Не вірю, що можемо запустити пенсійну реформу з наступного року, - міністр фінансів Марченко
Пенсійну реформу у 2022 році не запустять, але кошти на продовження освітньої реформи, індексацію пенсій і дорожнє будівництво є.
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Forbes Україна", передає Цензор.НЕТ.
Марченко зазначив, що в 2021 році держбюджет досі корегували лише раз.
"Мінімальна кількість змін до бюджету є ключовим завданням Мінфіну. Чим якісніше підготовлений бюджет, тим менше змін необхідно вносити", - зазначив він. На думку міністра, бюджетна декларація має прищепити культуру підготовки бюджету заздалегідь, "щоб залучати парламентарів до дискусії не у вересні, а в червні".
Міністр нагадав, що видатки на 2021 рік закладені на рівні 1,33 трлн грн. На його думку, "прийнятним компромісом" є їхнє збільшення до 2%, тобто максимум на 26 млрд грн. У попередній рік, за його словами, ця сума була в межах 1,5%.
На зауваження, що багато ініціатив про внесення змін до бюджету "виходять від Банкової" - зокрема, на президентський університет закладають 7,2 млрд грн, стільки ж, скільки на всю реформу шкільної освіти, - Марченко відповів, що доцільність витрат має оцінювати не він.
"Ми можемо дискутувати з міністром освіти щодо загального обсягу коштів на освіту. Якщо міністр освіти разом з премʼєр-міністром і президентом вважають це перспективною ініціативою – міністр фінансів кошти знайде… Міністр фінансів не має казати, що він розбирається в освіті краще за профільного міністра", - заявив Марченко.
Говорячи про бюджет на 2022 рік, міністр зазначив, що якщо бюджет буде включати пенсійну реформу, він "буде щасливий" - але не вірить, що цю реформу зможуть запустити з наступного року.
"Якщо бюджет буде включати пенсійну реформу, яка відповідатиме інтересам суспільства, буду щасливий. Однак не вірю, що можемо її запустити з наступного року. Основи для запуску пенсійної реформи у 2023 році повинні бути створені у 2021-му", - заявив Марченко.
Він підкреслив, що у держави зараз є кошти на продовження освітньої реформи, передбачено індексацію пенсій, збільшення виплат при народженні дитини, забезпечення ветеранів житлом, виділено "великі кошти" на дорожнє будівництво і регіональний розвиток.
"Передбачено підвищення заробітних плат митникам і податківцям, облаштування пунктів пропуску на митницях та купівля скануючих систем. Оборона країни буде забезпечена на рівні не менше 5% ВВП. Медична реформа буде продовжена. Тобто всі основні реформи знайшли своє відображення у декларації на 2022–2024 роки", - повідомив Марченко.
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Вас и ваши поганые дела, зеленая погань, каждый день вижу из окна офиса.
Метро Осокорки, огороженная территория, якобы "меняют трубы", на запросы в КГГА почему "меняют уже второй год и почему заложен фундамент под очередной ТРЦ" одни отписки: "все идет по плану", "имеются все разрешения", "там меняют трубы".
А когда вырастет ТРЦ в шесть этажей, тогда напишут, что это все - "в интересах жителей района".
У куда, млять, приведёт нас эта дорога - никто не догадывается?
Однако народ хочет бесплатный газ, и Юля - опять молода!
И сердцу тревожно в груди,
И Юля - опять молода,
И новый Майдан впереди...
У слова "запустить" может быть два смысловых значения:
- активировать, ввести в строй, оживить;
- Забыть, забросить, привести в негодность;