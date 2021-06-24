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Через спеку з 10:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Через спеку з 10:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

У Києві через спеку з 10:00 запровадили обмеження на в'їзд вантажівок. Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до столиці.

Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00)

Також читайте: З 1 червня заборонено рух вантажівок дорогами загального користування за температури вище 28 градусів, - "Укравтодор"

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спека (107) Київ (19445) патрульна поліція (1441) обмеження (244)


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Они все через Погребы/пуховку/зазимье едут теперь, там постов нет, перегруженные новую дорогу убивают.
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24.06.2021 10:00 Відповісти
а по новым дорогам можно ездить ???? в нормальных странах нет...
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24.06.2021 10:51 Відповісти
 
 