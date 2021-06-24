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Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від "Північного потоку-2" для України

Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Берліні з канцлером Ангелою Меркель закликав вжити заходів, щоб зменшити ризики для України від газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держсекретар Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжують протидіяти газопроводу "Північний потік-2" та закликав Німеччину вжити конкретних кроків для зменшення ризиків, які він несе для України, а також для європейської енергетичної безпеки", - зазначають у Держдепі.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили "важливість скоординованого трансатлантичного підходу до відповіді на глобальні виклики, в тому числі з боку КНР та Росії".

Серед інших тем зустрічі, уточнюють у Держдепі, - відновлення після пандемії COVID-19, реагування на кліматичну кризу, політичне врегулювання в Афганістані та ситуація в Лівії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном

Як повідомлялося, Блінкен у середу обговорив питання "Північного потоку-2" з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

У Берліні заявили, що усвідомлюють необхідність того, "аби Путін не зміг використати цей газопровід для здійснення політичного тиску на Україну". У цьому контексті німецька сторона запевняє, що просуває ініціативу, аби надалі був підписаний "альтернативний" договір на транзит газу територією України.

Читайте: "Північний потік-2" підриває безпеку України, - Блінкен

Автор: 

Німеччина (7345) Меркель Ангела (1139) США (22713) Північний потік (2461) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
Нужно в Будапеште подписать меморандум о гарантии защиты интересов Украины после запуска СП-2.
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24.06.2021 07:57
+3
Это как? Разобрать СП-2?
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24.06.2021 07:47
+3
Зараз меркель все кине і почне заважати раші запускати сп2. Її вже чекає величезних хабар у вигляді члена правління газпромом.
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24.06.2021 08:06
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Это как? Разобрать СП-2?
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24.06.2021 07:47 Відповісти
До сраки дверці.
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24.06.2021 07:49 Відповісти
Нужно в Будапеште подписать меморандум о гарантии защиты интересов Украины после запуска СП-2.
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24.06.2021 07:57 Відповісти
Ну, як ви на своїх форумах пишите- ;бандерлогі наканєц-та замьорзнут і можно пабамбить Україну;.
Скажеш, не мрієш про таке?
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24.06.2021 08:00 Відповісти
замьорзнут и пабамбить це тильки глупые дытячи мрии , В РЕАЛЕ рост тарифов и продолжение военных действий в РДЛО
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24.06.2021 08:21 Відповісти
ви би краще свої шанси прораховували.
бо ще вимре расєйка від ковіду.
скільки вже вірус мінусів наклєпав ?
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24.06.2021 08:26 Відповісти
Молдова не российка , вывчайте карту свиту, а потим наезжайте ! )) Аналогично ,
вы бы лучше свои шансы просчитывали бы,
потому что уменьшается Украина от покинувших родной дом заробитчан,
вже минусов с 1991 року - 20 мульёнив !, це шо таке ?
А США ничего не хочется сказать , не ?
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24.06.2021 12:16 Відповісти
Ніби москалеві довго начепити прапорець країни, з яким ще пускають у люди.
Повторюю -дбайте про свою країну. Нічого пхати пятак та роги до сусідів.
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24.06.2021 12:23 Відповісти
Я отвечаю только за себя , а какой там прапор меня не интересует . Повторяю,
мы соседи и нас тоже волнует что у вас происходит , а как вы заботитесь МЫ БАЧИМО .... .
К нам в Приднестровье в 1991 году вы зачем свой пятак да рога сунули ? всегда будет вмешательство кому это выгодно и даже разрешение у Ксении не попросят )).
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24.06.2021 13:22 Відповісти
є одна приємна річ.
вам соромно визнати себе кацапом
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24.06.2021 13:36 Відповісти
а-ха , да хоть москалём , хотя у меня есть румынское гражданство и Шенген ! Всим дуже богато за шо соромно , а вам должно быть соромно за ЗЕ , це Ганьба за Краину ! .
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24.06.2021 14:19 Відповісти
Зараз меркель все кине і почне заважати раші запускати сп2. Її вже чекає величезних хабар у вигляді члена правління газпромом.
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24.06.2021 08:06 Відповісти
Не візьме вона жодноі посади у тому газпромі , запевняю тебе
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24.06.2021 08:22 Відповісти
Её ждёт очень тёплое и денежное место в наблюдательном совете СП-2. Будет как сыр в масле кататься до конца своих дней. Думаю даже круче, чем Шрёдер в "роснефти"
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24.06.2021 09:35 Відповісти
Повторюю ще раз , запевняю що Меркель на ці заманухи не повелась і не поведеться , що до Норд стрима то вона давала зелене світло не від великоі любові до путена ( він ій нах не вперся) а чисто за єкономичну вигіду ( на хвилинку біля 2 млрд. євро щорічно єкономія для ФРН). Я не кажу що правильно робила бо ці лярди втратить Украіна , я за інше
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24.06.2021 09:44 Відповісти
Аби в Україні було відчуття зменшення ризиків))) це як у рекламі дезодорантів, відчуття свіжості)))
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24.06.2021 08:11 Відповісти
В БЕРЛИНЕ ОСОЗНАЮТ? БЕРЛИН УВЕРЯЕТ, что ПРОДВИГАЕТ ...ИНИЦИАТИВУ...? Обещал жениться... Ну, не также "опрометчиво" как в меморандуме в Будапеште. "В Берлине заявили, что осознают необходимость того, "чтобы Путин не смог использовать этот газопровод для осуществления политического давления на Украину". В этом контексте немецкая сторона уверяет, что продвигает инициативу, чтобы в дальнейшем был подписан "альтернативный" договор на транзит газа по территории Украины.
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24.06.2021 08:12 Відповісти
Німеччина дограється, шо російські іржаві і застарілі кораблі будуть їх ганяти по Балтійському морю, охопроняючи свою трубу. І звичайно загадять те море так, як вони це роблять скрізь.
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24.06.2021 08:24 Відповісти
Путлер наехал на Меркель нехило пару дней назад,но зря....Хмырь Мавзолейный уже НИКТО...,сентябрь близко...Майдан РАБссия и Путлер КАПУТ....Госдеп оплатит Тушонкой Рузвельта ножками Буша и Аргентинским кокаином.... Стадо Мавзолейное поймет о чем я....,если смотрите и читаете DW ....
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24.06.2021 08:48 Відповісти
Хитрый Лис Джо Байден знает что делает....,сохранит и единство НАТО и Германию направит в правильное Русло....
Все Буде Україна,каже Байден и Порошенко...Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від "Північного потоку-2" для України - Цензор.НЕТ 4766
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24.06.2021 08:52 Відповісти
 
 