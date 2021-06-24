УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11404 відвідувача онлайн
Новини
11 701 80

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі

Росія готова як дипломатичними, так і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону.

Упевненість у цьому висловив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - заявив Рябков журналістам, відповідаючи на питання про те, що Росія робитиме для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

"Територіальна цілісність Російської Федерації є недоторканною, непорушність її кордонів - це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, так, за необхідності, і військовими засобами", - додав він.

Читайте також: Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Автор: 

Велика Британія (5571) МЗС рф (959) росія (65073) стрілянина (1778) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666) Рябков Сергій (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
"... требовать уважения международного права". Да ну?!
показати весь коментар
24.06.2021 10:09
+40
Будете потім кирпічами бомбити собі в штани.
показати весь коментар
24.06.2021 10:06
+23
Саме смішне те, шо на забардюр'є самі сміливі ті, хто як умога далі від війни. А взагалі єдине куди ці клоуни можуть бомбити, це собі у лапті
показати весь коментар
24.06.2021 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будете потім кирпічами бомбити собі в штани.
показати весь коментар
24.06.2021 10:06 Відповісти
с вазвращением с больнички
показати весь коментар
24.06.2021 10:15 Відповісти
Саме смішне те, шо на забардюр'є самі сміливі ті, хто як умога далі від війни. А взагалі єдине куди ці клоуни можуть бомбити, це собі у лапті
показати весь коментар
24.06.2021 10:21 Відповісти
"... требовать уважения международного права". Да ну?!
показати весь коментар
24.06.2021 10:09 Відповісти
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 666 ......
..
Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...


..
показати весь коментар
24.06.2021 10:11 Відповісти
дерьмо
скрепа
кацапы
.....
показати весь коментар
24.06.2021 13:17 Відповісти
Для кацапа одно право, он всегда прав.
показати весь коментар
24.06.2021 20:06 Відповісти
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
..


.
показати весь коментар
24.06.2021 10:10 Відповісти
Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели - Цензор.НЕТ 69
показати весь коментар
24.06.2021 10:10 Відповісти
Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели - Цензор.НЕТ 4803
показати весь коментар
24.06.2021 10:11 Відповісти
Было бы неплохо хотя бы один раз попасть по цели или пойти на таран корабля нато)
показати весь коментар
24.06.2021 10:11 Відповісти
_В 2010 они напали на ЕС и НАТО! Проснись уже что ли, тормоз. И не просто напали, а убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО!
показати весь коментар
24.06.2021 10:30 Відповісти
Там мутна історія. Таке враження, що поляки теж були замішані, або виступали замовниками.
показати весь коментар
24.06.2021 10:57 Відповісти
Да-да... всё не так адназначна... я сама дочь афицера...
показати весь коментар
24.06.2021 10:59 Відповісти
Дивіться ютуб Солоніна на цю тему. Потім будете хіхікати ...
показати весь коментар
24.06.2021 18:56 Відповісти
_Солонин - пророк ваш? Я вместо этого видел видео как путлеровцы убивали выживших поляков. Постреляли их.
показати весь коментар
24.06.2021 19:01 Відповісти
1. Я теж його бачив. Мутне відео.
2. Мутне відео проти 4 -х передач по 1,5-2 години (у т.ч. одна дискусія з поляками) ??
Ви справді вважаєте, що мутне відео переважить ??
3. Крім того, мутне відео підтверджує версію про вибухи.
Про це Солонін і розказує-доказує.
показати весь коментар
24.06.2021 20:47 Відповісти
Т.е. РФ продолжает настаивать, что они предупредительными выстрелами прогнали британский корабль из якобы своих территориальных вод, причем агрессивность заявлений усиливается. А Британия, обращаюсь к кому угодно, только не к РФ, говорит что ничего не было. .... И мы потом удивляемся, что мордор что хочет, то и творит ?

Один я понимаю, что со стороны Британии, это, мягко говоря, не адекватная реакция?
показати весь коментар
24.06.2021 10:11 Відповісти
Морське право - одна з підвалин Британської імперії. Кацапам би добре поміркувати перед тим, як мірятися піпірками з Володаркою Морів.
показати весь коментар
24.06.2021 10:15 Відповісти
1. Кацапы сначала делают, потом думают
2. Судя по реакции Британии ... будут делать и дальше
Проблема в том, что это "будут делать и дальше" напрямую касается Украины.
показати весь коментар
24.06.2021 10:28 Відповісти
Эсминец задачу выполнил. Вскрыл систему обороны и ПВО рабсиян, отсканировал частоты РЛС. В прошлом году эту функцию выполнял В-52.
показати весь коментар
24.06.2021 10:29 Відповісти
Согласен -теоретически, возможно. Практически - проще купить местного прапора, который сольет не только это. Разведка боем - рискованное предприятие. Сомневаюсь, что британцы пошли бы на это. Уверен в одном: истинные цели такого "маневра" мы не узнаем.
показати весь коментар
24.06.2021 10:50 Відповісти
Так это комплексно, одним махом и достоверно. А рабсиянские военные, тем более прапора, только упаковочные листы из ящика с сухарями разве что могут продать.
показати весь коментар
24.06.2021 10:53 Відповісти
Ну "прапорщик" - это я условно сказал. Учитывая возможности МИ-6, можно и повыше кого купить.
Кроме того, в пику нашим Sea Breeze, россияки свои учения проводили. Поэтому их реакция не совсем характерна.
показати весь коментар
24.06.2021 11:01 Відповісти
Кацапы предсказуемы как двери. О Sea Breeze давно было известно. И как обычно своими аналоговнетами побряцать решили. Пару самолетов катеров расхирячат и заявят об очередной тупинской победе. Сейчас будут писать как экипаж эсминца стоя на коленях на палубе умолял их не трогать.
показати весь коментар
24.06.2021 11:23 Відповісти
Кацапам верить - себя не уважать. Но должна быть адекватная реакция на их брехню. Т.к. это не просто слова, но и действия!
показати весь коментар
24.06.2021 12:08 Відповісти
У них и у "повыше" мозги от прапорских не сильно отличаются.
показати весь коментар
24.06.2021 11:24 Відповісти
Именно это и используют грамотные спецслужбы. Не важно как они умеют думать, важно - какой информацией они владеют.
показати весь коментар
24.06.2021 12:06 Відповісти
кацапа, реакція Бртанії на рідкісь адекватна, вони не визнають, що Крим окупований і то ніби морський кордон підараши, а тому і не могло бути ніяккого попереджувального вогню, вони не визнають існування та ма каапів, тому і не було кому типа попереджати британців. так зрозуміло?
показати весь коментар
24.06.2021 11:18 Відповісти
для того щоб визнати, що хтось ніби вів попереджувальний вогонь, треба визнати, що він мав на це право, а так як існування кацапні в Криму ніхто не визнає, відповідно і права такого їхнього не визнають, ну так щоб ти зрозуміло.
показати весь коментар
24.06.2021 11:28 Відповісти
"Логично". Если меня убил не имеющий на это право, то я считаюсь живой и обсуждать нечего Иди проспись, упоротое.
показати весь коментар
24.06.2021 12:05 Відповісти
ти зовсім дебіл, чи тільки трошки? бухни бояри кацариле і йди
показати весь коментар
24.06.2021 13:57 Відповісти
Эсминец такой, что и по мацкве модет выстрелы делать, а ***** потомлений.
показати весь коментар
24.06.2021 10:12 Відповісти
Як новітній цар Додон: "Тут с востока лезет рать...". Ще плішивому треба підсунути Шемаханську царицю.
показати весь коментар
24.06.2021 10:18 Відповісти
Нет, не такой, по мацкве не может
показати весь коментар
24.06.2021 10:22 Відповісти
это из разряда "Вот если бы я не убежал, я бы тебе навалял!"
показати весь коментар
24.06.2021 10:13 Відповісти
Кто догонит,того зарежу
показати весь коментар
24.06.2021 10:16 Відповісти
Подивимося як світ зреагує "азабоченнастью" коли китайці розпочнуть вирішальну фазу анексії Сибіру! Вони недаром "утрималися" при голосуванні в ООН резолюції по Криму! Тим більше що китайці Хельсінським актом не зв"язані - його дія розповсюджується лише на територію Європи! !!!
показати весь коментар
24.06.2021 10:14 Відповісти
Рябко собі та й Рябко.
показати весь коментар
24.06.2021 10:16 Відповісти
если несут пургу значит Путину осталось немного со страху вся эта банда теряет рассудок потом ведь на длиннющей скамейке суда в ГААГЕ как то стремно сидеть и понтоваться своими задними ватно выводами...
показати весь коментар
24.06.2021 10:16 Відповісти
не можете. вас выгонят из Лондона, Вены, Парижа. Не в Хабаровск же уедете? А потому - не можете.
показати весь коментар
24.06.2021 10:16 Відповісти
З парижу не виженуть...
показати весь коментар
24.06.2021 10:19 Відповісти
Выгонят. Тут уж как пить дать. Пока все мирно, никто не тронет эту российскую саранчу, обжившуюся в Европе. Но если дело дойдет до стрельбы, саранчу попросят без особых церемоний. Это та граница, которая саранча признает и не перейдет ее.
показати весь коментар
24.06.2021 10:23 Відповісти
Це лише ваша гіпотеза) але у нас думаю є шанс побачити наскільки вона має право на життя...)
показати весь коментар
24.06.2021 10:38 Відповісти
Звісно тільки расєя может бамбить а решта світу тільки памперси насіть...)))
показати весь коментар
24.06.2021 10:18 Відповісти
А ещё у кацапов хватит бумаги доказать, что они всех впереди !
показати весь коментар
24.06.2021 10:20 Відповісти
Давайте, попробуйте. Там 48 отличных противовоздушных ракет которые хороши хоть по воздушным шарам, хоть по сверхзвуковым ПКР и отличная система наведения. Для ржавых корыт есть 8 ПКР Гарпун
показати весь коментар
24.06.2021 10:22 Відповісти
Кацапским летунам гораздо реальней перспектива крабов покормить, чем такой корабль побомбить.
показати весь коментар
24.06.2021 12:11 Відповісти
Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 1394
показати весь коментар
24.06.2021 10:22 Відповісти
Вот юморист! Пора принимать его в Лигу смеха. Вспомнили про международное право😂 после того как его растоптали и заявили, что не подчиняются международным судам. А по отношению.
к себе требуют
А что касается нерушимости границ РФ, так их никто и не нарушал. Международно принятые государственные границы РФ.
показати весь коментар
24.06.2021 10:23 Відповісти
Ну то вперед! Зараз, кацапи, ви тільки штанці собі побомбили.
показати весь коментар
24.06.2021 10:26 Відповісти
то есть вы - дебилы хотите что бы вам потопили ваше корыто? мало вам бомбардировщика. что турки сбили?
показати весь коментар
24.06.2021 10:27 Відповісти
А бомбілка не на півшостого показує, придурки паРашні!
Це вам не теритарії відгризать від країн!, бомбить вони надумали!
показати весь коментар
24.06.2021 10:29 Відповісти
А шо так за всё время существования лаптеландии ни разу не стрельнули по Западу, серут в портки?
показати весь коментар
24.06.2021 10:35 Відповісти

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 7287
показати весь коментар
24.06.2021 10:41 Відповісти
В штаны себе можешь набомбить.
показати весь коментар
24.06.2021 10:40 Відповісти
Російський сторожовик відкрив попереджувальну стрільбу перед британським есмінцем Defender, а літак Су-24М скинув бомби по курсу його руху. Приводом послужило те, що есмінець нібито "зайшов у територіальні води РФ". Насправді він наблизився до мису Фіолент на південному заході окупованого Росією українського Криму.

Британці у відповідь заявили, що не помітили ні попереджувальної стрільби, ні бомб по курсу. Тобто цілком імовірно, що й не було ніякого попереджувального вогню, а Москва відіграла в інформаційному просторі, як робила це неодноразово, - і потім, так набагато безпечніше.

Адже, до слова, що було б, якби британці помітили і відповіли рішучіше? Наприклад, збили бомбардувальник, що скинув чотири ОФАБ-250 в небезпечній близькості від британського корабля, прийнявши його, скажімо, за мішень? Турки, наприклад, так і діяли, навіть не прикриваючись версією про мішені, - і, нічого, світової війни не сталося. У Москві полементували, побризкали слиною - і стихли.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171
показати весь коментар
24.06.2021 10:40 Відповісти
Держи вора! Вся политика кремлёвского ворья.
показати весь коментар
24.06.2021 10:40 Відповісти
Идет себе такой эскадренный миноносец Defender в территориальных водах Украины, заметьте. Такой себе кораблик, который тремя-четырьмя залпами способен потопить весь лаптестанский металлолом, называемый мокшанцами Черноморский Флот. И когда он прошел, то мокшане сильно возбудились и стали фиги показывать и кричать во все эфиры как они бриттов отпинали, а бритты в ответ: так это вы нас били и бомбили, ой извините, мы и не заметили, очень неудобно получилось.
показати весь коментар
24.06.2021 10:41 Відповісти
Літакі летять,будєм всіх бамбіть...🤣 Плгіатори.
показати весь коментар
24.06.2021 10:41 Відповісти
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил Рябков журналистам, (Источник: https://censor.net/ru/n3273158), так в чём дело, вот и бомбите со своей территории! А нам надо попросить помощи на западе, что бы освободить нашу территорию, от всяких ****** и остальных свинособак с хромосомой вместо головы!
показати весь коментар
24.06.2021 10:53 Відповісти
я больше склонна верить Британии, что ничего не было..., почему я должна верить рашке, у меня нет повода..., скорее всего они хотели, чтобы так было, чтобы их население в очередной раз поверило в сказку - добрый, но сильный русский мишка в окружении хитрых и злых волков, но медведь все-равно победит...
показати весь коментар
24.06.2021 10:55 Відповісти
А я верю *****, если оно что то хрюкает, то правда! С одним "НО", всё наоборот, пример тому "Распятый мальчик", "Зверства кважыздов", "Асвабадители", обстрел Донецка и т. п. ...
показати весь коментар
24.06.2021 11:08 Відповісти
Гениально потрясающе ...и это кто???? Те на ком Бисмарк вывел свою аксиому...???? Даже нечего добавить...это диагноз всей московии...
показати весь коментар
24.06.2021 10:57 Відповісти
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права.Источник: https://censor.net/ru/n3273158

Этот придурок вспомнил международное право Хочу напомнить по этому праву Крым это Украина
показати весь коментар
24.06.2021 11:19 Відповісти
Каждый подонок (*****), в первую очередь рассчитывает на порядочность своей жертвы!!!
показати весь коментар
24.06.2021 11:27 Відповісти
Эй, жители Воронежа!
Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 3621
показати весь коментар
24.06.2021 11:23 Відповісти
Закон природи : Непокаране Зло породжує Зло ще більше . І від цього Закону нікуди не дітеся - він діє в нашому житті ! Європа завжди трусливо "умиротворювало" Зло,
довівши його до катастрофи війни ! Зараз те саме і фашист путін це добре розуміє !
показати весь коментар
24.06.2021 11:34 Відповісти
Был анекдот: "Со мной надо осторожно, а то я такой!..."
показати весь коментар
24.06.2021 11:37 Відповісти
Но бомбят, как заведено, Воронеж.
показати весь коментар
24.06.2021 11:45 Відповісти
Могут бомбить? Да они уже бомбят

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 9809 Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 1419
показати весь коментар
24.06.2021 11:47 Відповісти
Ні рябчиків, ні кобчиків, ні карасів Великобританія не боїться. То ви вірмен, грузин могли ляката і навіть Україна вас не боїться, де ви реально бобите вже 7 років не по курсу, а в ціль. Жалкі, алчні, терористи, вбивці і сцикуни.
показати весь коментар
24.06.2021 11:53 Відповісти
"Дебіл,***...." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова.
показати весь коментар
24.06.2021 12:27 Відповісти
Що ти там бомбити думаєш вата шакалина

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 2704
показати весь коментар
24.06.2021 13:20 Відповісти
"Москаль завжди бреше. Якщо москаль не бреше - потикай його паличкою, можливо він здох."(с)
показати весь коментар
24.06.2021 14:07 Відповісти
Можем бомбить, а можем и пиzzдеть по делу и не по делу.
показати весь коментар
24.06.2021 14:37 Відповісти
 
 