2021 16:10 Відповісти
Те чим обстрілюють хамас Ізраєль мені відомо) але написати те що Iron Dome створений виключно для захисту від "кустарної" зброї це маразм)) система ефективна як проти масованого нальоту фронтової авіації так і проти балістичних цілей, євреї не вкладали б мільярди у систему яка ефективна лише проти кулібінської зброї. Знайдіть у інтернеті ТТХ комплексу і вам стане зрозуміло яку дичь пише ваш https://censor.net/ru/user/477926
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24.06.2021 10:35 Відповісти
ну таки вы должны знать и то что эта система построена по советскому образцу пво где несколько эшелонов обороны а сам по себе один купол просто таки не очень и эффективен .
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24.06.2021 11:01 Відповісти
Я знаю радянську систему ППО і тому кажу вам що Iron Dome не побудований ні по якому радянському взірцю. Я служив у леніградському окрузі ППО коли він пропустив Руста так ось уся багатоешелоність радянського ППО це дурниця бо радянський ПВК не міг зробити у той час універсального комплексу який би міг однаково працювати як по SR-71 так і по Tornado а ось Залізний Купол тому так і називається бо збиває усе. І час вже припиняти згадувати усіляке радянське лайно і тим паче порівнювати з топовую західною технікою, виглядаєте російським дебілом...
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24.06.2021 15:06 Відповісти
Ну вот откуда вы дауны малоразвитые вылазите .нет в мире комплекса ПВО от земли и до 20 + км и быть не может . Служил в хозвзводе? У евреев эшелонированное ПВО . Хец. Праща Давида и только потом третьим уровнем железный купол после которого идёт железный луч и такое построение ПВО они переняли от союза только у последнего ещё было развито фронтовое ПВО и всё это координировалась с хорошо развитой авиацией входящей в это же ПВО / перехватчики/ а насчёт Руста так это просто боязнь применить оружие во времена непонятной политики горбатого
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24.06.2021 19:47 Відповісти
Ось ти якраз один з тих хто погано з маминої діри вилазив і тебе щипцями за голову тягнули, дебільчика нещасного який навіть на свинарнику не служив))) радянський старий комплекс С-75 стріляв з кута 0 і до 20+ А на рахунок Руста ніякої баязні не було, патологічні пологи у тебе просто були...)))
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27.06.2021 15:58 Відповісти
даун скройся .
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28.06.2021 10:29 Відповісти
Два дауна тебя на пьяную лавку зачали под забором где то на Кандалакше...)))
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28.06.2021 22:11 Відповісти
дебилище комплекс Двина рассчитан на средние и большие высоты у него по паспорту от 3 км высоты а по факту от 6-7
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28.06.2021 10:34 Відповісти
ты дебилище со свинарника пытаешься спорить с человеком который был в составе боевого управления полка ПВО защиты Байконура
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28.06.2021 10:38 Відповісти
Дебилище тебя в том свинарнике на байконуре и высрало, человеком себя свинорылоэ назвало, байконур то от кого защищало, от казахов бухих чмо сраное...
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28.06.2021 22:09 Відповісти
не говорите глупостей - ракеты против самолетов и против "градин" - принципиально разные
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24.06.2021 16:12 Відповісти
Не робися розумнішим чим ти є насправді, дитино))) покажи мені ракету протів градін а ще ліпше проти залпу з десятка градін)))
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24.06.2021 17:13 Відповісти
это Вам надо "робитись розумнішим чим Ви є насправді"
у градин и у самолетов принципиально разные характеристики как у целей - поэтому ракеты разные (то что ракеты имеют некую универсальность еще ни о чем не говорит)

если Вам все же "розуму стане" то сравните контрастность летящей градины и самолета на встречном курсе для ракеты перехватчика (площадь проекции тоже можете сравнить)
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24.06.2021 17:26 Відповісти
забыл уточнить у ID есть несколько типов ракет
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24.06.2021 17:27 Відповісти
Прочитай умніца мій коментар уважніше і покажи мені де я писав про градіни, я там чітко відмітив проти яких типів літаків, розвідник і штурмова авіація, умніца. А ти мені так і не назвав чим ти збираєшся збивати свої градіни котрі вже запустили по тобі...
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24.06.2021 17:32 Відповісти
во первых - свиней я с Вами не пас - соблюдайте приличия.
во вторых - для Мариуполя бы пригодилась защита именно от военных залповых систем - ID тут не поможет. ID создавался именно против того пров чего его используют. (да - допускаю он может иметь некую эффективность и против авиации. ну и что ?)

ID - для Мариуполя это бред, на что Вам https://censor.net/ru/user/477926 и указал. все дальнейшие рассуждения ни о чем.
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24.06.2021 17:43 Відповісти
Чим ти збираєшся збивати градини які випущені по Маріуполю, тільки не починай свій бред, а прсто скажи що май файно підійде Маріуполю аби захиститися від реактивних снарядів?))
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24.06.2021 17:58 Відповісти
последне предупреждение - или общайтесь уважительно или с кем-то другим

НIЧИМ - не существует средств чтоб отбить хотя бы пакет града, а тем более что их может быть одновременно и 10. и никакой ID тут не поможет.
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24.06.2021 18:31 Відповісти
Саме НІЧИМ)) ось це я і хотів почути))) ID універсальний комплекс ППО ніхто і ніде не збирався його використовувати проти градів навіть мерія Маріупаля, не розумію чого це ви два москальських недоумка ********* своїм брєдом саме до мене))) а своє останнє попередження запхай у діру своїй тещі, якщо вона у тебе слимака є...
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24.06.2021 19:02 Відповісти
А вот для этого нам надо познакомиться с эффективностью использования Железного купола в Азербайджане против российских Искандеров и что там ещё. Они закупили аж 5 штук. И довольны.
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24.06.2021 08:02 Відповісти
Легкость расчета для залпового оружия компенсируется к-вом этого самого залпового оружия. Залп сотни установок перекроет все возможности купола. Я уже не говорю о технических проблемах, с которыми сталкивались израильтяне при массовом запуске касамов(слово "массовом" здесь очень относительно и исчислялось оно единицами). Вопрос надо рассматривать в комплексе с другими системами огня(например другие виды артиллерии, или авиацию, которых нет у ХАМАС). В Украине эта система совершенно бесполезна, потому как имеем дело не с ХАМАС. Другое дело - это технологии, которые можно и нужно самим разрабатывать для продажи, или защиты объектов от мелких угроз. Но это другой вопрос.
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24.06.2021 10:13 Відповісти
даже залп 10 установок
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24.06.2021 18:33 Відповісти
По одежке протягивай ножки.
С ВВП в 3000 на душу в год на Iron Dome замахиваться нечего.
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24.06.2021 06:56 Відповісти
А если не закупать, то станет ещё меньше. Надо расставить приоритеты: сначала безопасность, а потом фестивали, праздники и парады за 5 млрд грн.
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24.06.2021 08:04 Відповісти
5 млрд грв - это ни о чем. Не, размах великого крадівництва, звичайно, вражує, але на повноцінний комплекс заходів з ПРО, що має складатися нетільки з пускових, але й виробництва і логістики, все одно це ніщо.
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24.06.2021 08:17 Відповісти
Ну, стоимость самой установки - 50 млн евро= 1,50млрд грн. Так что вполне хватит вместо дорогого парада. Пусть проведет подешевле, как Порошенко. Ну, обслуживание конечно дорогое. И стоимость самих ракет. Ну, будем надеятся, что запускать нечасто ее придется. Всё для фронта.
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24.06.2021 09:35 Відповісти
Конечно,ведь аэропорт Мариуполя это стратегический объект от которого зависит жизнь каждого, попадет туда ракета и все конец. Наверняка аэропорт Мариуполя используют внеземные цивилизации для посадки своих летательных аппаратов
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24.06.2021 07:50 Відповісти
Восточный помнишь? В 2015 году? За несколько секунд 30 убитых и сотня раненых.
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24.06.2021 08:06 Відповісти
А чого б о то будинок мєріі не поставити під той жєлєзний купол ?
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24.06.2021 07:50 Відповісти
70 км - радиус действия? Это и мэрия окажется под защитой, и садики, и школы Мариуполя. Ну и аэропорт само собой.
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24.06.2021 08:15 Відповісти
70 км. це круто
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24.06.2021 08:17 Відповісти
Нужен не железный щит а "железный ракетный меч" против рашки. Они только силу понимают. Десяток бацрактаров, контрбатарецные радары и "Ольха", вот что нужно Мариуполю. А не железный купол.
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24.06.2021 10:38 Відповісти
А знаете, ведь нет никакой разницы между идиотом и умным человеком, прикидывающимся идиотом!
Ведь они ДЕЙСТВУЮТ одинаково!
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24.06.2021 10:41 Відповісти
а какое отношение власти Мариуполя имеют к военным закупкам? кто с ними вообще это будет обсуждать?????
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24.06.2021 11:20 Відповісти
Голожопый мэр решил заняться ПВО вместо решения экологических проблем, ремонта канализации и обустройства дорог. Кажется, мы наблюдаем за началом нового флэшмоба мэров-дебилов в стиле Зе
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24.06.2021 11:54 Відповісти
В свое время в Мариуполе стояла зенитная ракетная бригада с дивизионами малой, средней и большой дальности, командир п-к Палий Л. П. и сейчас живет в этом городе, пусть мер с ним и посоветуется, раз ВС прикрыть не способны, кстати город является и военно-морской базой.
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24.06.2021 17:36 Відповісти
Идея местных властей хорошая с ЖК. Сразу же заказать у своих оборонщиков или в Израиле модули интеграции в отечественную ПВО. Ярославский профинансирует, как коренной мариуполец, а Минобороны примет потом на баланс. Только никто не даст это сделать
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25.06.2021 09:19 Відповісти
 
 