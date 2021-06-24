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Новини
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Стоматологиня Кравчук з Рівного, яка била дітей продовжує працювати. У прокуратурі кажуть, що вона має на це право, - ЗМІ

Стоматологиня Кравчук з Рівного, яка била дітей продовжує працювати. У прокуратурі кажуть, що вона має на це право, - ЗМІ

Дитяча стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, яку взимку 2021 року викрили у побитті своїх маленьких пацієнтів, продовжує лікарську практику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дізналися журналісти місцевого видання Четверта влада.

По телефону Кравчук розповіла, що найближча вільна дата для прийому - 2 липня. Жінка надає безкоштовні і платні консультації.

У прокуратурі області журналістам заявили, що 29-річна стоматологиня працює законно: "Вона має на це право. Суд, в межах зазначеної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка і у лікаря, з нею все добре".

У свою чергу, юрист в коментарі ЗМІ підтвердив, що законодавством не передбачено обмеження професійної діяльності Інни Кравчук, якщо вона не виконує адміністративно-розпорядчі функції і не є службовою особою.

Також читайте: Стоматологині Кравчук з Рівного, яка била дітей, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За даним фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматолога повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Автор: 

діти (5063) побиття (931) карантин (18172) медицина (2117) Рівне (573) лікарі (1287)


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Топ коментарі
+7
То хай не ходять до неї.
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24.06.2021 09:50
+3
Опытный стоматолог, в отличии от этой молодой докторши, поступает иначе, а именно: некоторое время уговаривает ребенка открыть рот и провести манипуляцию. Затем, убедившись в тщетности этого мероприятия, дальнейшие уговоры перекладывает на плечи стоящих рядом родителей. Среднестатистичиски через 15-20 минут родители начинают бить чадо самостоятельно. .
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24.06.2021 10:20
+1
Та не водите детей к ней)а если водят,то не все так ,как раздули ...и она же не педагог ,в конце концов,чтоб за это ее практики лишать
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24.06.2021 10:07
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То хай не ходять до неї.
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24.06.2021 09:50 Відповісти
Дивно, що вона працювала без асистента. Дитина ж може смикатись, а у лікаря в руках небезпечні інструменти, які можуть травмувати.
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24.06.2021 09:54 Відповісти
она профффи
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24.06.2021 09:57 Відповісти
Та не водите детей к ней)а если водят,то не все так ,как раздули ...и она же не педагог ,в конце концов,чтоб за это ее практики лишать
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24.06.2021 10:07 Відповісти
у нас "за базар" никто ни перед кем не отвечает
поэтому будут ходить
это если бы свинье принесли ведро помоев, а она прохрюкала "честь имею, это кушать не буду, принесите мне пожалуйста трюфилей с фуагрой, приборы - фарфор и серебро"
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24.06.2021 10:11 Відповісти
Странные какие-то родители. На прокуратуру надеется, на правосудие. Все должно быть гораздо проще - шла, поскользнулась, упала - закрытый перелом (как вариант). Пусть она потом по судам бегает, черт побери!...
Стоматологиня Кравчук з Рівного, яка била дітей продовжує працювати. У прокуратурі кажуть, що вона має на це право, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4259
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24.06.2021 10:14 Відповісти
Опытный стоматолог, в отличии от этой молодой докторши, поступает иначе, а именно: некоторое время уговаривает ребенка открыть рот и провести манипуляцию. Затем, убедившись в тщетности этого мероприятия, дальнейшие уговоры перекладывает на плечи стоящих рядом родителей. Среднестатистичиски через 15-20 минут родители начинают бить чадо самостоятельно. .
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24.06.2021 10:20 Відповісти
Досвідчений стоматолог, по-перше, виставляє за двері батьків, по-друге, починає розмовляти з дитиною на рівних, як з дорослим. Цей трюк спрацьовує, так завжди робить моя стоматолог, коли до неї приходять діти і жодного разу ніхто навіть не хникнув. А от коли стоїть рядом мамуся, то навіть здорова кобила у 13 років влаштовує концерт та починає кричати лише від однієї думки відчинити рота.
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24.06.2021 10:45 Відповісти
Кожному овочу свій фрукт!
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24.06.2021 10:42 Відповісти
интересно что бы с нею было если бы на месте того ребенка было бы дитя прокурора....
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24.06.2021 10:50 Відповісти
И правильно, считаю.
С одной стороны - конченная стерва, распускающая руки к чужим детям.
С другой стороны - инфантильные родители.
******
Хотя, на самом деле правильно - это чучело на пожизненной инвалидности с напрочь разможженными конечностями и челюстью.
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24.06.2021 11:08 Відповісти
Ось думаю і що це за батьки, яки дозволяють бити свою дитину?
Зачіпила б вона мою то я не знаю що б зробив з тою стервою!
Але пальці б переломав так що віделку вона брала б ногою.
А так бачу перед собою покірне українське бидло!
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24.06.2021 12:55 Відповісти
 
 