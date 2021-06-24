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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала

В Україні зафіксовано 937 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 23 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 госпіталізовано – 559 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 летальних випадків – 58;

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 одужало – 2 471 особа.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 методом ПЛР – 22 496 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 методом ІФА – 11 418 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 експрес-тестами – 20 429 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 захворіло – 2 231 914 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 одужало – 2 157 732 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 летальних випадків – 52 181;

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала 14

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24.06.2021 08:21 Відповісти
9-й вал
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24.06.2021 08:22 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!)
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 1978
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24.06.2021 08:31 Відповісти
Привіт з-за паребріка.
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24.06.2021 08:43 Відповісти
Да ну его нафиг этот вирус, главное дороги распили построить.
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24.06.2021 09:46 Відповісти
 
 