"ГРВІ-подібний" синдром, може не бути температури: епідеміологиня Виноград назвала нові симптоми інфікування штамом "дельта"

Експертка ВООЗ, епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталя Виноград повідомила, що в інфікованих штамом "Дельта" з'явилися нові симптоми, яких не було в інших варіантів коронавірусу: головний біль, нежить, "першіння" в горлі, може бути також діарейний синдром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю УНІАН.

"Те, що Україна матиме проблеми зі штамом "Дельта" – це однозначно. 92 країни вже підтвердили циркуляцію "Дельти". Очевидно, що щодня буде збільшуватися ця кількість, тому що ми не можемо бути відмежовані. Влітку, на жаль, значно більше буде ризиків, оскільки міграційні процеси зростають. Люди почали більше переміщуватись і почали утворюватися нові варіанти, які потенційно підуть далі в мутаціях. Це "московська", "непальська", "в’єтнамська" мутації, про них всі говорять. Якщо реально дивитися, то, окрім "Дельти", є вже "Дельта плюс", і хто знає, в який спосіб далі піде еволюція цього вірусу", - заявила вона.

Також Виноград розповіла, що потрібно зробити, щоб захиститися від цього штаму.

"Однозначно люди мають зробити в максимальний спосіб все, що необхідно для захисту – рекомендації ми даємо постійно. Нічого нового – щеплення, маски, дистанція, уникати перебування в групах людей, оскільки дуже швидко і дуже агресивно збільшується кількість вірусу в організмі й людина, яка прийшла в якийсь певний заклад ще здоровою, за короткий час може почати виділяти збудник, ще не маючи клінічних проявів", - зазначила епідеміологиня.

За її словами, у пацієнтів зі штамом "дельта" з'являється новий "ГРВІ-подібний" синдром.

"Головний біль, нежить і "дертя" в горлі. Цього комплексу не було в "Альфа" варіанті, це властиво саме для "Дельти". Тут також може бути і класичний комплекс, який спостерігається в "уханьського" штаму, може бути діарейний синдром – проноси, блювота, інтоксикація", - розповіла Виноград.

Також, за її словами, ще однією особливістю є те, що на початку захворювання у пацієнта з "індійським" штамом може не бути підвищення температури тіла, як це властиво для ГРВІ.

"Тому потрібно дуже уважно ставитися до будь-яких відхилень у стані здоров’я, залишатися вдома і повідомити сімейного лікаря, який допоможе розібратися в ситуації, та не зволікати зі зверненням по медичну допомогу. Вчасно призначена терапія дає набагато кращий прогноз", - додала Виноград.

Крім того, експертка ВООЗ зазначила, що у людей, які перехворіли або які вакциновані, в разі інфікування штамом "Дельта" буде легший клінічний перебіг і менше буде летальних випадків.

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23 червня стало відомо про перші випадки "індійського" штаму в Україні.

За даними Public Health England, штам коронавірусу "Дельта" в 1,6 раза агресивніший, ніж інші, в 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 раза частіше – до реанімації.

В українських лабораторіях ще немає технічних можливостей виявляти "індійський" штам.

Перший відомий зразок варіанта коронавірусу SARS-CoV-2-лінія B.1.617.2 ("Дельта") - виявили в Індії восени 2020 року.

Нині штам вже зафіксували в РФ та Білорусі.

В НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" буде домінувати на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і великий міграції з РФ може поширитися більш швидкими темпами і мати важці наслідки, ніж у західних країнах.