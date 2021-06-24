Через спеку з 10:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція
У Києві через спеку з 10:00 запровадили обмеження на в'їзд вантажівок. Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до столиці.
Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00)
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Денис Шпортун
показати весь коментар24.06.2021 10:00 Відповісти Мені подобається 0
devid tua #487926
показати весь коментар24.06.2021 10:51 Відповісти Мені подобається 0
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