В Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала
В Україні зафіксовано 937 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 23 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 559 осіб;
летальних випадків – 58;
одужало – 2 471 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 496 осіб,
методом ІФА – 11 418 осіб,
експрес-тестами – 20 429 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 231 914 осіб;
одужало – 2 157 732 особи;
летальних випадків – 52 181;
проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
распилипостроить.