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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 435 166 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"79 921 людину щеплено проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані - 41 059 людей.

Протягом доби працювали: - 634 мобільні бригади, 1197 пунктів щеплення; 4 центри вакцинації.

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Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали 1 дозу – 1 793 999 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 229 165 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 79 921 людину, загалом - 1 794 001, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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вакцинируют сомнительной китайской бодягой.Где пфайзер и модерна??
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24.06.2021 09:13 Відповісти
Вчителів штрикають Пфайзером.
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24.06.2021 09:21 Відповісти
Брехня.
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24.06.2021 09:29 Відповісти
Це правда.
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24.06.2021 09:33 Відповісти
Узагальнення, маніпуляція. Одним словом це називається- брехня.
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24.06.2021 09:35 Відповісти
Нехай для тебе це буде брехня - байдуже.
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24.06.2021 09:37 Відповісти
Тю, а в той час, коли вакцини не було, "соцопитуваоьники" запевняли, що українці не хочуть вакцинуватись.
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24.06.2021 09:32 Відповісти
 
 