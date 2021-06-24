Україна посідає 19 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 червня у світі зареєстрували 430 348 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8701 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 180 370 784 випадки інфікування, з них 430 348 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 907 592 особи, з них 8701 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 165 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 51-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 19-ту і 2-гу позицію відповідно.



