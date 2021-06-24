Окупанти дають роботу лише жителям ОРДЛО, які отримали паспорт РФ, - ЗМІ

Українці, які не отримали російського і "паспортів Л/ДНР" і проживають на окупованих територіях Донбасу, не можуть розраховувати на стабільну роботу.

Про це у програмі "Насправді: Донбас" телеканалу "Дом" розповів журналіст Дмитро Дурнєв, який спеціалізується на темі ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські паспорти зараз не просто "активно отримують" - а людей примушують. Люди до ЖЕКів зараз не можуть влаштуватися на роботу, якщо немає талона на отримання російського громадянства. Сантехніками не беруть", - наголосив він.

Журналіст доповнив, що в умовах припинення роботи великих промислових підприємств людям на окупованій території, щоб отримувати регулярну зарплатню, залишається тільки працевлаштування в бюджетних організаціях. А туди не приймають без російського паспорта або "паспортів Л/ДНР".

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"У самопроголошених "республіках" 80% роботи, оплачуваної регулярно, - це робота на бюджеті. Металургія, шахти - все накрилося, і тільки робота на бюджеті дає стабільний дохід. Вчителям, лікарям, медикам, комунальникам, чиновникам, кому завгодно. І там не можна працювати, не маючи спочатку "паспорта ДНР", а тепер - і паспорта Росії. Наявність двох паспортів - питання виживання на цих територіях", - деталізував Дурнєв.

Крім того, кампанією паспортизації справа не обмежується. Так, в ОРДЛО вже не можна пересуватися в автомобілі з українськими номерами - тільки з номерами "Л/ДНР".

"Не говорить же Клімкін, що треба карати всіх, хто отримує на свої машини номери "ДНР"? Без цих номерів машина просто не може їздити. З українським номером ти там більше доби не проїздиш", - пояснив журналіст.

Він зазначив, що з моменту початку окупації частини Донбасу так звані "Л/ДНР" дедалі більше спираються на місцеве "законодавство", витісняючи українські норми. Наприклад, зараз вже неможливо продати нерухомість в ОРДЛО відповідно до законодавства України, хоча такі операції проводили ще декілька років тому.

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"Восьмий рік (бойових дій на Донбасі. - Ред.) пішов. Все посилилося. Роки 3-4 тому квартири продавали за українськими законами, і не завжди за місцевими. Зараз настав час, коли ріелтори сміються у відповідь на твої слова: "А ви за українським законодавством щось оформляєте?". Все змінюється", - резюмував Дурнєв.