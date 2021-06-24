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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Проведена Канадою судова експертиза не підтвердила умисне знищення літака МАУ Тегераном: дії влади Ірану призвели до небезпечної ситуації

Проведена Канадою судова експертиза не підтвердила умисне знищення літака МАУ Тегераном: дії влади Ірану призвели до небезпечної ситуації

Офіційна судово-медична експертиза падіння літака МАУ, проведена в Канаді, а виявила підтвердження, що літак був збитий навмисно.

Про це повідомляє канадський громадський мовник CBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Водночас вказується, що Іран не надав достовірного пояснення, чому і як його військові збили літак.

"Беручи до уваги сукупність доступної інформації, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, під час якої раніше визначені ризики були недооцінені й не враховані", - йдеться у звіті.

Зазначається, що цей звіт дає Канаді можливість запровадження санкцій проти Ірану.

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"Цивільна та військова влада Ірану своїми діями та бездіяльністю безпосередньо наразили рейс PS752 та інші цивільні літаки на небезпеку, створивши умови, в яких оператор бойової системи мав змогу запустити ракети, не спромігшись вжити адекватні запобіжні заходи для зменшення цього високого ризику".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

Автор: 

Іран (2026) Канада (2190) літак (2900) судмедекспертиза (32) МАУ (822)


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Топ коментарі
+5
Т.е. запуск ракет по пассажирскому лайнеру - это досадный несчастный случай.

Прецедент создан. Ждем теперь использование этого прецедента в защите Роиси по делу МН-17.
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24.06.2021 11:29
+4
Ничего не пропало. Убийство по неосторожности все равно остается убийством.
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24.06.2021 09:27
+4
вот это поворот, оказывается можно ракетой убивать неумышленно, а чисто на рефлексах и за это ничего не будет .... где бы взять парочку ?
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24.06.2021 11:30
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Все пропало, шеф.
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24.06.2021 09:11 Відповісти
Ничего не пропало. Убийство по неосторожности все равно остается убийством.
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24.06.2021 09:27 Відповісти
Світ їпанувся повністю! Щоб підтвердити очевидний факт треба проводити експертизу!
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24.06.2021 09:50 Відповісти
У Ізраїля треба запитати якого "чергового фізика" вони чекали цим рейсом, отож аятоли уже не проморгали і збили. Східне лукавство меж не знає.
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24.06.2021 09:50 Відповісти
Т.е. запуск ракет по пассажирскому лайнеру - это досадный несчастный случай.

Прецедент создан. Ждем теперь использование этого прецедента в защите Роиси по делу МН-17.
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24.06.2021 11:29 Відповісти
В точку
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24.06.2021 12:35 Відповісти
вот это поворот, оказывается можно ракетой убивать неумышленно, а чисто на рефлексах и за это ничего не будет .... где бы взять парочку ?
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24.06.2021 11:30 Відповісти
Ну да,двумя ракетами,чтобы наверняка быть неумышленно невиновными.
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24.06.2021 11:57 Відповісти
Человеческой ошибкой здесь и не пахнет возможно именно этот самолет сбили по ошибке потому что вылетел на 45 минут позже.Кто по расписанию должен был вылетать в это время?А возможно и не по ошибке,почему наш самолет наполовину заполненый пассажирами задержали вылет на 45 минут из-за перегруза,что перевозили на самолете?Возможно сбили именно из-за этого груза.Есть и третий вариант что кого-то из пассажиров решили таким образом убрать.
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24.06.2021 11:57 Відповісти
Нет. Сбило его ПВО "КСИР". Они в общую систему не включены. Это отдельная армия (в Иране, по факту, 2 отдельные друг от друга/не подчиняющиеся друг другу/слабо взаимодействующие армии: ВСИСИ и КСИР). В принципе, это с самого начала понятно было....
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24.06.2021 12:46 Відповісти
В таком случае имеют право на жизнь вторая и третяя версии,но это не снимает ответственности из законного правительства Ирана.Оно обязано обеспечивать безопасность полетов гражданских самолетов.
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24.06.2021 16:40 Відповісти
Конечно обязано обеспечить. Много что обязаны многие. Но не обеспечивают.
Что касается второй, третьей, сто двадцать второй версий, то - бритвы оккамы вполне достаточно, тем более, что ситуация была ясна с самого начала....
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24.06.2021 17:04 Відповісти
Ну вот и всё. Способ отпетлять от трамповских люлей сработал. Украина давно утёрлась, канадцы отступились, а штатам это уже не интересно
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24.06.2021 11:58 Відповісти
Ну никак не могли опознать на радарах пассажирский самолет на взлете.
Самолет Качинського тоже сам упал, зацепившись крылом за березу.
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24.06.2021 14:55 Відповісти
а какая разница то? если не умышленно, то завтра можно будет воскресить этих людей?-нет. Умышленно не умышленно это не уменьшает степень вины властей Ирана, которые пытались замолчать преступление.
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24.06.2021 15:30 Відповісти
Не верю самолет Кочинского , тоже первоначально , из-за погодных условий упал , а дальше вон оно как вышло . С-4 нашли и лапку (не кролика ) , а русни Тот кто знаком с системой ПВО понимает , случайно сбить не возможно , или там управляли обезьяны
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24.06.2021 16:24 Відповісти
Короче чушь и дичь какая -то , Канадские эксперты . случайно не иранцы
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24.06.2021 16:32 Відповісти
 
 