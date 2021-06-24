Ворог за добу 22 рази порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів і запускав безпілотники. Втрат немає

Минулої доби, 23 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.

Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Неподалік Майорська противник застосовував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Біля Південного російські найманці обстрілювали позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-мм калібру.

В районі населеного пункту Мар’їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-мм калібру та 82-мм мінометів.

Біля населеного пункту Новгородське ворожі війська застосовували міномети 82-мм калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти відкривали вогонь біля Новоселівки, Майорська, Південного, Мар'їнки, в районі Авдіївки зафіксовано провокацію ворожого безпілотника, - пресцентр ОС

У районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-мм та 82-мм калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали військових Об’єднаних сил біля Луганського.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли позицій ЗСУ з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У бік Новоолександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а біля Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.

Окрім того, як повідомили в штабі, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями українських підрозділів: "Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено".

Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлено засобами РЕБ.

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Станом на 7:00 ранку 24 червня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських військових із мінометів 120-мм калібру.

У районі селища Шуми окупанти також застосували 120-мм міномети.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії СММ ОБСЄ.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.