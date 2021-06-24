Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від "Північного потоку-2" для України
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Берліні з канцлером Ангелою Меркель закликав вжити заходів, щоб зменшити ризики для України від газопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Держсекретар Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжують протидіяти газопроводу "Північний потік-2" та закликав Німеччину вжити конкретних кроків для зменшення ризиків, які він несе для України, а також для європейської енергетичної безпеки", - зазначають у Держдепі.
Крім того, повідомляється, що сторони обговорили "важливість скоординованого трансатлантичного підходу до відповіді на глобальні виклики, в тому числі з боку КНР та Росії".
Серед інших тем зустрічі, уточнюють у Держдепі, - відновлення після пандемії COVID-19, реагування на кліматичну кризу, політичне врегулювання в Афганістані та ситуація в Лівії.
Як повідомлялося, Блінкен у середу обговорив питання "Північного потоку-2" з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
У Берліні заявили, що усвідомлюють необхідність того, "аби Путін не зміг використати цей газопровід для здійснення політичного тиску на Україну". У цьому контексті німецька сторона запевняє, що просуває ініціативу, аби надалі був підписаний "альтернативний" договір на транзит газу територією України.
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Скажеш, не мрієш про таке?
бо ще вимре расєйка від ковіду.
скільки вже вірус мінусів наклєпав ?
вы бы лучше свои шансы просчитывали бы,
потому что уменьшается Украина от покинувших родной дом заробитчан,
вже минусов с 1991 року - 20 мульёнив !, це шо таке ?
А США ничего не хочется сказать , не ?
Повторюю -дбайте про свою країну. Нічого пхати пятак та роги до сусідів.
мы соседи и нас тоже волнует что у вас происходит , а как вы заботитесь МЫ БАЧИМО .... .
К нам в Приднестровье в 1991 году вы зачем свой пятак да рога сунули ? всегда будет вмешательство кому это выгодно и даже разрешение у Ксении не попросят )).
вам соромно визнати себе кацапом
Все Буде Україна,каже Байден и Порошенко...