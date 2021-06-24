За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 435 166 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"79 921 людину щеплено проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані - 41 059 людей.
Протягом доби працювали: - 634 мобільні бригади, 1197 пунктів щеплення; 4 центри вакцинації.
Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали 1 дозу – 1 793 999 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 229 165 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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