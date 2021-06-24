Суди РФ обмежують присутність родичів і адвокатів політв'язнів - кримських татар у суді, - Денісова

Під час розгляду справ "Хізб ут-Тахрір" суди Російської Федерації допускають до засідань обмежену кількість людей, через що рідні та іноді захисники не можуть бути присутніми в залі.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, омбудсмен зустрілася з Лілією Гемеджі - адвокаткою кримських татар, які незаконно утримуються в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

"Гемеджі розповіла про те, що під час розгляду "справ Хізб ут-Тахрір" суди РФ допускають до засідань обмежену кількість присутніх, через що рідні та інколи захисники не можуть бути присутніми у залі. Це є порушенням міжнародних стандартів гласності судочинства. Звертаюся до голови Південного військового окружного суду (Ростов-на-Дону, РФ) з вимогою проводити трансляцію судових засідань в онлайн-режимі в мережі Інтернет", - наголосила Денісова.

Крім того, під час зустрічі Денісова і Гемеджі обговорили соціально-побутові питання сімей кримських татар, які перебувають у неволі окупаційної влади, та шляхи їхнього швидкого вирішення.

"Зокрема, існує проблема щодо оздоровлення дітей політв’язнів за кордоном, адже їхні батьки, перебуваючи в ув’язненні в слідчих ізоляторах РФ, не мають можливості самостійно надати необхідні дозволи дружинам на виїзд дітей. У цьому зв’язку звернулася до Генерального консульства України в м. Ростові-на-Дону забезпечити оформлення нотаріально засвідченої згоди від батьків", - додала Денісова.

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