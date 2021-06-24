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Новини
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"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вважають за потрібне обміркувати можливість у майбутньому організації саміту ЄС на рівні глав держав і урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Financial Times з посиланням на дипджерела.

"ФРН і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою. Ця ідея прозвучала після саміту в Женеві між Джо Байденом і Володимиром Путіним", - пише видання.

Співрозмовники газети стверджують, що з ідеєю запрошення російського президента на саміт ЄС виступила Меркель, а потім її підтримав Макрон. Такий розвиток подій став несподіванкою для деяких країн ЄС, зазначається в статті.

"Знайомі з перебігом дискусій джерела повідомили, що постпреди, що представляють Берлін і Париж, на зустрічі в Брюсселі в середу застали зненацька інші європейські столиці, висунувши нові пропозиції з приводу відносин із Кремлем", - пише Financial Times.

Також читайте: Саміт ЄС стартує в Брюсселі. Очікується прийняття документа про політику щодо РФ

За даними газети, в Берліні дійшли висновку, що саміт РФ-США в Женеві - зразок того, як можна оживити відносини з Росією. "Меркель регулярно проводить переговори з Путіним, проте закликає знайти формат, який дасть змогу ЄС разом звернутися до Росії", - наголошується в статті.

Газета попереджає, що франко-німецька пропозиція, як очікується, викличе тривогу у країн Балтії та Польщі.

У четвер стартує саміт ЄС на рівні глав держав та урядів. На ньому, зокрема, планується обговорити тему загального підходу до РФ.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23787) саміт (764) Євросоюз (13388) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+33
Две страны московские потаскухи Евросоюза.
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24.06.2021 09:45
+22
Нужно спросить у руководства этих замечательных стран, сколько по их мнению стоит лицензия на развязывание войны.
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24.06.2021 09:51
+15
провал зовнішньої політики Зе..татальний! хоча її і не було. там фільми дебільні, дороги, крадівництво, бігуси, махінації з овдп...
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24.06.2021 09:52
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24.06.2021 09:44 Відповісти
Две страны московские потаскухи Евросоюза.
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24.06.2021 09:45 Відповісти
Я б сказав не так:
Чому Франція та Німеччина повинні турбуватись за Україну більше, ніж бубочка косовороткович та 73%? Вони краще про свої країни подбають.
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24.06.2021 10:11 Відповісти
Це таке,як тренувати гарний біцепс,коли цироз печінки-не сильно допоможе.
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24.06.2021 10:22 Відповісти
От вже ублюдки!
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24.06.2021 13:35 Відповісти
ах, зеленьський... скорее бы тебя встретили с Байденом, чтобы он научил украинского пердизента уму-разуму...
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24.06.2021 09:46 Відповісти
Закономірний фінал Мінської ініціативи ПОПа
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24.06.2021 09:47 Відповісти
Поносюк, а яаих ше тобі особисто пакостей наробив ПОП? Ти штанці вже перевірив?
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24.06.2021 10:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/443203, чи не здається вам, що це є закономірним наслідком тієї нездарної "політики", яку проводить зеленське?
адже воно вже понад рік на всіх майданчиках не втомлюється стверджувати, що ані Європа ані США не допомагають Україні так, як воно собі малювало в своїх вологих мріях, звинувачуючи їх в усьому, починаючи від війни в Україні до проваленої ним та його урядом вакцинації.
нагадати вам з чого почалося правління такого милого вашому серцю зеленського?
з того, що воно допомогло росії уникнути додаткових санкцій за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права та ще й віддавши путіну ключового фігуранта у справі збитого Боїнга, нібито обмінявши його на наших моряків.і все це, серед іншого, стало показовим для світового суспільства.
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24.06.2021 10:17 Відповісти
Походу, кондитер тебе еще и защеку рошенку сунул
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24.06.2021 10:21 Відповісти
Его и других тупорылыз зебуинов во все щели дерут олигархи со своей куклой а виноват в этом конечно же Порошенко
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24.06.2021 10:29 Відповісти
Нужно спросить у руководства этих замечательных стран, сколько по их мнению стоит лицензия на развязывание войны.
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24.06.2021 09:51 Відповісти
місце в раді директорів газпрому
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24.06.2021 09:54 Відповісти
провал зовнішньої політики Зе..татальний! хоча її і не було. там фільми дебільні, дороги, крадівництво, бігуси, махінації з овдп...
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24.06.2021 09:52 Відповісти
ну, разве что если он будет сидеть в клетке... а так, по ходу пуйло таки развалит ЕС...
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24.06.2021 09:53 Відповісти
ребятам не дают покоя лавры молохова-**********...
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24.06.2021 09:54 Відповісти
Не дают покоя должности Шредера- Фийона ( меркелиха- упыриха в сентябре валит с должности у Макрона шансы на президенство ничтожно малы вот и весь расклад).
Но в том что происходит вина прежде всего украинцев , выбрали клоунов вот и живите в цирке
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24.06.2021 10:05 Відповісти
Французы всегда поддерживали фашистов, один Петен чего стоит.
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24.06.2021 09:53 Відповісти
для этого величайший и отводил войска
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24.06.2021 09:53 Відповісти
Нас бы уже после 2014 года так опрокинули, если бы Порошенко и другие патриоты не боролись на международной арене. А зеля все слил и только ноет и жрёт шашлычки
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24.06.2021 09:54 Відповісти
Особливо коли почали будувати ПП-2 в 2016-ому завдяки боротьбі Петі на міжнародній арені.
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24.06.2021 10:24 Відповісти
Не путай божий дар с яичницей
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24.06.2021 10:54 Відповісти
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Український часопис

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https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80?src=hashtag_click #Мордор В цей день 1941 року у 3-х тюрмах Львова радянськими катами розстріляно 2072 людини «з метою розвантаження від контрреволюційного елемента».
"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT - Цензор.НЕТ 8435 "Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT - Цензор.НЕТ 4920
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24.06.2021 09:54 Відповісти
Чому люди йшли в німецькі загони. Та тому ж....
Бо гірше кацапа немає нікого.
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24.06.2021 09:55 Відповісти
Жид гірше кацапа,бо вони то все роблять руками тупого кацапа та малороса
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24.06.2021 10:12 Відповісти
А може не будемо ЇХ ділити на жидів та кацапів, а просто - російськомовні?
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24.06.2021 10:24 Відповісти
А слабо на передовой это перетереть пацанам из Харькова, Днепра, Херсона, Николаева?
Язык и мова это не предмет обсуждения на данном историческом этапе, как по мне лучше иметь дела с русскоязычными патриотами Украины, чем хуторскиии суржикоязычными крысами имя которым легион.
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24.06.2021 19:26 Відповісти
РОСІЙСЬКИМИ катами.
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24.06.2021 09:58 Відповісти
И наши идиоты при власти еще слушают этих утырков...
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24.06.2021 09:56 Відповісти
"Газета предупреждает, что франко-немецкое предложение, как ожидается, вызовет тревогу у стран Балтии и Польши." - тобто від теперішньої української влади ніякої реакції з цього приводу ця газета не чекає.
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24.06.2021 09:56 Відповісти
А що чекати від блазнів,черговий відоси́к?
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24.06.2021 10:02 Відповісти
Тобто Україна не в ЕС, тому про неї і не написали.
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24.06.2021 10:29 Відповісти
Чмыри и подонки.
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24.06.2021 09:57 Відповісти
А чего тут удивляться? На них ***** не нападало. Вот к примеру на нас ***** напало, а мы до сих пор торгуем с мордором, а граждане нашей страны одни защищают страну от *****, а другие ездят на мордор работать и поднимать экономику *****стана, добывать газ и нефть которую ***** продает мєркєль та маНДРону и на вырученные деньги вооружает свою армию и обдроченцев на бамбасе. Всё это есть и это горькая но правда, к сожалению...
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24.06.2021 09:58 Відповісти
Презервативы-М и *****
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24.06.2021 10:00 Відповісти
Если эти двое после ухода с должностей премьера и канцлера станут функционерами газпрома или другой коммерческой структуры роssии, то это будет политическая коррупция в чистом виде. Таким образом становиться под вопрос нужна ли Украине такая Европа...
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24.06.2021 10:00 Відповісти
Вопрос "нужна ли Украине Европа" может возникнуть только у ватанов. Европе не нужны зебилы в руководстве Украины. Это факт
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24.06.2021 10:57 Відповісти
Раша апелює до кощійських родичів в Європі...
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24.06.2021 10:05 Відповісти
вот меркель и макрон потом перейдур в газпром
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24.06.2021 10:07 Відповісти
Все что нужно знать о минских соглашениях)))))
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24.06.2021 10:09 Відповісти
Вот и как эти страны могут представлять интересы Украины в Минских переговорах? По факту ху"ло убивает людей по всему миру, убивает украинцев, оккупировал наши земли, взял в заложники наших граждан в Криму и на Донбасе, а они с ним переговоры хотя вести. Замечу, что эти страны Украине ни чем не помогают в войне с росией, ху"ло изначально их взял в Минский процес, так как они были на его стороне.
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24.06.2021 10:09 Відповісти
https://censor.net/ua/user/330229, що ви маєте на увазі стверджуючи, що ці країни "...ничем не помогают в войне с росией".
ви просто наслухались зеленської маячні про "Європу та США, які не допомагають" чи фінансова, політична та санкційна підтримки протягом понад сьоми років для вас дійсно "нічого" й ви бажаєте аби їхні громадяни замість нас із вами відстоювали територіальну цілісність України?
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24.06.2021 10:25 Відповісти
Задрали уже некоторые "европейцы" работать на кацапье.Чем дальше,тем понятнее что Европа не стоит и выеденного яйца,сгнили насквозь.Только США могут быть нам союзниками.
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24.06.2021 10:09 Відповісти
англосаксы + "белый пояс" Европы = новое НАТО,старое уже прямо противоречит своим целям и идеалам..
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24.06.2021 10:17 Відповісти
Міжмор'я.
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24.06.2021 10:27 Відповісти
США ніякий не союзник Україні, знаходячись за тисячі кілометрів від Росії, вони грають виключно за свої економічні і політичні інтереси будь-якими засобами. Союзником Україні можуть бути лише держави зі спільним кордоном з РФ - Польща і / або Прибалтика.
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24.06.2021 10:27 Відповісти
Незамінний "нормандський формат", який реанімував "велічайший лідер **********", як запевняють зебіли, в якому Україна ніким не представлена.
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24.06.2021 10:18 Відповісти
Меркельша виляет, как маркитанская лодка! Хорошо, что в обеих странах скоро выборы.
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24.06.2021 10:22 Відповісти
Это жизнь....
Наш сосед конечно убил одного и ограбил другого, но нужно же жить дальше!
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24.06.2021 10:28 Відповісти
Європейські політики, які живуть від виборів до виборів і стурбовані тільки двома проблемами: своїм переобранням і отриманням місця в Раді директорів якої-небудь нафтогазової російської компанії після відходу на спокій.

Ряд "старих" європейських членів НАТО, і в кращі часи цього блоку схильних до ухильництва і дезертирства, готові сьогодні здати Путіну всю Східну Європу, а Україну - то і взагалі без жодних проблем, аби почуватися комфортно і без перешкод купувати російський газ дешевше, ніж американський.
Дії "старих" (в термінах ексміністра оборони США Дональда Рамсфельда) європейців зрозумілі: вони хочуть зіграти в багатополярний світ, маневруючи між Москвою і Вашингтоном і економлячи на вартості газу, качати який з Росії дешевше, ніж возити з США.
За великим рахунком після Першої світової війни Західна Європа взагалі жодного разу ні з ким не воювала, вважаючи за краще, зокрема, якомога швидше капітулювати перед Гітлером і комфортно співпрацювати з окупаційною владою. Окремо стояла тільки Британія, але це було понад 80 років тому, а між тим процеси розкладання Європи не стояли не місці.
Сьогодні Західна Європа капітулює перед Путіним взагалі без будь-якої війни. Війну замінює банальний підкуп політиків і чиновників. І коли Путін у статті, що вийшла на першій шпальті німецької Die Zeit до 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, пише про російську прихильність до ідеї "Великої Європи", "єдиного простору співробітництва та безпеки від Атлантики до Тихого океану" і закликає покінчити з "вантажем непорозумінь" у двосторонніх відносинах, він негайно знаходить в Західній Європі вдячних читачів і слухачів. І евфемізм "вантаж непорозумінь" теж зрозумілий. "Вантаж непорозумінь" - це невизнання окупації Криму і неготовність Європи дати Москві добро на подальше "збирання земель". Справді, якщо це стане платою за "мирну Європу співробітництва і безпеки від Атлантики до Тихого океану", то ні Україну, ні Молдову в Європі нікому анітрохи не шкода.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171
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24.06.2021 10:36 Відповісти
Эуроляди продолжают менять моральные принципы на монеты *****
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24.06.2021 10:36 Відповісти
на нас махнули рукой, похоже.
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24.06.2021 10:44 Відповісти
ПРО УКРАЇНУ НАВІТЬ НЕ ЗГАДАЛИ . ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ. Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .
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24.06.2021 10:50 Відповісти
европейские проститутки......
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24.06.2021 11:27 Відповісти

"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT - Цензор.НЕТ 4313
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24.06.2021 14:47 Відповісти
Позавидовали байдену . Мечтают обняться с убийцей и начать взаимовыгодный бизнес .
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24.06.2021 19:07 Відповісти
Это агония ЕСовской бюрократии, им не простит предательство молодое еко поколение европейцев. Старпера, агентам и идотам осталосьь толькл снять трусы и стать рачком пред Кремлем, хотя на символтческом уровне именно это и происходит
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24.06.2021 19:20 Відповісти
 
 