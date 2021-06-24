Справа МН17: Сьогодні на судовому засіданні в Нідерландах прокуратура відповість на запити захисту терориста Пулатова
У судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове судове засідання з розгляду по суті справи про катастрофу літака рейсу MH17.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На засіданні мають обговорювати відповідь прокуратури на запити захисту одного із чотирьох обвинувачених, Олега Пулатова.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликан
16.09.2014 Вручено подання Комітету про відхилення
02.07.2014 Надано для ознайомлення
01.07.2014 Направлено на розгляд Комітету
27.06.2014 Передано на розгляд керівництву
27.06.2014 Одержано Верховною РадоюНідерланди - молодці, а Україна - засранції.