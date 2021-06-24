Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від "Північного потоку-2" для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Берліні з канцлером Ангелою Меркель закликав вжити заходів, щоб зменшити ризики для України від газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держсекретар Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжують протидіяти газопроводу "Північний потік-2" та закликав Німеччину вжити конкретних кроків для зменшення ризиків, які він несе для України, а також для європейської енергетичної безпеки", - зазначають у Держдепі.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили "важливість скоординованого трансатлантичного підходу до відповіді на глобальні виклики, в тому числі з боку КНР та Росії".

Серед інших тем зустрічі, уточнюють у Держдепі, - відновлення після пандемії COVID-19, реагування на кліматичну кризу, політичне врегулювання в Афганістані та ситуація в Лівії.

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Як повідомлялося, Блінкен у середу обговорив питання "Північного потоку-2" з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

У Берліні заявили, що усвідомлюють необхідність того, "аби Путін не зміг використати цей газопровід для здійснення політичного тиску на Україну". У цьому контексті німецька сторона запевняє, що просуває ініціативу, аби надалі був підписаний "альтернативний" договір на транзит газу територією України.

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