За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 435 166 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"79 921 людину щеплено проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані - 41 059 людей.

Протягом доби працювали: - 634 мобільні бригади, 1197 пунктів щеплення; 4 центри вакцинації.

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Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали 1 дозу – 1 793 999 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 229 165 щеплень", - розповіли в МОЗ.





