Через спеку з 10:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

У Києві через спеку з 10:00 запровадили обмеження на в'їзд вантажівок. Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до столиці.

Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00)

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