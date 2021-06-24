Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі

Росія готова як дипломатичними, так і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону.

Упевненість у цьому висловив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - заявив Рябков журналістам, відповідаючи на питання про те, що Росія робитиме для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

"Територіальна цілісність Російської Федерації є недоторканною, непорушність її кордонів - це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, так, за необхідності, і військовими засобами", - додав він.

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Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі