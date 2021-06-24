Стоматологиня Кравчук з Рівного, яка била дітей продовжує працювати. У прокуратурі кажуть, що вона має на це право, - ЗМІ
Дитяча стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, яку взимку 2021 року викрили у побитті своїх маленьких пацієнтів, продовжує лікарську практику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дізналися журналісти місцевого видання Четверта влада.
По телефону Кравчук розповіла, що найближча вільна дата для прийому - 2 липня. Жінка надає безкоштовні і платні консультації.
У прокуратурі області журналістам заявили, що 29-річна стоматологиня працює законно: "Вона має на це право. Суд, в межах зазначеної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка і у лікаря, з нею все добре".
У свою чергу, юрист в коментарі ЗМІ підтвердив, що законодавством не передбачено обмеження професійної діяльності Інни Кравчук, якщо вона не виконує адміністративно-розпорядчі функції і не є службовою особою.
Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За даним фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматолога повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
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поэтому будут ходить
это если бы свинье принесли ведро помоев, а она прохрюкала "честь имею, это кушать не буду, принесите мне пожалуйста трюфилей с фуагрой, приборы - фарфор и серебро"
С одной стороны - конченная стерва, распускающая руки к чужим детям.
С другой стороны - инфантильные родители.
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Хотя, на самом деле правильно - это чучело на пожизненной инвалидности с напрочь разможженными конечностями и челюстью.
Зачіпила б вона мою то я не знаю що б зробив з тою стервою!
Але пальці б переломав так що віделку вона брала б ногою.
А так бачу перед собою покірне українське бидло!