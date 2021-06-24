Аеропорт Маріуполя планують захистити "Залізним куполом" або подібною системою, - заступник мера Захаров

Влада Маріуполя обговорює питання придбання ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" або подібної, щоб відкрити й убезпечити аеропорт, який розташовується за 40 км від лінії зіткнення.

Про це у програмі "Насправді: Донбас" телеканалу "Дом" розповів заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо, що не шукаємо "Залізний купол". Ми говоримо, що шукаємо технічне рішення, можливо, військово-технічне рішення, яке дозволить гарантувати безпеку польотів, безпеку відкриття аеропорту в Маріуполі. Підходить будь-який спосіб, який гарантуватиме нам безпеку", - уточнив Захаров.

Він повідомив, що вартість однієї установки "Залізного купола" становить 50 млн євро, таку суму місцевий бюджет не подужає. Тому міська влада намагатиметься залучити інвестиції ззовні.

З Міністерством оборони це питання влада Маріуполя поки не обговорювала.

"На найвищому рівні ми не обговорювали. Ми готові до обговорення. Нас, на жаль, не завжди чують... Про таку дорогу систему захисту завжди говорять: "Несерйозно, тому не обговорюватимемо". Якось так воно звучало. Але ми завжди говоримо - це серйозно, нам це потрібно, нам потрібен технічний військовий захист для початку польотів", - уточнив Захаров.

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Тим часом, у Маріупольській міськраді сподіваються, що приводу для застосування цієї системи взагалі не буде. Пропонують її придбати лише як гарантію безпеки для авіакомпаній, які хочуть запросити до майбутнього аеропорту.

"Якщо ми забезпечимо їм гарантії безпеки, я думаю, проблем із авіакомпаніями не буде", - резюмував Захаров.

Він додав, що зокрема для обговорення питання системи ППО наприкінці червня планується візит до Маріуполя делегації з Ізраїля.

Нагадаємо, "Залізний купол" - розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиповітряної оборони у світі. Система ППО складається з радара, контрольного центру та установки для ураження ракет супротивника. Розроблена для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів. На озброєнні Ізраїля перебуває вже 10 років. На сьогодні в країні задіяно 10 мобільних блоків "купола". Щоб забезпечити захист всієї території країни, необхідно 13 установок.