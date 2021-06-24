Шмигаль доручив відкрити центри масової вакцинації проти коронавірусу в кожному райцентрі
В Україні центри масової вакцинації населення проти COVID-19 мають з'явитися в кожному районному центрі. Таке доручення отримало Міністерство розвитку громад і територій України.
Про це на засіданні Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Ми бачимо, яку позитивну роль відіграють центри масової вакцинації, які відкриваються по всій Україні. Даю доручення Міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, щоб такі центри з'явилися як мінімум у кожному райцентрі, тому що є області, де таких центрів вже понад 10, а є шість областей, де такі центри вакцинації досі не з'явилися", - сказав очільник уряду.
Своєю чергою, за словами Шмигаля, Міністерство охорони здоров'я постійно збільшує кількість мобільних бригад для того, щоб нарощувати темпи вакцинації та прищепити всіх охочих українців від коронавірусу в найкоротші терміни.
Також очільник уряду нагадав, що цього тижня стартує вакцинація персоналу підприємств і компаній. Зокрема, йдеться про колективи, де працюють понад 50 співробітників. Вакцинуватимуть препаратом Pfizer. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників можна за телефоном контактцентру МОЗ - 0 800 60 20 19.
Крім того, Україна розраховує отримати нову партію - 5 млн 325 тис. доз китайської вакцини від Sinovac вже у липні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Загалом протягом наступного місяця до України доправлять 7 млн 700 тис. доз препаратів від коронавірусу.
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Надои должны превышать удои потому что в надоях есть слово надо. С зеленым заплесневелым совком вас, товарищи, уставшие воевать и кормить своими налогами олигархов.
Чи то мені здається, чи то я шоколаду об'ївся, але здається в КЗПП (КЗОТ) написане щось про наднормові при праці в вихідні та святкові (вдвічі і втричі відповідно)...
Якщо тут є справжні юристи, а не як найвеличніше, то роз'ясніть це (бо я можу помилятися).
Буду дуже вдячний
...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . ..пташиний свиний ..цих 19 . і . і . і .. УБЛЮДКИ ще придумають ...ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpace.coe.int%2Fen%2Ffiles%2F29004%2Fhtml%3Ffbclid%3DIwAR1DEET1_MelcgXcP0eApeLJuEddLe20SQEhH--Rf9Gg3hjj8rpJrpJ6NIo&h=AT0mxGeUb9oHt3hj5ADmIlcmuJcHyWDTleSNPHDC9RL7q4acfmOXkUK80_XbBwjswbkd028ALq2jalJ5zqdSbwCHfKMpxT8T622Pu3ye2bNWUPCLY1dQCwTHRnJNSOSKbAkf&__tn__=R]-R&c[0]=AT3z9Wg8vCFQa2enmssE3T1oUEfxa9n2gkUQDOwBh-2nAmCvjO8MHoWgh-pxGfLfSdoTofvj_gIofpUQO0qQjxNbZJSItw1cwdGrlYnodlD7q6EeKtqdsOzFHZxYaPU4R_lriL6nQAom7Yviz6wCWUOR https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3f0sFPAzAgGXJ9hE5kV6dLxepvbQbQCEIc11_RwvsPu94zI46nM2MaKEo https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 ...
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину
ZAKON.RADA.GOV.UA
по-итогу будут друг на друга вину скидывать