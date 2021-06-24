Літо буде гарячим... Кремль не відмовився від планів на Маріуполь і Бердянськ, Одеса теж у "меню", - Ходжес

Росія не припинить дестабілізувати ситуацію поблизу українських кордонів, попри нинішні санкції Заходу, "поки її не зупинять".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на конференції від Німецького фонду Маршала у Вашингтоні заявив екскомандувач військ США в Європі Фредерік "Бен" Ходжес.

Він вважає, що Москва не припиняє провокації через недостатньо жорстку відповідь на минулі випадки порушення норм міжнародного права.

"Так, Альянс став міцнішим. Ми захистили себе краще всередині НАТО і запровадили санкції, але ми точно не змінили поведінку Кремля, який з 2008 року (в Грузії) робить те, що робить. Я думаю, що вони зупиняться лише, коли їх зупинять", – підкреслив генерал-лейтенант армії США у відставці.

Ходжес впевнений, що росіяни не тільки не відступляться від агресивної поведінки й експансії, а й підуть вперед: "І я вважаю, що, на жаль, саме це буде відбуватися в Україні влітку. Влітку буде гаряче. І не лише через погоду. Зокрема, навколо Азовського моря".

Ходжес заявив, що попри заяви Кремля про відведення накопичених навесні поблизу України сил, "ніхто вище сержанта за рангом ні на секунду не вірить у це".

"Думаю, вони не відмовилися від планів на Маріуполь і Бердянськ. Одеса також у "меню"; можливо, не цього року, але наступного. Залежить від їхньої впевненості. Поки що вони мають рацію, коли вірять в те, що ми нічого не зробимо у відповідь. Це виклик нам. Переконати їх, що ми готові", – сказав військовий експерт з євробезпеки.

Він поскаржився на те, що "занадто багато" політиків у Берліні, Парижі, Брюсселі, Гаазі "і навіть Вашингтоні" вважають, що ситуація в чорноморському регіоні їх не стосується, що "це російське, немає сенсу влазити в конфлікт".

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"Ніхто не бажає конфлікту з РФ. Ніхто. Але найкращий спосіб не отримати його – дуже чітко дати їм зрозуміти, що ми готові до конфлікту і до того, щоб розвалити їх, якщо буде потрібно", – підкреслив Ходжес.

Нагадаємо, наприкінці 2020-го Ходжес був упевнений, що адміністрація Байдена буде більш жорсткою щодо Росії. Раніше він дав поради ЗСУ для захисту від наступу Росії.