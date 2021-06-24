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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль доручив відкрити центри масової вакцинації проти коронавірусу в кожному райцентрі

Шмигаль доручив відкрити центри масової вакцинації проти коронавірусу в кожному райцентрі

В Україні центри масової вакцинації населення проти COVID-19 мають з'явитися в кожному районному центрі. Таке доручення отримало Міністерство розвитку громад і територій України.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Ми бачимо, яку позитивну роль відіграють центри масової вакцинації, які відкриваються по всій Україні. Даю доручення Міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, щоб такі центри з'явилися як мінімум у кожному райцентрі, тому що є області, де таких центрів вже понад 10, а є шість областей, де такі центри вакцинації досі не з'явилися", - сказав очільник уряду.

Своєю чергою, за словами Шмигаля, Міністерство охорони здоров'я постійно збільшує кількість мобільних бригад для того, щоб нарощувати темпи вакцинації та прищепити всіх охочих українців від коронавірусу в найкоротші терміни.

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Також очільник уряду нагадав, що цього тижня стартує вакцинація персоналу підприємств і компаній. Зокрема, йдеться про колективи, де працюють понад 50 співробітників. Вакцинуватимуть препаратом Pfizer. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників можна за телефоном контактцентру МОЗ - 0 800 60 20 19.

Крім того, Україна розраховує отримати нову партію - 5 млн 325 тис. доз китайської вакцини від Sinovac вже у липні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Загалом протягом наступного місяця до України доправлять 7 млн ​​700 тис. доз препаратів від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4569) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество мобильных бригад для того, чтобы наращивать темпы вакцинации и привить всех желающих украинцев от коронавируса в самые короткие сроки"

Надои должны превышать удои потому что в надоях есть слово надо. С зеленым заплесневелым совком вас, товарищи, уставшие воевать и кормить своими налогами олигархов.
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24.06.2021 01:51
+4
Спохватилися! Це рік тому організовувать треба було!!!Як і закупки вакцин! І розумні люди про це говорили!
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24.06.2021 05:43
+2
Цій тварині на ймення Шмигаль і його посіпакам самим найближчим часом доведеться відповісти за ці злочинні медичні експерименти над українцями. Ні в якому разі не можна дати їм здриснути з України.
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24.06.2021 05:49
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"Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество мобильных бригад для того, чтобы наращивать темпы вакцинации и привить всех желающих украинцев от коронавируса в самые короткие сроки"

Надои должны превышать удои потому что в надоях есть слово надо. С зеленым заплесневелым совком вас, товарищи, уставшие воевать и кормить своими налогами олигархов.
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24.06.2021 01:51 Відповісти
От мені цікаво: а зарплатню медикам, що будуть працювати в цих пунктах, запишуть їм в борг чи зобов'яжуть виплатити з власної кишені самих медиків?
Чи то мені здається, чи то я шоколаду об'ївся, але здається в КЗПП (КЗОТ) написане щось про наднормові при праці в вихідні та святкові (вдвічі і втричі відповідно)...
Якщо тут є справжні юристи, а не як найвеличніше, то роз'ясніть це (бо я можу помилятися).
Буду дуже вдячний
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24.06.2021 02:28 Відповісти
А зарплату медики оставят нанятым ими адвокатам что бы доказать что они реально с ковидными больными работали. А так они просто прививать будут, какие тут надбавки?
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24.06.2021 02:40 Відповісти
А, можно при каждом ЖЭКе? Ведь было бы удобно.
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24.06.2021 05:04 Відповісти
Спохватилися! Це рік тому організовувать треба було!!!Як і закупки вакцин! І розумні люди про це говорили!
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24.06.2021 05:43 Відповісти
Открыть можно. А шо, на принтере распечатать табличку "Центр массовой вакцинации", поставить стол два стула и топчан. Вот вам и центр массовой вакцинации. Только без вакцины.🙂
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24.06.2021 05:44 Відповісти
Цій тварині на ймення Шмигаль і його посіпакам самим найближчим часом доведеться відповісти за ці злочинні медичні експерименти над українцями. Ні в якому разі не можна дати їм здриснути з України.
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24.06.2021 05:49 Відповісти
та хто ж їх спитає? аби було кому, вже б спитали
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24.06.2021 07:22 Відповісти
так статус райцентрів грохнули у 80% райцентрів, ей, зелені шкідники
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24.06.2021 06:07 Відповісти
Чим гірше тим для них краще. Економіка для них вже не треба. Брешуть і не кривлятся. Де вірус брехняцкий? Люди вже ім лишні на цій землі.пооткривали бо заплатили. Гнать таких руководітелей які нічого не сображають.
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24.06.2021 06:10 Відповісти
Зачем? А нас большинство вакцинаций делают в аптеках и семейные доктора.
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24.06.2021 06:53 Відповісти
очередной распил бабла!
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24.06.2021 07:27 Відповісти
невже дійшло? а то той сраний графік вакцинації - лише безмозгле копіювання рухів інших.
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24.06.2021 08:40 Відповісти
.. сподіваюсь ПРИЙДЕ Час ..і ВСІХ злочинців які впряглися у ВБИВСТВО Цивілізації Людства шляхом Біологічної війни притягнуть до Суду Людського і Божого ...
...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . ..пташиний свиний ..цих 19 . і . і . і .. УБЛЮДКИ ще придумають ...ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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24.06.2021 08:48 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpace.coe.int%2Fen%2Ffiles%2F29004%2Fhtml%3Ffbclid%3DIwAR1DEET1_MelcgXcP0eApeLJuEddLe20SQEhH--Rf9Gg3hjj8rpJrpJ6NIo&h=AT0mxGeUb9oHt3hj5ADmIlcmuJcHyWDTleSNPHDC9RL7q4acfmOXkUK80_XbBwjswbkd028ALq2jalJ5zqdSbwCHfKMpxT8T622Pu3ye2bNWUPCLY1dQCwTHRnJNSOSKbAkf&__tn__=R]-R&c[0]=AT3z9Wg8vCFQa2enmssE3T1oUEfxa9n2gkUQDOwBh-2nAmCvjO8MHoWgh-pxGfLfSdoTofvj_gIofpUQO0qQjxNbZJSItw1cwdGrlYnodlD7q6EeKtqdsOzFHZxYaPU4R_lriL6nQAom7Yviz6wCWUOR https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
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24.06.2021 08:50 Відповісти
Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3f0sFPAzAgGXJ9hE5kV6dLxepvbQbQCEIc11_RwvsPu94zI46nM2MaKEo https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 ...
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину
ZAKON.RADA.GOV.UA
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24.06.2021 08:51 Відповісти
ви не врахували, що барановірус не має ніякого відношення до біології та медицини. Це політика + бізнес.
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24.06.2021 08:57 Відповісти
принудительная "вакцинация" = ветеринария. Надеюсь, когда-нибудь эти вакцинаторы встретятся с леди Гаагой.
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24.06.2021 08:54 Відповісти
все єти бумажные бюрократические потуги
по-итогу будут друг на друга вину скидывать
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24.06.2021 10:58 Відповісти
Так этот рыночный дебил Шмаргаль и ворюга -Степанов ещё зимой всех убеждали , что в Украине открыты и готовы в любой момент к работе 320 центров вакцинации!!
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24.06.2021 12:26 Відповісти
 
 