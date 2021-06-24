РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

Рада національної безпеки запропонувала впровадити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Так, на засіданні РНБО пропонують впровадити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають в Україну з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Португалії.

"Для громадян з цих країн навіть наявність сертифікату вакцинації не звільняє від ПЛР-тесту та вимоги дотримання самоізоляції. Перелік цих країн буде доповнюватись в залежності від розповсюдження "індійського" штаму. Також важливо, що тест з негативним результатом повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону", - зазначив парламентарій.

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Також було запропоновано встановити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.