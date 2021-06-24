"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT
Канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вважають за потрібне обміркувати можливість у майбутньому організації саміту ЄС на рівні глав держав і урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Financial Times з посиланням на дипджерела.
"ФРН і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою. Ця ідея прозвучала після саміту в Женеві між Джо Байденом і Володимиром Путіним", - пише видання.
Співрозмовники газети стверджують, що з ідеєю запрошення російського президента на саміт ЄС виступила Меркель, а потім її підтримав Макрон. Такий розвиток подій став несподіванкою для деяких країн ЄС, зазначається в статті.
"Знайомі з перебігом дискусій джерела повідомили, що постпреди, що представляють Берлін і Париж, на зустрічі в Брюсселі в середу застали зненацька інші європейські столиці, висунувши нові пропозиції з приводу відносин із Кремлем", - пише Financial Times.
За даними газети, в Берліні дійшли висновку, що саміт РФ-США в Женеві - зразок того, як можна оживити відносини з Росією. "Меркель регулярно проводить переговори з Путіним, проте закликає знайти формат, який дасть змогу ЄС разом звернутися до Росії", - наголошується в статті.
Газета попереджає, що франко-німецька пропозиція, як очікується, викличе тривогу у країн Балтії та Польщі.
У четвер стартує саміт ЄС на рівні глав держав та урядів. На ньому, зокрема, планується обговорити тему загального підходу до РФ.
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Чому Франція та Німеччина повинні турбуватись за Україну більше, ніж бубочка косовороткович та 73%? Вони краще про свої країни подбають.
адже воно вже понад рік на всіх майданчиках не втомлюється стверджувати, що ані Європа ані США не допомагають Україні так, як воно собі малювало в своїх вологих мріях, звинувачуючи їх в усьому, починаючи від війни в Україні до проваленої ним та його урядом вакцинації.
нагадати вам з чого почалося правління такого милого вашому серцю зеленського?
з того, що воно допомогло росії уникнути додаткових санкцій за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права та ще й віддавши путіну ключового фігуранта у справі збитого Боїнга, нібито обмінявши його на наших моряків.і все це, серед іншого, стало показовим для світового суспільства.
Но в том что происходит вина прежде всего украинцев , выбрали клоунов вот и живите в цирке
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Український часопис
@falledlenin
·https://twitter.com/falledlenin/status/1407935987989323778 1 год
https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80?src=hashtag_click #Мордор В цей день 1941 року у 3-х тюрмах Львова радянськими катами розстріляно 2072 людини «з метою розвантаження від контрреволюційного елемента».
Бо гірше кацапа немає нікого.
Язык и мова это не предмет обсуждения на данном историческом этапе, как по мне лучше иметь дела с русскоязычными патриотами Украины, чем хуторскиии суржикоязычными крысами имя которым легион.
ви просто наслухались зеленської маячні про "Європу та США, які не допомагають" чи фінансова, політична та санкційна підтримки протягом понад сьоми років для вас дійсно "нічого" й ви бажаєте аби їхні громадяни замість нас із вами відстоювали територіальну цілісність України?
Наш сосед конечно убил одного и ограбил другого, но нужно же жить дальше!
Ряд "старих" європейських членів НАТО, і в кращі часи цього блоку схильних до ухильництва і дезертирства, готові сьогодні здати Путіну всю Східну Європу, а Україну - то і взагалі без жодних проблем, аби почуватися комфортно і без перешкод купувати російський газ дешевше, ніж американський.
Дії "старих" (в термінах ексміністра оборони США Дональда Рамсфельда) європейців зрозумілі: вони хочуть зіграти в багатополярний світ, маневруючи між Москвою і Вашингтоном і економлячи на вартості газу, качати який з Росії дешевше, ніж возити з США.
За великим рахунком після Першої світової війни Західна Європа взагалі жодного разу ні з ким не воювала, вважаючи за краще, зокрема, якомога швидше капітулювати перед Гітлером і комфортно співпрацювати з окупаційною владою. Окремо стояла тільки Британія, але це було понад 80 років тому, а між тим процеси розкладання Європи не стояли не місці.
Сьогодні Західна Європа капітулює перед Путіним взагалі без будь-якої війни. Війну замінює банальний підкуп політиків і чиновників. І коли Путін у статті, що вийшла на першій шпальті німецької Die Zeit до 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, пише про російську прихильність до ідеї "Великої Європи", "єдиного простору співробітництва та безпеки від Атлантики до Тихого океану" і закликає покінчити з "вантажем непорозумінь" у двосторонніх відносинах, він негайно знаходить в Західній Європі вдячних читачів і слухачів. І евфемізм "вантаж непорозумінь" теж зрозумілий. "Вантаж непорозумінь" - це невизнання окупації Криму і неготовність Європи дати Москві добро на подальше "збирання земель". Справді, якщо це стане платою за "мирну Європу співробітництва і безпеки від Атлантики до Тихого океану", то ні Україну, ні Молдову в Європі нікому анітрохи не шкода.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171