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Новини Коронавірус і карантин
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"ГРВІ-подібний" синдром, може не бути температури: епідеміологиня Виноград назвала нові симптоми інфікування штамом "дельта"

Експертка ВООЗ, епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталя Виноград повідомила, що в інфікованих штамом "Дельта" з'явилися нові симптоми, яких не було в інших варіантів коронавірусу: головний біль, нежить, "першіння" в горлі, може бути також діарейний синдром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю УНІАН.

"Те, що Україна матиме проблеми зі штамом "Дельта" – це однозначно. 92 країни вже підтвердили циркуляцію "Дельти". Очевидно, що щодня буде збільшуватися ця кількість, тому що ми не можемо бути відмежовані. Влітку, на жаль, значно більше буде ризиків, оскільки міграційні процеси зростають. Люди почали більше переміщуватись і почали утворюватися нові варіанти, які потенційно підуть далі в мутаціях. Це "московська", "непальська", "в’єтнамська" мутації, про них всі говорять. Якщо реально дивитися, то, окрім "Дельти", є вже "Дельта плюс", і хто знає, в який спосіб далі піде еволюція цього вірусу", - заявила вона.

Також Виноград розповіла, що потрібно зробити, щоб захиститися від цього штаму.

"Однозначно люди мають зробити в максимальний спосіб все, що необхідно для захисту – рекомендації ми даємо постійно. Нічого нового – щеплення, маски, дистанція, уникати перебування в групах людей, оскільки дуже швидко і дуже агресивно збільшується кількість вірусу в організмі й людина, яка прийшла в якийсь певний заклад ще здоровою, за короткий час може почати виділяти збудник, ще не маючи клінічних проявів", - зазначила епідеміологиня.

За її словами, у пацієнтів зі штамом "дельта" з'являється новий "ГРВІ-подібний" синдром.

"Головний біль, нежить і "дертя" в горлі. Цього комплексу не було в "Альфа" варіанті, це властиво саме для "Дельти". Тут також може бути і класичний комплекс, який спостерігається в "уханьського" штаму, може бути діарейний синдром – проноси, блювота, інтоксикація", - розповіла Виноград.

Також, за її словами, ще однією особливістю є те, що на початку захворювання у пацієнта з "індійським" штамом може не бути підвищення температури тіла, як це властиво для ГРВІ.

"Тому потрібно дуже уважно ставитися до будь-яких відхилень у стані здоров’я, залишатися вдома і повідомити сімейного лікаря, який допоможе розібратися в ситуації, та не зволікати зі зверненням по медичну допомогу. Вчасно призначена терапія дає набагато кращий прогноз", - додала Виноград.

Крім того, експертка ВООЗ зазначила, що у людей, які перехворіли або які вакциновані, в разі інфікування штамом "Дельта" буде легший клінічний перебіг і менше буде летальних випадків.

Також читайте: Україна змінює правила перетину кордону

23 червня стало відомо про перші випадки "індійського" штаму в Україні.

За даними Public Health England, штам коронавірусу "Дельта" в 1,6 раза агресивніший, ніж інші, в 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 раза частіше – до реанімації.

В українських лабораторіях ще немає технічних можливостей виявляти "індійський" штам.

Перший відомий зразок варіанта коронавірусу SARS-CoV-2-лінія B.1.617.2 ("Дельта") - виявили в Індії восени 2020 року.

Нині штам вже зафіксували в РФ та Білорусі.

В НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" буде домінувати на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і великий міграції з РФ може поширитися більш швидкими темпами і мати важці наслідки, ніж у західних країнах.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Які обнадійливі новини.....
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24.06.2021 08:06
+4
таки да...было несколько месяцев,пока мудрый нарит не исправил все "як було"
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24.06.2021 08:37
+3
Значит болезнь может проходить вообще бессимптомно,но она есть,только тест может показать есть ли она,иначе ни как не узнать,так и дожить до старости не подозревая ничего.
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24.06.2021 08:12
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Які обнадійливі новини.....
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24.06.2021 08:06 Відповісти
Это все больше и больше, начинает походить на отмыв бабла в мировом масштабе.
Вангую новый штамм, с единственным симптомом, в виде кратковременного зуда или выражающимся в онемении задницы при длительном сидении.....
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24.06.2021 09:58 Відповісти
А по вулицях повно претендентів на премію Дарвіна. Що ж, всім байдуже... (майже)
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24.06.2021 08:06 Відповісти
Поки грім не вдарить, вони і не почешуться.
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24.06.2021 08:11 Відповісти
Їх переважна більшість.
Простіше вірувати, що вірусу не існує.
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24.06.2021 08:19 Відповісти
меня смущает несколько моментов....
1. почему мы страны правительства зная о потенциальной опасности и не зная в итоге к чему и каким вариативностям штаммов и проявлениям у людей все эти комбинации могут привести-не прекратить вообще какое либо миграционно туристический бизнес???!! или плевать все не сдохнут - а бабки наше все??!!!
2 Украина экономически медищина в ужасном состоянии уже 2 случая выявлены дельта а КМУ будет думать!!!!!! ограничивать и как и когда!!! со странами риска зная что там началась новая волна в Индии Дельты и Дельты № 2 правительство не продлевает запрет на приезд в Украину с Индии а наоборот полностью снимает все ограничения Ляшко кретин ты чем там вообще думаешь и думаешь ли вообще??!!!
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24.06.2021 09:13 Відповісти
может быть также диарейный синдром

Зато их можно будет найти по горячим следам, этих диарейных инфицированных пацЫэнтов
🤣🤣🤣.
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24.06.2021 08:43 Відповісти
Комусь не дають спокою "лаври" доктора Фаучі.
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24.06.2021 08:10 Відповісти
Значит болезнь может проходить вообще бессимптомно,но она есть,только тест может показать есть ли она,иначе ни как не узнать,так и дожить до старости не подозревая ничего.
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24.06.2021 08:12 Відповісти
если повезет-то да...
а если не повезет?
ты ж не кравчук,шоб меж краплями дождя без парасольки
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24.06.2021 08:35 Відповісти
Не повезет достать тест и никогда не узнать,что болен вирусом?И как теперь жить с этим?А ведь не было раньше тестов,как же мы жили без них,просто страшно представить такой ужас.
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24.06.2021 08:39 Відповісти
так и без тырнета как то жили...и некому было пожаловаться на надоевшие тесты
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24.06.2021 09:25 Відповісти
А сімейники не хочуть бачити тих хворих, бо Зеля їх принизив мізерними зарплатами.
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24.06.2021 08:19 Відповісти
Это теми зарплатами, которыми их "возвысили" Супрун с Порошенко?
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24.06.2021 08:30 Відповісти
таки да...было несколько месяцев,пока мудрый нарит не исправил все "як було"
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24.06.2021 08:37 Відповісти
Так приятно читать опусы ещё одного , опущенного Порохом . Хороший президент был. Надо брать
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24.06.2021 09:07 Відповісти
Та, бери! Даром. Дякула...
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24.06.2021 11:32 Відповісти
"ГРВІ-подібний" синдром, може не бути температури: епідеміологиня Виноград назвала нові симптоми інфікування штамом "дельта" - Цензор.НЕТ 4209 не дякуй, манкурт
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24.06.2021 14:17 Відповісти
Пока не начнут ШТРАФОВАТЬ и ЗАКРЫВАТЬ супермаркеты и магазины за покупателей без масок, толку не будет. Или владельцы бизнесов будут нести ответственность за свои рассадники болячки или вымрем нахрен все, под вопли о "правах человека"...
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24.06.2021 08:28 Відповісти
Но вирус же сможет закрепиться на любой поверхности,только маска очень мало,нужно,чтоб все ходили в костюмах из такого же сверхпрочного материала как маска,способного не пропустить вирус.
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24.06.2021 08:33 Відповісти
Правильно, закрывать, пусть лучше все от голода помрут. Голодомор лучше, вернее, чем короновирус
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24.06.2021 08:52 Відповісти
... новые симптомы, которых не было у других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, "першение" в горле, может быть также диарейный синдром.Источник: https://censor.net/ru/n3273132

Тітонька спізнилась, бо вже було і зі старими варіантами, новини треба читати.
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24.06.2021 08:35 Відповісти
А что будет когда кончатца буквы в латинскам алфавите? Как будут вирисы вяличать?
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24.06.2021 08:41 Відповісти
Две буквы: aa, ab, ac...
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24.06.2021 08:47 Відповісти
можно еще цыферки добовлять, как ячеечки в экселе
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24.06.2021 08:53 Відповісти
Αα, αβ, αζ, ας
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24.06.2021 08:50 Відповісти
Перестаньте слушать этих шарлатанов типа "экспертов".
Коэфициент смертности ( т е удельная смертность) ни в одной стране мира существенно не изменился. Хотя если верить воплям о пандемии он должен был вырасти минимум на 10%.
Мы имеем дело с обычными новыми мутациями гриппа. Да. Ничего хорошего в заболевании гриппом нет. Но и устраивать вокруг этого ажиотаж тоже не стоит. А тем более ограничивать мои права и гробить мои годы жизни .
Кто считает нужным тот пусть носит маски, не ездит в общественном транспорте, не ходит на массовые мероприятия, никуда не ездит, работает дистанционно ну и т д.
А я хочу жить нормальной жизнью.
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24.06.2021 09:44 Відповісти
Танцы с бубнами коронобесов- шарлатанов от политики, чтоб забрать свободу. Так поступают с полудикими оленями.
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24.06.2021 11:02 Відповісти
Візьмемо улюблену ковіддисидентами Швецію. 2020 рік - 97941 смертей (від усіх причин) , а 2019 було 88766 смертей від усіх причин. 97941-88766=9175.
9175*100/88766=10.3%
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
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24.06.2021 13:23 Відповісти
Удельная смертность Швеция. Данные цру.
2011- 9.5
2017-9.4
2021- 9.39
"В конце концов все умерли" )
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24.06.2021 13:53 Відповісти
ЦРУ засекретило увеличение смертности в Швеции в 2020?
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24.06.2021 14:13 Відповісти
Удельная смертность считается с середины лета. Так шо половина 20 го года сюда входит.)
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24.06.2021 14:37 Відповісти
И какова ценность этого параметра? Это воскресит шведов, умерших от ковида в первой половине 2020?
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24.06.2021 14:48 Відповісти
Нехер было ездить в парашку мудрому нариту
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24.06.2021 09:53 Відповісти
 
 