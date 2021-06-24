"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вважають за потрібне обміркувати можливість у майбутньому організації саміту ЄС на рівні глав держав і урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Financial Times з посиланням на дипджерела.

"ФРН і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою. Ця ідея прозвучала після саміту в Женеві між Джо Байденом і Володимиром Путіним", - пише видання.

Співрозмовники газети стверджують, що з ідеєю запрошення російського президента на саміт ЄС виступила Меркель, а потім її підтримав Макрон. Такий розвиток подій став несподіванкою для деяких країн ЄС, зазначається в статті.

"Знайомі з перебігом дискусій джерела повідомили, що постпреди, що представляють Берлін і Париж, на зустрічі в Брюсселі в середу застали зненацька інші європейські столиці, висунувши нові пропозиції з приводу відносин із Кремлем", - пише Financial Times.

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За даними газети, в Берліні дійшли висновку, що саміт РФ-США в Женеві - зразок того, як можна оживити відносини з Росією. "Меркель регулярно проводить переговори з Путіним, проте закликає знайти формат, який дасть змогу ЄС разом звернутися до Росії", - наголошується в статті.

Газета попереджає, що франко-німецька пропозиція, як очікується, викличе тривогу у країн Балтії та Польщі.

У четвер стартує саміт ЄС на рівні глав держав та урядів. На ньому, зокрема, планується обговорити тему загального підходу до РФ.