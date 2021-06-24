Посол Швеції Тіберг про вихід України до 1/8 Євро-2020: Завжди раді допомогти!
Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг пожартував про те, що завдяки збірній королівства українській команді вдалося потрапити до 1/8 європейської футбольної першості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter дипломата.
До публікації Тіберг прикріпив мем, на якому зображено розриту яму, навколо якої скупчилися працівники і лише один копає. Непрацюючі підписані як гравці збірної України на чолі з тренером Андрієм Шевченком, а під тим, хто копає, - "шведи".
"Завжди раді допомогти!" - написав він.
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А гра, то таке...
Потому они по полю ходят
Зе вообще должен шведов наградить 😀
22 миллионера мяч по полю катают
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Алексей Копытько
Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала была эпическая ситуация с формой нашей сборной. Своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам нашей территории. В итоге западные спортивные СМИ начали давать пояснения для своей аудитории. Как следствие - абсолютно далёкая от геополитики публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Вчера началась вторая серия. Российские футбольные функционеры, погоняемые властью, начали раздувать формальный скандал по поводу ставшего традиционным приветствия украинских болельщиков в адрес президента России. С трибун стадиона в Бухаресте оно звучало очень отчетливо. Как следствие - началось обильное цитирование.
Российские футбольные сайты, не особо скрывая злорадства, вставляют в новости фразы: "Украинские фанаты скандировали «Путин - #####»." Как следствие - масса людей заинтересовалась и начала искать через поиск, что же это за #####?
Дискуссии в комментариях на эту тему словами не описать.
Но самое интересное - скандал набирает популярность на международном уровне. Западные болельщики и СМИ задаются вопросом: а что значит ##### и почему собственно #####? Добрые люди им детально разъясняют, где и когда появилась кричалка.
Стоит напомнить, что это было совместное творчество фанатов "Металлиста" и "Шахтёра". Что подрывает версию о всеобщем восторге русскоязычных жителей Востока Украины от российского президента. Теперь об этом узнает больше людей в Европе.»
(бо із австрійцями трапився встид і страменіє)
Но швеция...
Хоботов (тиберг) - это мелко!
в любом случае жовто-блакитні выходят в четвертьфинал
играют последними боюсь не устали бы наши отдыхать
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- Мистер. Андрей, а ты рад быть благодарным шведам за выход из группы?
- Все еще не очень...
- Почему?
- Теперь нам нужно, чтобы они нам еще проиграли...
Удачи нашим футболистам в 1/8.
А шо там за вой на болотах?
шведам програють.Австрійці тому доказ. Панове, ви демоструєте
типовий совковий футбол!!!