Проведена Канадою судова експертиза не підтвердила умисне знищення літака МАУ Тегераном: дії влади Ірану призвели до небезпечної ситуації

Офіційна судово-медична експертиза падіння літака МАУ, проведена в Канаді, а виявила підтвердження, що літак був збитий навмисно.

Про це повідомляє канадський громадський мовник CBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Водночас вказується, що Іран не надав достовірного пояснення, чому і як його військові збили літак.

"Беручи до уваги сукупність доступної інформації, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, під час якої раніше визначені ризики були недооцінені й не враховані", - йдеться у звіті.

Зазначається, що цей звіт дає Канаді можливість запровадження санкцій проти Ірану.

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"Цивільна та військова влада Ірану своїми діями та бездіяльністю безпосередньо наразили рейс PS752 та інші цивільні літаки на небезпеку, створивши умови, в яких оператор бойової системи мав змогу запустити ракети, не спромігшись вжити адекватні запобіжні заходи для зменшення цього високого ризику".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".