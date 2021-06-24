ФСБ РФ затримала в окупованому Криму жителя Сімферополя за "збір для спецслужб України даних про польоти військової авіації"
Співробітники ФСБ Росії затримали в окупованому Криму жителя Сімферополя нібито за збір даних про польоти російської військової авіації для спецслужб України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це російському інформагентству ТАСС повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.
"Федеральна служба безпеки РФ розкрила і припинила протиправну діяльність жителя Сімферополя, який діяв в інтересах розвідувальних органів України. Протягом тривалого часу російський громадянин з використанням спеціального антенного і приймальних пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", - йдеться в повідомленні .
За даними окупантів, ці відомості "планувалося використовувати проти безпеки Російської Федерації".
Порушено кримінальну справу за ст. 275 КК РФ ("Державна зрада"). Стосовно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. За ст. 275 КК РФ передбачено покарання до 20 років позбавлення волі.
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