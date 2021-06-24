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Новини Окуповані території
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ФСБ РФ затримала в окупованому Криму жителя Сімферополя за "збір для спецслужб України даних про польоти військової авіації"

ФСБ РФ затримала в окупованому Криму жителя Сімферополя за

Співробітники ФСБ Росії затримали в окупованому Криму жителя Сімферополя нібито за збір даних про польоти російської військової авіації для спецслужб України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російському інформагентству ТАСС повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

"Федеральна служба безпеки РФ розкрила і припинила протиправну діяльність жителя Сімферополя, який діяв в інтересах розвідувальних органів України. Протягом тривалого часу російський громадянин з використанням спеціального антенного і приймальних пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", - йдеться в повідомленні .

За даними окупантів, ці відомості "планувалося використовувати проти безпеки Російської Федерації".

Порушено кримінальну справу за ст. 275 КК РФ ("Державна зрада"). Стосовно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. За ст. 275 КК РФ передбачено покарання до 20 років позбавлення волі.

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Автор: 

затримання (4339) Крим (14138) ФСБ (1449)


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"Спеціальна антенна система" була замаскована під дротяну огорожу дачної ділянки! Підозри виникли з-за того що "После каждого "посещения" садово-агароднава участка ворами хозяин тщательно устранял повреждения и восстанавливал аграду - что нехарактерна для настоящего русскава челавека!"
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24.06.2021 10:30 Відповісти
Шпійон Бубачки, який буде всіх бамбіть.
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24.06.2021 10:43 Відповісти
У часи супутників та інших технологічних ніштяків подібна пред'ява звучить доволі дико. Але це ж орда.🥴
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24.06.2021 10:45 Відповісти
Вот же рукожопы рабсиянские. Где парашют, где радистка Кэт, где младенцы в конце концов? Где застеленный Гельмут Кальдер?
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24.06.2021 10:50 Відповісти
Як, а спеціальний антенний пристрій. Штірліц на сеансі передачі крапок і тире під грушиною із заздрості папіроску ковтнув.
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24.06.2021 11:04 Відповісти
Сейчас разведут следственную канитель и Плейшнера с ампулой цианида в папиросе найдут. Повезет только пастору Шлагу.
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24.06.2021 11:17 Відповісти
Однозначно.
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24.06.2021 11:22 Відповісти
"сбор для спецслужб Украины данных о НЕЗАКОННЫХ полетах военной авиации"
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24.06.2021 11:03 Відповісти
 
 