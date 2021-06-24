Стоматологиня Кравчук з Рівного, яка била дітей продовжує працювати. У прокуратурі кажуть, що вона має на це право, - ЗМІ

Дитяча стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, яку взимку 2021 року викрили у побитті своїх маленьких пацієнтів, продовжує лікарську практику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дізналися журналісти місцевого видання Четверта влада.

По телефону Кравчук розповіла, що найближча вільна дата для прийому - 2 липня. Жінка надає безкоштовні і платні консультації.

У прокуратурі області журналістам заявили, що 29-річна стоматологиня працює законно: "Вона має на це право. Суд, в межах зазначеної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка і у лікаря, з нею все добре".

У свою чергу, юрист в коментарі ЗМІ підтвердив, що законодавством не передбачено обмеження професійної діяльності Інни Кравчук, якщо вона не виконує адміністративно-розпорядчі функції і не є службовою особою.

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Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За даним фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматолога повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.