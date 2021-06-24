Суди РФ обмежують присутність родичів і адвокатів політв'язнів - кримських татар у суді, - Денісова
Під час розгляду справ "Хізб ут-Тахрір" суди Російської Федерації допускають до засідань обмежену кількість людей, через що рідні та іноді захисники не можуть бути присутніми в залі.
Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, омбудсмен зустрілася з Лілією Гемеджі - адвокаткою кримських татар, які незаконно утримуються в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.
"Гемеджі розповіла про те, що під час розгляду "справ Хізб ут-Тахрір" суди РФ допускають до засідань обмежену кількість присутніх, через що рідні та інколи захисники не можуть бути присутніми у залі. Це є порушенням міжнародних стандартів гласності судочинства. Звертаюся до голови Південного військового окружного суду (Ростов-на-Дону, РФ) з вимогою проводити трансляцію судових засідань в онлайн-режимі в мережі Інтернет", - наголосила Денісова.
Крім того, під час зустрічі Денісова і Гемеджі обговорили соціально-побутові питання сімей кримських татар, які перебувають у неволі окупаційної влади, та шляхи їхнього швидкого вирішення.
"Зокрема, існує проблема щодо оздоровлення дітей політв’язнів за кордоном, адже їхні батьки, перебуваючи в ув’язненні в слідчих ізоляторах РФ, не мають можливості самостійно надати необхідні дозволи дружинам на виїзд дітей. У цьому зв’язку звернулася до Генерального консульства України в м. Ростові-на-Дону забезпечити оформлення нотаріально засвідченої згоди від батьків", - додала Денісова.
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Борис Бабін пише, що основним вражаючим елементом в селевому потоці Ялти і фактично його причиною стало будівельне сміття. Окупанти, захопивши Крим, розгорнули там шалене будівництво на кожному клаптику. Звичайно.
"Ну, про такі дрібниці, як відтяпування найбільш ласих шматків землі під палаци і котеджі, знесення і підпали житлових будинків під будівництво, я вже говорити не буду. Зате яка у вас буде дача Ткачова! Дача Шойгу! Дачі всіх сенаторів! Дачі всіх ФСБшників!" - це я писав щасливим кримчанам сім років тому.
А будівельне сміття вони почали звозити в гори над Ялтою. Над Ялтою. Карл. Для цього вирубали масив заповідного лісу над річкою Дерекойка. І зробили там сміттєвий полігон. І не тільки там.
Асоціація реінтеграції Криму восени прямо написала - вас цим всім накриє.
І що ти будеш думати? Таки накрило! Ай, шайтан...
Яка несподіванка.
Все за старою російською схемою - захопити, забудувати гирло гірської річки, засрати схили, зливи
Загалом, все за старою російською схемою - захопити, забудувати гирло гірської річки, по якій - ось хто б міг подумати - час від часу сходять потоки, засрати схили, зливи, знищити всю дренажну рівновагу, пробити арматурою голови всяким там екологам, які верещать, що так не можна - отримати повінь, селевий потік, лавину, пожежі, землетрус, метеорит, сарану, ангелів смерті.
У них завжди так. Щоразу. У Кримську так було. У Сибіру там щось дамбу прорвало, всі потонули. Саяно-Шушенську ГЕС розірвало. Постійно. Одні і ті ж граблі. Одні й ті ж.
Давайте робити ставки - куди вони вивезуть все це сміття знову, як розчистять? Вгадайте з одного разу.
Ну що. Хотіли в рідну гавань, щоб там каміння з неба?
Нате. Тримайте. В обидві руки. Нездарні.
Всі бажання повинні здійснюватися.
Дослівно.
А вас попереджали.https://gazeta.ua/blog/55279/okupanti-znischili-drenazhnu-rivnovagu-v-alti-misto-nakrilo-smittyam
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН и ХЕЗБОЛА . . ., и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ .....?????