В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала

В Україні зафіксовано 937 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 23 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 559 осіб;

летальних випадків – 58;

одужало – 2 471 особа.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 496 осіб,

методом ІФА – 11 418 осіб,

експрес-тестами – 20 429 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 231 914 осіб;

одужало – 2 157 732 особи;

летальних випадків – 52 181;

проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях", - розповіли в МОЗ.







