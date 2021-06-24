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Новини Коронавірус і карантин
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Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 червня у світі зареєстрували 430 348 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8701 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 180 370 784 випадки інфікування, з них 430 348 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 907 592 особи, з них 8701 за минулу добу.

Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 165 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ГРВІ-подібний" синдром, може не бути температури: епідеміологиня Виноград назвала нові симптоми інфікування штамом "дельта"

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 51-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 19-ту і 2-гу позицію відповідно.

Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"... и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19..."

А хто займає перше місце в Європі?
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24.06.2021 09:36 Відповісти
раша
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24.06.2021 10:35 Відповісти
"мастера спорта по борьбе с короновирусом", продолжают держать страну в лидерах по суточной смертности. спасибо дурачкам 73% за любовь к приколам.
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24.06.2021 09:59 Відповісти
 
 