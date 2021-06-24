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Новини Коронавірус і карантин
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РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, -

Рада національної безпеки запропонувала впровадити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Так, на засіданні РНБО пропонують впровадити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають в Україну з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Португалії.

"Для громадян з цих країн навіть наявність сертифікату вакцинації не звільняє від ПЛР-тесту та вимоги дотримання самоізоляції. Перелік цих країн буде доповнюватись в залежності від розповсюдження "індійського" штаму. Також важливо, що тест з негативним результатом повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону", - зазначив парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна змінює правила перетину кордону

Також було запропоновано встановити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2279) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
кРадуцкий ничего так просто не предлагает, если там нету на чьом поиметь гэшэфт
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24.06.2021 10:11
+3
Одна сплошная незаменимая снбовщина.
Кадры ничего не решают.
Всё решает СНБО!
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24.06.2021 10:14
+3
Надо ще забов'язати купляти по 1000 масок в Радуцького по 20 грн за штуку.
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24.06.2021 10:47
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кРадуцкий ничего так просто не предлагает, если там нету на чьом поиметь гэшэфт
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24.06.2021 10:11 Відповісти
ну таки 860 гривен за тест которому цена гривен 60 это неплохой гешефт .
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24.06.2021 10:47 Відповісти
нехай русня платить
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24.06.2021 11:13 Відповісти
Зачем нам полиция, суды, медучереждения, министерства, набсоветы, набу, гбр, ....?
Если у нас есть СНБО!
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24.06.2021 10:11 Відповісти
Одна сплошная незаменимая снбовщина.
Кадры ничего не решают.
Всё решает СНБО!
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24.06.2021 10:14 Відповісти
РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2958
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24.06.2021 10:30 Відповісти
СНБО стало НКВД Ежова..., но не Сралинщина и ГУЛАГ....
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24.06.2021 10:14 Відповісти
Оно и понятно...по 650 грн с рыла...крадуцкому рубаха....ну или куртка...
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24.06.2021 10:30 Відповісти
кума три дня назад сдавала - 860 гривен
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24.06.2021 10:48 Відповісти
Радуцький і йому подібні вже в рази збагатилися на короновірусі, але їм все мало.
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24.06.2021 10:43 Відповісти
Надо ще забов'язати купляти по 1000 масок в Радуцького по 20 грн за штуку.
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24.06.2021 10:47 Відповісти
Вчера сдал тест на Ковид...,кажу позачера была цена 960 гривен,сегодня 1020,в связи с чем?Медичка каже инфляцыя сожрала прибыль и доход
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24.06.2021 11:11 Відповісти
Машка ЗаХерова типа Аблигацыя выступила против борьбы с Олигархатом Кучмы в Украине....Мавзолейным дебилам все не так в Украине...,о уже страна баранов и долботяблов,мать моя мама...и дал же Господь соседа круглого барана в стаде Мавзолейном в количестве 150 млн...
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24.06.2021 11:15 Відповісти
ПЦР ТЕСТ бесполезен
https://www.bitchute.com/video/KolL37FE0JYZ/
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24.06.2021 12:51 Відповісти
почему бесполезен? степанов куртку купил, аваков вертолет, другие тоже неплохо прибирахлились
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24.06.2021 12:52 Відповісти
Лохам можна і дрова на собі безкоштовно возити, і клоунів в президенти обирати, і на гівнотести гроші викидати
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24.06.2021 13:51 Відповісти
Уже была инфа, что вместо реального теста ПЦР на границе будут делать липовый ЭКСПРЕСС-ТЕСТ на АНТИТЕЛА... Понятно, что он быстрее и дешевле, но всем известно, что он показывает антитела на N-ный день после заражения, т.е., таким образом в Украину пропустят огромную свежезаражённую толпу... Повторяется история годичной давности с ПОГОЛОВНОЙ ОБСЕРВАЦИЕЙ. Устроили санжарский спектакль с зелей и аваковым для 40 чел., после чего спокойно пропустили несколько сотен тысяч без всякой обсервации... для зеленых клоунов было и всегда останется важнее не реальность, а лживая бравая телекартинка...
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24.06.2021 17:14 Відповісти
Депутат Радуцкий (Слуга народа) лоббировал перед СНБО введение обязательного ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации. Так как в госучреждениях реактивов нет, все пойдут в любимые Радуцким частные клиники. Во всем мире это называется коррупцией. Кроме того непризнание чужих сертификатов вакцинации автоматически блокирует признание украинских.
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25.06.2021 00:38 Відповісти
 
 