США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких вакцин проти COVID-19

Органи охорони здоров'я США збираються оновити офіційну інструкцію щодо щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це пише AFP

Йдеться про 323 підтверджені випадки міокардиту (запалення серцевого м'яза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця) серед людей віком до 30 років після вакцинації. Із 323 осіб 309 були госпіталізовані, 295 виписані, дев'ять залишаються госпіталізованими, двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а дані про результати щодо п'яти випадків відсутні.

Випадки захворювання зафіксовано переважно серед чоловіків, більшість з випадків захворювання виникає після другої дози, і немає підтверджених випадків смерті.

Хоча кількість випадків невелика, вона все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги, як і раніше, "явно" переважують ризики.

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Дані актуальні станом на 11 червня, коли людям віком від 12 до 29 років у Штатах ввели понад 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer і Moderna.

На початку червня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту, що спостерігається переважно у молодих чоловіків, які отримали вакцину Pfizer. Повідомлялося, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків віком від 16 до 30 років.