Байден запропонував призначити фахівця з України, РФ та Євразії Карпентера постпредом США при ОБСЄ
Президент США Джо Байден висунув Майкла Карпентера на посаду постпреда США при ОБСЄ. Карпентер є фахівцем з України, РФ та Євразії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила пресслужба Білого дому.
Кандидатуру має підтримати Сенат Конгресу США.
Майкл Карпентер очолює центр з дипломатії імені Байдена в Університеті Пенсільванії.
Раніше він працював заступником голови Міноборони по Росії, Україні та Євразії, а також спецрадником по Європі та Євразії при віцепрезиденті. Він також обіймав посади директора з Росії в Раді національної безпеки і заступника директора Офісу у справах Росії в Держдепартаменті.
Раніше білоруський канал заявив, що радник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер пов'язаний з підготовкою "державного перевороту" в Білорусі. Крім того, Вашингтон нібито готував замах на невизнаного президента Олександра Лукашенка.
Карпентер - випускник Каліфорнійського університету в Берклі і Стенфорда, володар докторського ступеня у сфері політичних наук. На його рахунку - безліч аналітичних статей, присвячених питанням України, РФ і Балкан. У них він, зокрема, неодноразово звинувачував Росію у впливі на політику Європи і США через корумпованих олігархів.
Зазначимо, що напередодні Байден висунув експерта по Україні, Росії та Євразії Селесту Валландер на пост помічника міністра оборони у справах міжнародної безпеки. Пані Валландер займалася російським напрямом у Раді національної безпеки (РНБ) при Бараку Обамі.
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