Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі
Росія готова як дипломатичними, так і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону.
Упевненість у цьому висловив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - заявив Рябков журналістам, відповідаючи на питання про те, що Росія робитиме для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.
"Територіальна цілісність Російської Федерації є недоторканною, непорушність її кордонів - це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, так, за необхідності, і військовими засобами", - додав він.
Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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2. Мутне відео проти 4 -х передач по 1,5-2 години (у т.ч. одна дискусія з поляками) ??
Ви справді вважаєте, що мутне відео переважить ??
3. Крім того, мутне відео підтверджує версію про вибухи.
Про це Солонін і розказує-доказує.
Один я понимаю, что со стороны Британии, это, мягко говоря, не адекватная реакция?
2. Судя по реакции Британии ... будут делать и дальше
Проблема в том, что это "будут делать и дальше" напрямую касается Украины.
Кроме того, в пику нашим Sea Breeze, россияки свои учения проводили. Поэтому их реакция не совсем характерна.
к себе требуют
А что касается нерушимости границ РФ, так их никто и не нарушал. Международно принятые государственные границы РФ.
Це вам не теритарії відгризать від країн!, бомбить вони надумали!
Британці у відповідь заявили, що не помітили ні попереджувальної стрільби, ні бомб по курсу. Тобто цілком імовірно, що й не було ніякого попереджувального вогню, а Москва відіграла в інформаційному просторі, як робила це неодноразово, - і потім, так набагато безпечніше.
Адже, до слова, що було б, якби британці помітили і відповіли рішучіше? Наприклад, збили бомбардувальник, що скинув чотири ОФАБ-250 в небезпечній близькості від британського корабля, прийнявши його, скажімо, за мішень? Турки, наприклад, так і діяли, навіть не прикриваючись версією про мішені, - і, нічого, світової війни не сталося. У Москві полементували, побризкали слиною - і стихли.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171
Этот придурок вспомнил международное право Хочу напомнить по этому праву Крым это Украина
довівши його до катастрофи війни ! Зараз те саме і фашист путін це добре розуміє !