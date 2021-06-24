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Новини Агресія Росії проти України
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Літо буде гарячим... Кремль не відмовився від планів на Маріуполь і Бердянськ, Одеса теж у "меню", - Ходжес

Літо буде гарячим... Кремль не відмовився від планів на Маріуполь і Бердянськ, Одеса теж у

Росія не припинить дестабілізувати ситуацію поблизу українських кордонів, попри нинішні санкції Заходу, "поки її не зупинять".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на конференції від Німецького фонду Маршала у Вашингтоні заявив екскомандувач військ США в Європі Фредерік "Бен" Ходжес.

Він вважає, що Москва не припиняє провокації через недостатньо жорстку відповідь на минулі випадки порушення норм міжнародного права.

"Так, Альянс став міцнішим. Ми захистили себе краще всередині НАТО і запровадили санкції, але ми точно не змінили поведінку Кремля, який з 2008 року (в Грузії) робить те, що робить. Я думаю, що вони зупиняться лише, коли їх зупинять", – підкреслив генерал-лейтенант армії США у відставці.

Ходжес впевнений, що росіяни не тільки не відступляться від агресивної поведінки й експансії, а й підуть вперед: "І я вважаю, що, на жаль, саме це буде відбуватися в Україні влітку. Влітку буде гаряче. І не лише через погоду. Зокрема, навколо Азовського моря".

Ходжес заявив, що попри заяви Кремля про відведення накопичених навесні поблизу України сил, "ніхто вище сержанта за рангом ні на секунду не вірить у це".

"Думаю, вони не відмовилися від планів на Маріуполь і Бердянськ. Одеса також у "меню"; можливо, не цього року, але наступного. Залежить від їхньої впевненості. Поки що вони мають рацію, коли вірять в те, що ми нічого не зробимо у відповідь. Це виклик нам. Переконати їх, що ми готові", – сказав військовий експерт з євробезпеки.

Він поскаржився на те, що "занадто багато" політиків у Берліні, Парижі, Брюсселі, Гаазі "і навіть Вашингтоні" вважають, що ситуація в чорноморському регіоні їх не стосується, що "це російське, немає сенсу влазити в конфлікт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заходу слід збільшити свою присутність в Чорноморському регіоні, - Ходжес

"Ніхто не бажає конфлікту з РФ. Ніхто. Але найкращий спосіб не отримати його – дуже чітко дати їм зрозуміти, що ми готові до конфлікту і до того, щоб розвалити їх, якщо буде потрібно", – підкреслив Ходжес.

Нагадаємо, наприкінці 2020-го Ходжес був упевнений, що адміністрація Байдена буде більш жорсткою щодо Росії. Раніше він дав поради ЗСУ для захисту від наступу Росії.

Автор: 

НАТО (6438) росія (65073) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+29
Если Марик и Одесса, значит и Николаев с Херсоном тоже в меню, с Измаилом и Каховкой в придачу. До 19 года кацапы присмирели, а сейчас прут на всех фронтах. Но ни госзаказовот министерства зеленой обороны, ни премий бойцам ВСУ, ни жратвы в армии нормальной. Зато чучело миллиард деревьев посадить придумало. Украине вполне хватает одного дуба в кресле президента
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24.06.2021 10:28
+10
Хорошее слово у Хождеса. Уточню. Не слово , а целая фраза. "Готовы развалить их, если потребуется". Жаль, что пока это все только на словах.
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24.06.2021 10:35
+8
суть заяви зрозуміла, але у випадку повномаштабного вторгнення, поки союзники будуть виражати глибокі стурбованості, нам треба буде боронити рідну землю..
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24.06.2021 10:44
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та нуу..достраивайте СП2, сокращайте военную помощь и да будет мир!....
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24.06.2021 10:23 Відповісти
Если Марик и Одесса, значит и Николаев с Херсоном тоже в меню, с Измаилом и Каховкой в придачу. До 19 года кацапы присмирели, а сейчас прут на всех фронтах. Но ни госзаказовот министерства зеленой обороны, ни премий бойцам ВСУ, ни жратвы в армии нормальной. Зато чучело миллиард деревьев посадить придумало. Украине вполне хватает одного дуба в кресле президента
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24.06.2021 10:28 Відповісти
Рюкзаков насадит и засадит .Будут вам и мимимишные селфи вместо лесов и рюкзаки вместо партизанов
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24.06.2021 11:08 Відповісти
До 19 го года они перли полным ходом на Востоке . Дебальцево , иловайск , ДАП ? Забыл ? Агрессия продолжается 7 год и зеленые просто продолжают линию папередников -торговать и не провоцировать . Но сладких пафосных речей про патужные перемоги на митингах по случаю дня открытия очередного конфетного магазина действительно стало меньше
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24.06.2021 11:02 Відповісти
Если захватят Мариуполь, порт отправки будет лугандон, ни кто продукцию с целого региона, в.ч. ахметовскую и других не примет, кроме федераски, абхазии и т.д.
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07.07.2021 12:02 Відповісти
Хорошее слово у Хождеса. Уточню. Не слово , а целая фраза. "Готовы развалить их, если потребуется". Жаль, что пока это все только на словах.
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24.06.2021 10:35 Відповісти
_Конечно не отказался! С чего бы? Германия и франция на поощряют и финансируют людоеда, а теперь и байден снова с кремлём.
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24.06.2021 10:36 Відповісти
*на
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24.06.2021 15:22 Відповісти
Вижу, что это мировая тенденция. Когда оно бывшее, когда оно экс...., то сразу становится гэроем и всех бамбит.... на словах. На минуточку есть руководство США, руководство НАТО (а в НАТО, между прочим 30 стран), вот от них можно получить официальное ФЭ рашке. ***еть - не мешки ворочать, оказывается, умеют не только у нас
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24.06.2021 10:42 Відповісти
суть заяви зрозуміла, але у випадку повномаштабного вторгнення, поки союзники будуть виражати глибокі стурбованості, нам треба буде боронити рідну землю..
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24.06.2021 10:44 Відповісти
Це при тому що зазвичай наша влада нам заважає в обороні.
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24.06.2021 10:56 Відповісти
де буде та влада, коли (не дай Боже) це розпочнеться?
На літачкі, і на Захід.. Або автівками у бік Карпат..
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24.06.2021 11:06 Відповісти
Так і буле, але вони перед втікання своїм дибільним і продажним керуванням здадуть землі і людей покладуть.
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24.06.2021 11:19 Відповісти
янелох, хйло не отказалось убить тебя. а ты, не отказался повесить хйла на башне кремля?
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24.06.2021 10:49 Відповісти
Надіємось, що Ходжес(а) почули
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24.06.2021 10:50 Відповісти
Ла-ла-ла, а говнеца по всей морде этому "меню"...
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24.06.2021 10:51 Відповісти
Вся надія на Китай, на анексію Сибіру. Бажано до кінця поточного року
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24.06.2021 10:55 Відповісти
Скорее всего автор публикации хочет сорвать курортный сезон в Мариуполе, Бердянске и Одессе! Вот, чертяка!
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24.06.2021 10:56 Відповісти
 
 