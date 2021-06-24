Шмигаль доручив відкрити центри масової вакцинації проти коронавірусу в кожному райцентрі

В Україні центри масової вакцинації населення проти COVID-19 мають з'явитися в кожному районному центрі. Таке доручення отримало Міністерство розвитку громад і територій України.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Ми бачимо, яку позитивну роль відіграють центри масової вакцинації, які відкриваються по всій Україні. Даю доручення Міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, щоб такі центри з'явилися як мінімум у кожному райцентрі, тому що є області, де таких центрів вже понад 10, а є шість областей, де такі центри вакцинації досі не з'явилися", - сказав очільник уряду.

Своєю чергою, за словами Шмигаля, Міністерство охорони здоров'я постійно збільшує кількість мобільних бригад для того, щоб нарощувати темпи вакцинації та прищепити всіх охочих українців від коронавірусу в найкоротші терміни.

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Також очільник уряду нагадав, що цього тижня стартує вакцинація персоналу підприємств і компаній. Зокрема, йдеться про колективи, де працюють понад 50 співробітників. Вакцинуватимуть препаратом Pfizer. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників можна за телефоном контактцентру МОЗ - 0 800 60 20 19.

Крім того, Україна розраховує отримати нову партію - 5 млн 325 тис. доз китайської вакцини від Sinovac вже у липні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Загалом протягом наступного місяця до України доправлять 7 млн ​​700 тис. доз препаратів від коронавірусу.