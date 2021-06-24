Посол Швеції Тіберг про вихід України до 1/8 Євро-2020: Завжди раді допомогти!

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг пожартував про те, що завдяки збірній королівства українській команді вдалося потрапити до 1/8 європейської футбольної першості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter дипломата.

До публікації Тіберг прикріпив мем, на якому зображено розриту яму, навколо якої скупчилися працівники і лише один копає. Непрацюючі підписані як гравці збірної України на чолі з тренером Андрієм Шевченком, а під тим, хто копає, - "шведи".

"Завжди раді допомогти!" - написав він.

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