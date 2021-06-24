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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти дають роботу лише жителям ОРДЛО, які отримали паспорт РФ, - ЗМІ

Окупанти дають роботу лише жителям ОРДЛО, які отримали паспорт РФ, - ЗМІ

Українці, які не отримали російського і "паспортів Л/ДНР" і проживають на окупованих територіях Донбасу, не можуть розраховувати на стабільну роботу.

Про це у програмі "Насправді: Донбас" телеканалу "Дом" розповів журналіст Дмитро Дурнєв, який спеціалізується на темі ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські паспорти зараз не просто "активно отримують" - а людей примушують. Люди до ЖЕКів зараз не можуть влаштуватися на роботу, якщо немає талона на отримання російського громадянства. Сантехніками не беруть", - наголосив він.

Журналіст доповнив, що в умовах припинення роботи великих промислових підприємств людям на окупованій території, щоб отримувати регулярну зарплатню, залишається тільки працевлаштування в бюджетних організаціях. А туди не приймають без російського паспорта або "паспортів Л/ДНР".

Також читайте: Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів окупованих територій, - Данілов

"У самопроголошених "республіках" 80% роботи, оплачуваної регулярно, - це робота на бюджеті. Металургія, шахти - все накрилося, і тільки робота на бюджеті дає стабільний дохід. Вчителям, лікарям, медикам, комунальникам, чиновникам, кому завгодно. І там не можна працювати, не маючи спочатку "паспорта ДНР", а тепер - і паспорта Росії. Наявність двох паспортів - питання виживання на цих територіях", - деталізував Дурнєв.

Крім того, кампанією паспортизації справа не обмежується. Так, в ОРДЛО вже не можна пересуватися в автомобілі з українськими номерами - тільки з номерами "Л/ДНР".

"Не говорить же Клімкін, що треба карати всіх, хто отримує на свої машини номери "ДНР"? Без цих номерів машина просто не може їздити. З українським номером ти там більше доби не проїздиш", - пояснив журналіст.

Він зазначив, що з моменту початку окупації частини Донбасу так звані "Л/ДНР" дедалі більше спираються на місцеве "законодавство", витісняючи українські норми. Наприклад, зараз вже неможливо продати нерухомість в ОРДЛО відповідно до законодавства України, хоча такі операції проводили ще декілька років тому.

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"Восьмий рік (бойових дій на Донбасі. - Ред.) пішов. Все посилилося. Роки 3-4 тому квартири продавали за українськими законами, і не завжди за місцевими. Зараз настав час, коли ріелтори сміються у відповідь на твої слова: "А ви за українським законодавством щось оформляєте?". Все змінюється", - резюмував Дурнєв.

Автор: 

паспорт (1152) робота (1202) ЗМІ (1359) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+9
После возврата наших земель - лет 10-15ть, никто из тех кто оставался на оккупированных территориях или свалил в парашу - не должен участвовать в выборах...
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24.06.2021 01:15
+5
Так що їх тепер пожаліти, кармільцев? Скільки чудових людей заради того лайна загинуло... Оту наволоч, що ріфірендила, а тепер з курячими аусвайсами - за парєбрік. На тих же скотовозах на яких їхні діди приїхали.
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24.06.2021 01:35
+4
Следующий "шаг" - "прогнуть" Украину и заставить ее включить эти "эрэфоанклавы с изыком" в состав своей территории, закрепив в Конституции их "требования" - "забота" ху*ла о "процветании" соседей. А все эти "слезы и сопли выживания" лишь штукатурка для давления на "сердобольную" Украину. Пора заканчивать эту затянувшуюся "лугандонскую рапсодию".
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24.06.2021 01:28
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Это тихая оккупация, гибридные формы в наше время, не явная как с Крымом, потом на россии делают вид, что мы тут как бы не причем, включают дурака
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24.06.2021 01:07 Відповісти
После возврата наших земель - лет 10-15ть, никто из тех кто оставался на оккупированных территориях или свалил в парашу - не должен участвовать в выборах...
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24.06.2021 01:15 Відповісти
Лет 100-150 при такой динамике "освобождения"...
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24.06.2021 03:28 Відповісти
Или освобождение произойдет раньше?
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24.06.2021 03:30 Відповісти
А оно тебе нужно? Горишь желанием к 1,5% военного сбора отдавать на "восстановление территорий" и "в помощь нашей люде" еще процентов 30 от зарплаты???
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24.06.2021 08:34 Відповісти
Нас єти проблемі лугандонов волновать не должні. После деокупации каждая мразота получившая курицу должна біть депортирована!
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24.06.2021 01:16 Відповісти
Щаз заплАчу! Беднинькие! И за что им такое на голову? Также все хорошо начиналось, путенхуйло ввело. А теперь... Эх, где оно, щасте лугандонское...
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24.06.2021 01:17 Відповісти
А так же не пускать российских заблудившихся дятлов на свою территорию. А нет, для этого нужно вернуться назад во времени...
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24.06.2021 01:21 Відповісти
Следующий "шаг" - "прогнуть" Украину и заставить ее включить эти "эрэфоанклавы с изыком" в состав своей территории, закрепив в Конституции их "требования" - "забота" ху*ла о "процветании" соседей. А все эти "слезы и сопли выживания" лишь штукатурка для давления на "сердобольную" Украину. Пора заканчивать эту затянувшуюся "лугандонскую рапсодию".
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24.06.2021 01:28 Відповісти
Так що їх тепер пожаліти, кармільцев? Скільки чудових людей заради того лайна загинуло... Оту наволоч, що ріфірендила, а тепер з курячими аусвайсами - за парєбрік. На тих же скотовозах на яких їхні діди приїхали.
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24.06.2021 01:35 Відповісти
Да в чём проблема?
Чем больше там бюджетников на расийский бюджет - тем лучше!
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24.06.2021 03:56 Відповісти
А що з цього приводу думають самі жителі ЛДНР?
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24.06.2021 04:55 Відповісти
Как Киев оккупировать...
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24.06.2021 08:35 Відповісти
Теперича данбасянам и лугандийцам шоб копать свои копанки надо становиться исчо гражданами рассейской *********.
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24.06.2021 05:53 Відповісти
Какие жуткие морды у купиц с курячими мозгами и паспортами на фото)))
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24.06.2021 06:56 Відповісти
если рашист на украинской территории не признает украинские паспорта,выдавая свои,тогда на кой хрен играть в интеграцию этих территорий с рашистскими паспортинами.Забор и вольные хлеба ,да визовый режим и с рашистом и с ордло
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24.06.2021 07:17 Відповісти
Кто бы сомневался! Просто и доходчиво, в стиле дедушки Сталина. Вы же об этом мечтали?
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24.06.2021 07:45 Відповісти
90% жителів ОРДЛО - поліцаї і відверті вороги України. Це вони кричали "путя введи, це вони з іконами зустрічали кадирівців, це вони лягали під наші БТР, не пропускаючи їх виганяти ворога, це вони забирали наші десантні машини і передавали кацапу, це вони годували окупанта і приносили вибухівку в банці з медом на наші блокпости, це вони зливали всю інформацію про рух наших військових, це вони робили картинку на телебаченні, коли бігли в сторону ростовської області в містечка для переселенців, це вони видумували фейки про розіпятих мальчіков, екорів зі слізою і бабок з будвівельною пенкою,це вони оббивають наші банкомати, отримуючи від ненависної їм України свої великі шахтарські пенсії....
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24.06.2021 08:30 Відповісти
 
 